https://ria.ru/20230730/vmf-1887139264.html
Шойгу отметил ключевую роль ВМФ в обеспечении суверенитета и свободы России
Шойгу отметил ключевую роль ВМФ в обеспечении суверенитета и свободы России - РИА Новости, 30.07.2023
Шойгу отметил ключевую роль ВМФ в обеспечении суверенитета и свободы России
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-морского флота, отметив, что ВМФ играет ключевую роль в обеспечении... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T02:09
2023-07-30T02:09
2023-07-30T06:21
россия
безопасность
санкт-петербург
кронштадт
сергей шойгу
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-морского флота, отметив, что ВМФ играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы Родины, соответствующее поздравление опубликовано в телеграм-канале российского оборонного ведомства. День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В Санкт-Петербурге, на рейде Кронштадта и на флотах в этот день пройдут традиционные военно-морские парады и праздничные мероприятия."Тридцатого июля 2023 года в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День Военно-морского Флота. Мы по праву гордимся героизмом наших моряков, талантом флотоводцев и мастеров-корабелов, которые принесли России славу великой морской державы. Сегодня Военно-морской флот играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы нашей Родины, является важной составляющей национальной обороны. Его личный состав обладает современными знаниями и навыками управления сложной морской техникой, достойно несет вахту, успешно выполняет стоящие перед ним задачи", - говорится в сообщении.Шойгу выразил уверенность, что личный состав ВМФ будет "приумножать славные традиции легендарных предшественников", оттачивать профессиональные навыки, а также укреплять обороноспособность и безопасность России."Хочу также выразить большую признательность ветеранам Военно-морского флота, чья доблестная и самоотверженная служба является примером для молодого поколения защитников Отечества", - подчеркнул министр обороны.Он также пожелал крепкого здоровья, счастья, стойкости духа, успехов и достижений в службе.Кроме того, министр обороны отдал приказ главнокомандующему ВМФ о проведении Главного парада в Санкт-Петербурге, а также парадов военных кораблей в городах Балтийске, Владивостоке, Каспийске, Новороссийске, Североморске, на территории пункта базирования Военно-Морского Флота в порту Тартус (Сирийская Арабская Республика).
https://ria.ru/20230729/parad-1887072181.html
https://ria.ru/20230728/patrulirovanie-1886753661.html
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россия, безопасность, санкт-петербург, кронштадт, сергей шойгу
Россия, Безопасность, Санкт-Петербург, Кронштадт, Сергей Шойгу
Шойгу отметил ключевую роль ВМФ в обеспечении суверенитета и свободы России
Шойгу: ВМФ играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы России
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-морского флота, отметив, что ВМФ играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы Родины, соответствующее поздравление опубликовано в телеграм-канале российского оборонного ведомства.
День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В Санкт-Петербурге
, на рейде Кронштадта
и на флотах в этот день пройдут традиционные военно-морские парады и праздничные мероприятия.
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"Тридцатого июля 2023 года в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День Военно-морского Флота. Мы по праву гордимся героизмом наших моряков, талантом флотоводцев и мастеров-корабелов, которые принесли России славу великой морской державы. Сегодня Военно-морской флот играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы нашей Родины, является важной составляющей национальной обороны. Его личный состав обладает современными знаниями и навыками управления сложной морской техникой, достойно несет вахту, успешно выполняет стоящие перед ним задачи", - говорится в сообщении.
Шойгу выразил уверенность, что личный состав ВМФ будет "приумножать славные традиции легендарных предшественников", оттачивать профессиональные навыки, а также укреплять обороноспособность и безопасность России.
"Хочу также выразить большую признательность ветеранам Военно-морского флота, чья доблестная и самоотверженная служба является примером для молодого поколения защитников Отечества", - подчеркнул министр обороны.
Он также пожелал крепкого здоровья, счастья, стойкости духа, успехов и достижений в службе.
Кроме того, министр обороны отдал приказ главнокомандующему ВМФ о проведении Главного парада в Санкт-Петербурге, а также парадов военных кораблей в городах Балтийске
, Владивостоке
, Каспийске
, Новороссийске
, Североморске
, на территории пункта базирования Военно-Морского Флота в порту Тартус
(Сирийская Арабская Республика).
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