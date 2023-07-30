https://ria.ru/20230730/vmf-1887139264.html

Шойгу отметил ключевую роль ВМФ в обеспечении суверенитета и свободы России

Шойгу отметил ключевую роль ВМФ в обеспечении суверенитета и свободы России - РИА Новости, 30.07.2023

Шойгу отметил ключевую роль ВМФ в обеспечении суверенитета и свободы России

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-морского флота, отметив, что ВМФ играет ключевую роль в обеспечении... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T02:09

2023-07-30T02:09

2023-07-30T06:21

россия

безопасность

санкт-петербург

кронштадт

сергей шойгу

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-морского флота, отметив, что ВМФ играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы Родины, соответствующее поздравление опубликовано в телеграм-канале российского оборонного ведомства. День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В Санкт-Петербурге, на рейде Кронштадта и на флотах в этот день пройдут традиционные военно-морские парады и праздничные мероприятия."Тридцатого июля 2023 года в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День Военно-морского Флота. Мы по праву гордимся героизмом наших моряков, талантом флотоводцев и мастеров-корабелов, которые принесли России славу великой морской державы. Сегодня Военно-морской флот играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы нашей Родины, является важной составляющей национальной обороны. Его личный состав обладает современными знаниями и навыками управления сложной морской техникой, достойно несет вахту, успешно выполняет стоящие перед ним задачи", - говорится в сообщении.Шойгу выразил уверенность, что личный состав ВМФ будет "приумножать славные традиции легендарных предшественников", оттачивать профессиональные навыки, а также укреплять обороноспособность и безопасность России."Хочу также выразить большую признательность ветеранам Военно-морского флота, чья доблестная и самоотверженная служба является примером для молодого поколения защитников Отечества", - подчеркнул министр обороны.Он также пожелал крепкого здоровья, счастья, стойкости духа, успехов и достижений в службе.Кроме того, министр обороны отдал приказ главнокомандующему ВМФ о проведении Главного парада в Санкт-Петербурге, а также парадов военных кораблей в городах Балтийске, Владивостоке, Каспийске, Новороссийске, Североморске, на территории пункта базирования Военно-Морского Флота в порту Тартус (Сирийская Арабская Республика).

https://ria.ru/20230729/parad-1887072181.html

https://ria.ru/20230728/patrulirovanie-1886753661.html

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кронштадт

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россия, безопасность, санкт-петербург, кронштадт, сергей шойгу