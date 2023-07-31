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Рогов сообщил о срыве планов ВСУ по форсированию Днепра - РИА Новости, 31.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:02 31.07.2023 (обновлено: 22:34 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/dnepr-1887479162.html
Рогов сообщил о срыве планов ВСУ по форсированию Днепра
Рогов сообщил о срыве планов ВСУ по форсированию Днепра - РИА Новости, 31.07.2023
Рогов сообщил о срыве планов ВСУ по форсированию Днепра
Российские военные помешали намерениям украинских солдат форсировать Днепр, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T22:02
2023-07-31T22:34
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
энергодар
россия
сергей шойгу
владимир рогов
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Российские военные помешали намерениям украинских солдат форсировать Днепр, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.&quot;Минувшей ночью нашими военными нанесены упреждающие удары по военным объектам ВСУ в Никополе и Марганце. Наши точные удары развеяли на какое-то время планы противника форсировать Днепр&quot;, — сказал он.По словам Рогова, противник стягивает силы на правом берегу реки в Никополе и Марганце Днепропетровской области. Оттуда ВСУ планировали в конце июля начать операцию по форсированию остатков бывшего пересохшего Каховского водохранилища в районе Энергодара и Запорожской АЭС. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Начался нерегулируемый сброс воды, прибрежные районы Херсонской области вниз по течению Днепра подтопило. СК возбудил уголовное дело о теракте.Как заявил врио главы региона Владимир Сальдо, Каховское водохранилище не обмелело, а перестало существовать.Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
https://ria.ru/20230725/spetsoperatsiya-1886074753.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, днепр (город), энергодар, россия, сергей шойгу, владимир рогов, запорожская аэс, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Энергодар, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Рогов сообщил о срыве планов ВСУ по форсированию Днепра

Рогов: планы ВСУ по форсированию Днепра сорваны после нанесения упреждающих ударов

© AP Photo / Bernat ArmangueРазрушенный Антоновский мост через Днепр в Херсоне
Разрушенный Антоновский мост через Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Разрушенный Антоновский мост через Днепр в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Российские военные помешали намерениям украинских солдат форсировать Днепр, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«

"Минувшей ночью нашими военными нанесены упреждающие удары по военным объектам ВСУ в Никополе и Марганце. Наши точные удары развеяли на какое-то время планы противника форсировать Днепр", — сказал он.

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ВСУ накапливают в Снигиревке силы для штурма Днепра, заявил глава района
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По словам Рогова, противник стягивает силы на правом берегу реки в Никополе и Марганце Днепропетровской области. Оттуда ВСУ планировали в конце июля начать операцию по форсированию остатков бывшего пересохшего Каховского водохранилища в районе Энергодара и Запорожской АЭС.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Начался нерегулируемый сброс воды, прибрежные районы Херсонской области вниз по течению Днепра подтопило. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Как заявил врио главы региона Владимир Сальдо, Каховское водохранилище не обмелело, а перестало существовать.
Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)ЭнергодарРоссияСергей ШойгуВладимир РоговЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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