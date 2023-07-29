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"ФосАгро" может увеличить поставки удобрений в Африку - РИА Новости, 29.07.2023
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13:29 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/afrika-1887056238.html
"ФосАгро" может увеличить поставки удобрений в Африку
"ФосАгро" может увеличить поставки удобрений в Африку - РИА Новости, 29.07.2023
"ФосАгро" может увеличить поставки удобрений в Африку
Группа "ФосАгро", один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений, планирует в перспективе трех лет удвоить поставки удобрений в страны... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T13:29
2023-07-29T13:29
экономика
африка
волхов
ленинградская область
юнеско
иннопрактика
фосагро
зерновая сделка
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Группа "ФосАгро", один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений, планирует в перспективе трех лет удвоить поставки удобрений в страны Африки, сообщил генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников в рамках экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка". По его словам, которые приводит пресс-служба компании, фактором расширения экспортного потенциала в Африку станет запуск нового завода-миллионника в Волхове Ленинградской области, расположенного рядом с балтийскими портами, ориентированными на экспорт продукции в дружественные страны. Компания нарастила поставки в Африку только за последние пять лет в 4,5 раза - со 117,9 тысячи тонн в 2018 году до 540 тысяч тонн в 2022 году. За последний год экспорт "ФосАгро" в страны Африки вырос на четверть. Рыбников отметил, что "ФосАгро" поставляет около 100 странам мира экоэффективную продукцию, не содержащую опасных для здоровья человека и почв концентраций кадмия и других токсичных веществ. При этом Африка является одним из приоритетных направлений международного развития компании. "ФосАгро" является крупнейшим российским поставщиком удобрений в страны Африки с долей в 33%. География экспорта продукции компании на африканский континент охватывает 21 страну. В лидерах по импорту – ЮАР, Сенегал, Кот’д-Ивуар, Мозамбик и Танзания. По данным пресс-службы, в портфель "ФосАгро" входят 57 марок удобрений, в том числе 16 марок с микроэлементами. До конца текущего года вместе с компанией "Иннопрактика" будут разработаны как минимум шесть инновационных продуктов в рамках проекта "Иннагро". Биопрепараты, безопасные средства защиты растений – это инновационная продукция, которая может помочь африканским странам сделать важный скачок в решении проблемы продовольственной безопасности. Также в рамках форума "Россия-Африка" "ФосАгро" запускает лекционную платформу Pro Agro Lectorium – онлайн-сервис с образовательными лекциями. Они разработаны специально для африканских аграриев. В них можно узнать о ведении устойчивого сельского хозяйства, основах минерального питания растений, правильном применении минеральных удобрений. В пресс-службе напомнили, что "ФосАгро" совместно с ЮНЕСКО ежегодно присуждает гранты на исследования в области охраны окружающей среды в рамках программы "Зеленая химия для жизни". За шесть раундов программы международное жюри рассмотрело более 800 заявок и отобрало более 40 молодых исследователей в качестве получателей грантов, 12 из которых – талантливые африканские ученые. Еще свыше 100 молодых исследователей из Африки стали получателями денежных стипендий в рамках Летних школ по зеленой химии, организованных Международным союзом теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) и "ФосАгро". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230727/udobreniya-1886649450.html
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экономика, африка, волхов, ленинградская область, юнеско, иннопрактика, фосагро, зерновая сделка
Экономика, Африка, Волхов, Ленинградская область, ЮНЕСКО, Иннопрактика, ФосАгро, Зерновая сделка
"ФосАгро" может увеличить поставки удобрений в Африку

Поставки минудобрений в страны Африки от "ФосАгро" могут удвоить за три года

© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"Производство фосфорно-калийных удобрений на предприятии компании "Фосагро"
Производство фосфорно-калийных удобрений на предприятии компании Фосагро - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"
Производство фосфорно-калийных удобрений на предприятии компании "Фосагро". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Группа "ФосАгро", один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений, планирует в перспективе трех лет удвоить поставки удобрений в страны Африки, сообщил генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников в рамках экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка".
По его словам, которые приводит пресс-служба компании, фактором расширения экспортного потенциала в Африку станет запуск нового завода-миллионника в Волхове Ленинградской области, расположенного рядом с балтийскими портами, ориентированными на экспорт продукции в дружественные страны.
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Компания нарастила поставки в Африку только за последние пять лет в 4,5 раза - со 117,9 тысячи тонн в 2018 году до 540 тысяч тонн в 2022 году. За последний год экспорт "ФосАгро" в страны Африки вырос на четверть.
Рыбников отметил, что "ФосАгро" поставляет около 100 странам мира экоэффективную продукцию, не содержащую опасных для здоровья человека и почв концентраций кадмия и других токсичных веществ. При этом Африка является одним из приоритетных направлений международного развития компании. "ФосАгро" является крупнейшим российским поставщиком удобрений в страны Африки с долей в 33%. География экспорта продукции компании на африканский континент охватывает 21 страну. В лидерах по импорту – ЮАР, Сенегал, Кот’д-Ивуар, Мозамбик и Танзания.
По данным пресс-службы, в портфель "ФосАгро" входят 57 марок удобрений, в том числе 16 марок с микроэлементами. До конца текущего года вместе с компанией "Иннопрактика" будут разработаны как минимум шесть инновационных продуктов в рамках проекта "Иннагро". Биопрепараты, безопасные средства защиты растений – это инновационная продукция, которая может помочь африканским странам сделать важный скачок в решении проблемы продовольственной безопасности.
Также в рамках форума "Россия-Африка" "ФосАгро" запускает лекционную платформу Pro Agro Lectorium – онлайн-сервис с образовательными лекциями. Они разработаны специально для африканских аграриев. В них можно узнать о ведении устойчивого сельского хозяйства, основах минерального питания растений, правильном применении минеральных удобрений.
В пресс-службе напомнили, что "ФосАгро" совместно с ЮНЕСКО ежегодно присуждает гранты на исследования в области охраны окружающей среды в рамках программы "Зеленая химия для жизни". За шесть раундов программы международное жюри рассмотрело более 800 заявок и отобрало более 40 молодых исследователей в качестве получателей грантов, 12 из которых – талантливые африканские ученые. Еще свыше 100 молодых исследователей из Африки стали получателями денежных стипендий в рамках Летних школ по зеленой химии, организованных Международным союзом теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) и "ФосАгро".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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ЭкономикаАфрикаВолховЛенинградская областьЮНЕСКОИннопрактикаФосАгроЗерновая сделка
 
 
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