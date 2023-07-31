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Сотрудники Минцифры будут работать удаленно до конца недели - РИА Новости, 31.07.2023
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17:39 31.07.2023 (обновлено: 18:46 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/mintsifry-1887433267.html
Сотрудники Минцифры будут работать удаленно до конца недели
Сотрудники Минцифры будут работать удаленно до конца недели - РИА Новости, 31.07.2023
Сотрудники Минцифры будут работать удаленно до конца недели
Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что сотрудников ведомства перевели на удаленку до конца недели, чтобы решить офисные проблемы после атаки украинских РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T17:39
2023-07-31T18:46
россия
москва
максут шадаев
сергей собянин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
происшествия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что сотрудников ведомства перевели на удаленку до конца недели, чтобы решить офисные проблемы после атаки украинских БПЛА, в результате которой пострадала башня Москва-Сити. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на воскресенье совершена новая атака украинских БПЛА, жертв и пострадавших нет. В министерстве обороны РФ уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити. Позднее источник РИА Новости сообщил, что после атаки беспилотников специалисты занимаются оценкой ущерба башне IQ-квартал в Москва-Сити, в которой находятся три министерства, среди которых Минцифры. "Только до конца этой недели, чтобы решить офисные проблемы", - написал Шадаев в телеграм-канале "Нецифровая экономика".
россия
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россия, москва, максут шадаев, сергей собянин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), происшествия
Россия, Москва, Максут Шадаев, Сергей Собянин, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Происшествия
Сотрудники Минцифры будут работать удаленно до конца недели

Шадаев перевел сотрудников Минцифры на удаленку из-за атаки БПЛА на Москву-Сити

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание делового центра "Москва-сити", поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников
Здание делового центра Москва-сити, поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание делового центра "Москва-сити", поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что сотрудников ведомства перевели на удаленку до конца недели, чтобы решить офисные проблемы после атаки украинских БПЛА, в результате которой пострадала башня Москва-Сити.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на воскресенье совершена новая атака украинских БПЛА, жертв и пострадавших нет. В министерстве обороны РФ уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.
Позднее источник РИА Новости сообщил, что после атаки беспилотников специалисты занимаются оценкой ущерба башне IQ-квартал в Москва-Сити, в которой находятся три министерства, среди которых Минцифры.
"Только до конца этой недели, чтобы решить офисные проблемы", - написал Шадаев в телеграм-канале "Нецифровая экономика".
Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Украинские беспилотники ночью совершили атаку на комплекс офисных зданий "Москва-Сити". Жертв и пострадавших нет.

Сотрудники полиции у поврежденного здания делового центра Москва-сити

Украинские беспилотники ночью совершили атаку на комплекс офисных зданий "Москва-Сити". Жертв и пострадавших нет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Попытку атаковать башни "Москва-Сити" пресекли российские военные.

Здание делового центра Москва-сити, поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников

Попытку атаковать башни "Москва-Сити" пресекли российские военные.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Один дрон сбили силы ПВО в Одинцовском районе Московской области, еще два беспилотника подавили средства радиоэлектронной борьбы.

Разбитые стекла у здания делового центра Москва-сити, поврежденного в результате попытки атаки украинских беспилотников

Один дрон сбили силы ПВО в Одинцовском районе Московской области, еще два беспилотника подавили средства радиоэлектронной борьбы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Потеряв управление, они разбились на территории комплекса "Москва-Сити". Упавшие БПЛА незначительно повредили фасады на двух офисных башнях комплекса

Сотрудник Следственного комитета РФ у поврежденного здания делового центра Москва-сити

Потеряв управление, они разбились на территории комплекса "Москва-Сити". Упавшие БПЛА незначительно повредили фасады на двух офисных башнях комплекса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 9
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOV

После атаки дронов было перекрыто движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити.

Здание делового центра Москва-сити, поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников

После атаки дронов было перекрыто движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити.

© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOV
5 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

После попытки теракта согласно данным онлайн-табло, задерживалась часть рейсов на вылет и прилет в столичном аэропорту "Внуково".

Здание делового центра Москва-сити, поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников

После попытки теракта согласно данным онлайн-табло, задерживалась часть рейсов на вылет и прилет в столичном аэропорту "Внуково".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В результате падения БПЛА было повреждено здание IQ-квартала в Москва-Сити, в котором расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.

Работники следственных органов осматривают повреждения в здании делового центра Москва-сити

В результате падения БПЛА было повреждено здание IQ-квартала в Москва-Сити, в котором расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На место падения БПЛА сразу прибыли экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.

Сотрудник полиции у здания делового центра Москва-сити, поврежденного в результате попытки атаки украинских беспилотников

На место падения БПЛА сразу прибыли экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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8 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА.

Здание делового центра Москва-сити, поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников

Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 9

Украинские беспилотники ночью совершили атаку на комплекс офисных зданий "Москва-Сити". Жертв и пострадавших нет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 9

Попытку атаковать башни "Москва-Сити" пресекли российские военные.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 9

Один дрон сбили силы ПВО в Одинцовском районе Московской области, еще два беспилотника подавили средства радиоэлектронной борьбы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 9

Потеряв управление, они разбились на территории комплекса "Москва-Сити". Упавшие БПЛА незначительно повредили фасады на двух офисных башнях комплекса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 9

После атаки дронов было перекрыто движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити.

© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOV
5 из 9

После попытки теракта согласно данным онлайн-табло, задерживалась часть рейсов на вылет и прилет в столичном аэропорту "Внуково".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 9

В результате падения БПЛА было повреждено здание IQ-квартала в Москва-Сити, в котором расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 9

На место падения БПЛА сразу прибыли экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 9

Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
РоссияМоскваМаксут ШадаевСергей СобянинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Происшествия
 
 
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