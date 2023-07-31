Рогов сообщил о срыве планов ВСУ по форсированию Днепра
Рогов: планы ВСУ по форсированию Днепра сорваны после нанесения упреждающих ударов
© AP Photo / Bernat ArmangueРазрушенный Антоновский мост через Днепр в Херсоне
© AP Photo / Bernat Armangue
Разрушенный Антоновский мост через Днепр в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Российские военные помешали намерениям украинских солдат форсировать Днепр, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Минувшей ночью нашими военными нанесены упреждающие удары по военным объектам ВСУ в Никополе и Марганце. Наши точные удары развеяли на какое-то время планы противника форсировать Днепр", — сказал он.
По словам Рогова, противник стягивает силы на правом берегу реки в Никополе и Марганце Днепропетровской области. Оттуда ВСУ планировали в конце июля начать операцию по форсированию остатков бывшего пересохшего Каховского водохранилища в районе Энергодара и Запорожской АЭС.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Начался нерегулируемый сброс воды, прибрежные районы Херсонской области вниз по течению Днепра подтопило. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Как заявил врио главы региона Владимир Сальдо, Каховское водохранилище не обмелело, а перестало существовать.
Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.