Экспорт АПК России в Африку в I полугодии удвоился, заявил Патрушев
Патрушев: экспорт АПК России в Африку в I полугодии удвоился, поставки пшеницы выросли
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Экспорт продукции российского АПК в Африку в первом полугодии 2023 года удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив порядка 3,3 миллиарда долларов, при этом поставки ключевого экспортного товара – пшеницы выросли в первом полугодии до рекордных 9 миллионов тонн, и потенциал не исчерпан, сообщил журналистам в кулуарах форума "Россия-Африка" министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
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"Если посмотреть именно на экспорт российской продукции в страны Африки, то здесь цифры (рост поставок продукции АПК по сравнению с ростом товарооборота – ред.) у нас еще больше – экспорт в первом полугодии вырос практически в два раза и на сегодняшний день составляет порядка 3,3 миллиарда долларов. Ключевой наш продукт – это пшеница: тут у нас динамика еще выше, мы поставили практически в три раза пшеницы в страны Африки больше, чем в аналогичный период прошлого года, это приблизительно 9 миллионов тонн", - сказал министр.
По его словам, это "практически беспрецедентная цифра, таких цифр мы не достигали", и при этом потенциал далеко не исчерпан. "Мы с африканскими странами работаем и думаю, что наш экспорт будет увеличиваться", - подчеркнул Патрушев.
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"Товарооборот со странами Африки растет - в первом полугодии этого года вырос на 60% относительно того же периода прошлого года, и достиг уже порядка 4,5 миллиарда долларов. Это серьезная цифра - если в рублях пересчитать, это более 400 миллиардов рублей, и мы не планируем останавливаться на достигнутых цифрах", - сообщил Патрушев.
В свою очередь руководитель ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе Дмитрий Краснов сообщил в ходе форума, что в прошлом году РФ поставила в 43 африканские страны аграрной продукции на сумму 4,7 миллиарда долларов. Основу экспорта в Африку составляет пшеница, поставки которой в 2022 году составили 3,5 миллиарда долларов. На следующих позициях - соевое масло (454 миллиона долларов), подсолнечное масло (314 миллионов долларов), ячмень (155 миллионов долларов). Крупнейшими покупателями российской продукции АПК стали: Египет, на который пришлась почти половина всех поставок (47%), Алжир (с долей 15%), Ливия (11%), Судан (9%), Кения (4%).
"Зерновые являются основой нашего аграрного экспорта и крупнейшей позицией при торговле с Африкой. В прошлом году мы поставили африканским партнерам зерновых на сумму 3,7 миллиарда долларов. Санкции негативно сказались на российских поставках. Если в 2018 году мы экспортировали в Африку более 20 миллионов тонн пшеницы, то в 2022 году экспорт составил 10,8 миллиона тонн", - уточнил Краснов. Наиболее перспективными для увеличения поставок российского зерна, помимо традиционных покупателей, таких как Египет и Алжир, он назвал Кению, Нигерию, Тунис и ЮАР.
Вторым по значимости направлением поставок выступает масложировая продукция: например, экспорт соевого масла из России в Африку за последние 4 года вырос на 80% и в 2022 году составил 334 тысячи тонн. "Мы видим значительные перспективы в развитии экспорта соевого масла в Анголу и Тунис, маргарина в Нигерию и Гану, подсолнечного и соевого масла в ЮАР", - сообщил Краснов.