https://ria.ru/20230727/sammit-1886563278.html

Саммит Россия — Африка. День первый

Саммит Россия — Африка. День первый - РИА Новости, 27.07.2023

Саммит Россия — Африка. День первый

В Петербурге начал работу саммит Россия — Африка. Первый день мероприятия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:00

2023-07-27T13:00

2023-07-27T13:05

фото

санкт-петербург

россия

африка

форум "россия — африка"

владимир путин

экономика

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В Петербурге начал работу саммит Россия — Африка. Первый день мероприятия — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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