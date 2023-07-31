https://ria.ru/20230731/dnepr-1887479162.html

Рогов сообщил о срыве планов ВСУ по форсированию Днепра

Рогов сообщил о срыве планов ВСУ по форсированию Днепра - РИА Новости, 31.07.2023

Рогов сообщил о срыве планов ВСУ по форсированию Днепра

Российские военные помешали намерениям украинских солдат форсировать Днепр, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T22:02

2023-07-31T22:02

2023-07-31T22:34

специальная военная операция на украине

в мире

днепр (город)

энергодар

россия

сергей шойгу

владимир рогов

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871201495_0:99:3071:1826_1920x0_80_0_0_51fe95950221a17b20895446e88ba3b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Российские военные помешали намерениям украинских солдат форсировать Днепр, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Минувшей ночью нашими военными нанесены упреждающие удары по военным объектам ВСУ в Никополе и Марганце. Наши точные удары развеяли на какое-то время планы противника форсировать Днепр", — сказал он.По словам Рогова, противник стягивает силы на правом берегу реки в Никополе и Марганце Днепропетровской области. Оттуда ВСУ планировали в конце июля начать операцию по форсированию остатков бывшего пересохшего Каховского водохранилища в районе Энергодара и Запорожской АЭС. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Начался нерегулируемый сброс воды, прибрежные районы Херсонской области вниз по течению Днепра подтопило. СК возбудил уголовное дело о теракте.Как заявил врио главы региона Владимир Сальдо, Каховское водохранилище не обмелело, а перестало существовать.Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.

https://ria.ru/20230725/spetsoperatsiya-1886074753.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (город)

энергодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепр (город), энергодар, россия, сергей шойгу, владимир рогов, запорожская аэс, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)