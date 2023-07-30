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Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве - РИА Новости, 30.07.2023
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12:17 30.07.2023 (обновлено: 18:37 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/ataka-1887178865.html
Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве
Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве - РИА Новости, 30.07.2023
Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве
Кадры последствий атаки беспилотников на комплекс "Москва-Сити" — в фотоленте Ria.ru.
2023-07-30T12:17
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фото
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60
фото, фото
Фото

Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве

Читать ria.ru в
Кадры последствий атаки беспилотников на комплекс "Москва-Сити" — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Украинские беспилотники ночью совершили атаку на комплекс офисных зданий "Москва-Сити". Жертв и пострадавших нет.

Сотрудники полиции у поврежденного здания делового центра Москва-сити

Украинские беспилотники ночью совершили атаку на комплекс офисных зданий "Москва-Сити". Жертв и пострадавших нет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Попытку атаковать башни "Москва-Сити" пресекли российские военные.

Здание делового центра Москва-сити, поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников

Попытку атаковать башни "Москва-Сити" пресекли российские военные.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Один дрон сбили силы ПВО в Одинцовском районе Московской области, еще два беспилотника подавили средства радиоэлектронной борьбы.

Разбитые стекла у здания делового центра Москва-сити, поврежденного в результате попытки атаки украинских беспилотников

Один дрон сбили силы ПВО в Одинцовском районе Московской области, еще два беспилотника подавили средства радиоэлектронной борьбы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Потеряв управление, они разбились на территории комплекса "Москва-Сити". Упавшие БПЛА незначительно повредили фасады на двух офисных башнях комплекса

Сотрудник Следственного комитета РФ у поврежденного здания делового центра Москва-сити

Потеряв управление, они разбились на территории комплекса "Москва-Сити". Упавшие БПЛА незначительно повредили фасады на двух офисных башнях комплекса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 9
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOV

После атаки дронов было перекрыто движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити.

Здание делового центра Москва-сити, поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников

После атаки дронов было перекрыто движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити.

© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOV
5 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

После попытки теракта согласно данным онлайн-табло, задерживалась часть рейсов на вылет и прилет в столичном аэропорту "Внуково".

Здание делового центра Москва-сити, поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников

После попытки теракта согласно данным онлайн-табло, задерживалась часть рейсов на вылет и прилет в столичном аэропорту "Внуково".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В результате падения БПЛА было повреждено здание IQ-квартала в Москва-Сити, в котором расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.

Работники следственных органов осматривают повреждения в здании делового центра Москва-сити

В результате падения БПЛА было повреждено здание IQ-квартала в Москва-Сити, в котором расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На место падения БПЛА сразу прибыли экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.

Сотрудник полиции у здания делового центра Москва-сити, поврежденного в результате попытки атаки украинских беспилотников

На место падения БПЛА сразу прибыли экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА.

Здание делового центра Москва-сити, поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников

Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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9 из 9
 
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