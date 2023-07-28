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"Роскосмос" предложит ЮАР отправить на МКС астронавтов на "Союзе"

"Роскосмос" предложит ЮАР отправить на МКС астронавтов на "Союзе" - РИА Новости, 28.07.2023

"Роскосмос" предложит ЮАР отправить на МКС астронавтов на "Союзе"

Россия предложит ЮАР, которая ранее заявила о планах отправить на МКС двух астронавтов, доставить их на российском космическом корабле "Союз", сообщил в... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T04:04

2023-07-28T04:04

2023-07-28T04:47

юар

космос - риа наука

россия

санкт-петербург

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

в мире

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Россия предложит ЮАР, которая ранее заявила о планах отправить на МКС двух астронавтов, доставить их на российском космическом корабле "Союз", сообщил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "ЮАР высказала пожелание отправить в космос двух астронавтов, поэтому будем готовить для них предложение", - сказал Борисов на саммите "Россия - Африка". На прошлой неделе исполнительный директор Южноафриканского национального космического агентства (САНСА) Хумбулани Мудау сообщил, что ЮАР хочет организовать миссии двух женщин-астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Ранее благодаря "Роскосмосу" на МКС слетал первый астронавт Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа Аль-Мансури. В марте 2024 года планируется полет белорусской космонавтки на российском корабле "Союз МС-25". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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