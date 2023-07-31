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Сотрудники Минцифры будут работать удаленно до конца недели

Сотрудники Минцифры будут работать удаленно до конца недели - РИА Новости, 31.07.2023

Сотрудники Минцифры будут работать удаленно до конца недели

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что сотрудников ведомства перевели на удаленку до конца недели, чтобы решить офисные проблемы после атаки украинских РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T17:39

2023-07-31T17:39

2023-07-31T18:46

россия

москва

максут шадаев

сергей собянин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

происшествия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что сотрудников ведомства перевели на удаленку до конца недели, чтобы решить офисные проблемы после атаки украинских БПЛА, в результате которой пострадала башня Москва-Сити. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на воскресенье совершена новая атака украинских БПЛА, жертв и пострадавших нет. В министерстве обороны РФ уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити. Позднее источник РИА Новости сообщил, что после атаки беспилотников специалисты занимаются оценкой ущерба башне IQ-квартал в Москва-Сити, в которой находятся три министерства, среди которых Минцифры. "Только до конца этой недели, чтобы решить офисные проблемы", - написал Шадаев в телеграм-канале "Нецифровая экономика".

россия

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Кирилл Волков

россия, москва, максут шадаев, сергей собянин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), происшествия