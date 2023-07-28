https://ria.ru/20230728/eksport-1886996146.html

Экспорт АПК России в Африку в I полугодии удвоился, заявил Патрушев

Экспорт АПК России в Африку в I полугодии удвоился, заявил Патрушев - РИА Новости, 28.07.2023

Экспорт АПК России в Африку в I полугодии удвоился, заявил Патрушев

Экспорт продукции российского АПК в Африку в первом полугодии 2023 года удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив порядка 3,3... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T21:25

2023-07-28T21:25

2023-07-28T21:27

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Экспорт продукции российского АПК в Африку в первом полугодии 2023 года удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив порядка 3,3 миллиарда долларов, при этом поставки ключевого экспортного товара – пшеницы выросли в первом полугодии до рекордных 9 миллионов тонн, и потенциал не исчерпан, сообщил журналистам в кулуарах форума "Россия-Африка" министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. "Если посмотреть именно на экспорт российской продукции в страны Африки, то здесь цифры (рост поставок продукции АПК по сравнению с ростом товарооборота – ред.) у нас еще больше – экспорт в первом полугодии вырос практически в два раза и на сегодняшний день составляет порядка 3,3 миллиарда долларов. Ключевой наш продукт – это пшеница: тут у нас динамика еще выше, мы поставили практически в три раза пшеницы в страны Африки больше, чем в аналогичный период прошлого года, это приблизительно 9 миллионов тонн", - сказал министр. По его словам, это "практически беспрецедентная цифра, таких цифр мы не достигали", и при этом потенциал далеко не исчерпан. "Мы с африканскими странами работаем и думаю, что наш экспорт будет увеличиваться", - подчеркнул Патрушев. "Товарооборот со странами Африки растет - в первом полугодии этого года вырос на 60% относительно того же периода прошлого года, и достиг уже порядка 4,5 миллиарда долларов. Это серьезная цифра - если в рублях пересчитать, это более 400 миллиардов рублей, и мы не планируем останавливаться на достигнутых цифрах", - сообщил Патрушев. В свою очередь руководитель ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе Дмитрий Краснов сообщил в ходе форума, что в прошлом году РФ поставила в 43 африканские страны аграрной продукции на сумму 4,7 миллиарда долларов. Основу экспорта в Африку составляет пшеница, поставки которой в 2022 году составили 3,5 миллиарда долларов. На следующих позициях - соевое масло (454 миллиона долларов), подсолнечное масло (314 миллионов долларов), ячмень (155 миллионов долларов). Крупнейшими покупателями российской продукции АПК стали: Египет, на который пришлась почти половина всех поставок (47%), Алжир (с долей 15%), Ливия (11%), Судан (9%), Кения (4%)."Зерновые являются основой нашего аграрного экспорта и крупнейшей позицией при торговле с Африкой. В прошлом году мы поставили африканским партнерам зерновых на сумму 3,7 миллиарда долларов. Санкции негативно сказались на российских поставках. Если в 2018 году мы экспортировали в Африку более 20 миллионов тонн пшеницы, то в 2022 году экспорт составил 10,8 миллиона тонн", - уточнил Краснов. Наиболее перспективными для увеличения поставок российского зерна, помимо традиционных покупателей, таких как Египет и Алжир, он назвал Кению, Нигерию, Тунис и ЮАР.Вторым по значимости направлением поставок выступает масложировая продукция: например, экспорт соевого масла из России в Африку за последние 4 года вырос на 80% и в 2022 году составил 334 тысячи тонн. "Мы видим значительные перспективы в развитии экспорта соевого масла в Анголу и Тунис, маргарина в Нигерию и Гану, подсолнечного и соевого масла в ЮАР", - сообщил Краснов.

https://ria.ru/20230728/zerno-1886988770.html

https://ria.ru/20230727/zerno-1886592028.html

https://ria.ru/20230728/postavki-1886972798.html

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