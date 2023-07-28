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Президент "АвтоВАЗа" рассказал об интересе к автомобилям Lada в Африке

Президент "АвтоВАЗа" рассказал об интересе к автомобилям Lada в Африке - РИА Новости, 28.07.2023

Президент "АвтоВАЗа" рассказал об интересе к автомобилям Lada в Африке

Высокий интерес к автомобилям Lada наблюдается в странах Африки, потенциально спрос есть на всю линейку бренда, включая, Niva, Granta и Vesta, сообщил в... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T13:37

2023-07-28T13:37

2023-07-28T13:37

африка

экономика

авто

максим соколов

автоваз

lada vesta

алжир (провинция)

эфиопия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Высокий интерес к автомобилям Lada наблюдается в странах Африки, потенциально спрос есть на всю линейку бренда, включая, Niva, Granta и Vesta, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. "Мы видим потенциально очень высокий интерес. Особенно на наши традиционные модели, которые сейчас составляют основную массу производства. Это и Niva, которая является, наверное, самым удачным транспортным средством для передвижения по пересеченной местности с точки зрения цены-качества. Сегодняшняя Niva стоит ниже 10 тысяч долларов, а проходимость у нее выше, чем у традиционных кроссоверов других марок. Это в том числе самый бюджетных наш автомобиль - Granta, ее стоимость еще ниже: порядка 7-7,5 тысяч долларов", - рассказал он в интервью на форуме "Россия-Африка". "Тем не менее и наш флагман - автомобиль Vesta, может быть, его будущее поколение, я уверен, что тоже заинтересует клиентов на африканском континенте. Тем более, что дорожная инфраструктура достаточно быстро развивается, вся наша сегодняшняя линейка, включая флагман Vesta, может быть востребована для экспорта в страны африканского континента", - добавил топ-менеджер. Соколов уточнил, что сейчас одна из важнейших задач "АвтоВАЗа" в Африке - возобновление производства на заводе Al Amal. Также обсуждается возможность организации сборочного производства в Алжире и поставки Lada в Эфиопию, Гану, Нигерию, Марокко и ЮАР. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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африка, экономика, авто, максим соколов, автоваз, lada vesta, алжир (провинция), эфиопия, форум "россия — африка"