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Россия нарастила финансирование стран Африки до максимума с 2003 года - РИА Новости, 28.07.2023
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03:38 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/afrika-1886750301.html
Россия нарастила финансирование стран Африки до максимума с 2003 года
Россия нарастила финансирование стран Африки до максимума с 2003 года - РИА Новости, 28.07.2023
Россия нарастила финансирование стран Африки до максимума с 2003 года
Россия в 2021 году нарастила кредиты странам Африки до 2,2 миллиарда долларов, что стало максимальным уровнем с 2003 года, следует из расчетов РИА Новости на... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T03:38
2023-07-28T03:38
россия
африка
египет
всемирный банк
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия в 2021 году нарастила кредиты странам Африки до 2,2 миллиарда долларов, что стало максимальным уровнем с 2003 года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Всемирного банка. Согласно последним доступным данным, общий объем предоставленного странам Африки финансирования в 2021 году вырос на 15% - до 2,2 миллиарда долларов. Это стало максимальным уровнем с 2003 года, когда объем кредитов составил 3,5 миллиарда долларов. При этом самая небольшая задолженность наблюдалась в 2011 году - всего около 617 миллионов долларов. Наибольший долг перед Россией у Египта - 867,2 миллиона долларов, при этом кредит появился "на балансе" Египта лишь в 2019 году и с тех пор вырос на 75%. Второе место занимает Сомали с общей суммой задолженности в 760,8 миллиона долларов. При этом в четверг Сомали и Россия подписали два соглашения об урегулировании долгов Могадишо перед Москвой на общую сумму более 690 миллионов долларов - часть этой суммы будет выплачена по новому графику платежей, а часть списана. В пятерку лидеров также входят Эфиопия (161,6 миллиона долларов), Замбия (143,6 миллиона долларов) и Мозамбик (141,1 миллиона долларов). Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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россия, африка, египет, всемирный банк, форум "россия — африка", в мире
Россия, Африка, Египет, Всемирный банк, Форум "Россия — Африка", В мире
Россия нарастила финансирование стран Африки до максимума с 2003 года

Россия нарастила кредиты странам Африки до максимума в 2,2 миллиарда долларов с 2003 года

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Российский рубль и американский доллар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия в 2021 году нарастила кредиты странам Африки до 2,2 миллиарда долларов, что стало максимальным уровнем с 2003 года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Всемирного банка.
Согласно последним доступным данным, общий объем предоставленного странам Африки финансирования в 2021 году вырос на 15% - до 2,2 миллиарда долларов. Это стало максимальным уровнем с 2003 года, когда объем кредитов составил 3,5 миллиарда долларов. При этом самая небольшая задолженность наблюдалась в 2011 году - всего около 617 миллионов долларов.
Глазковский мост через реку Ангару в Иркутске - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Делегации стран Африки пригласили в Приангарье для развития сотрудничества
Вчера, 21:05
Наибольший долг перед Россией у Египта - 867,2 миллиона долларов, при этом кредит появился "на балансе" Египта лишь в 2019 году и с тех пор вырос на 75%.
Второе место занимает Сомали с общей суммой задолженности в 760,8 миллиона долларов. При этом в четверг Сомали и Россия подписали два соглашения об урегулировании долгов Могадишо перед Москвой на общую сумму более 690 миллионов долларов - часть этой суммы будет выплачена по новому графику платежей, а часть списана.
В пятерку лидеров также входят Эфиопия (161,6 миллиона долларов), Замбия (143,6 миллиона долларов) и Мозамбик (141,1 миллиона долларов).
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Саммит Россия — Африка. День первый
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.

Баннеры у Исаакиевского собора, приуроченные ко II Саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия - Африка в Санкт-Петербурге

В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.

Участники сессии Международная безопасность в условиях геополитической нестабильности: межпартийное взаимодействие

Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.

Алексей Салтыков, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо

Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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6 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.

Новые логистические маршруты Россия - Африка

Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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8 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Участники обсудят широкий спектр тем.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники обсудят широкий спектр тем.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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10 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.

Участники форума Россия - Африка

Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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11 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.

Гетахун Белете Мола, министр инноваций и технологий Федеративной Демократической Республики Эфиопия в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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12 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.

Символика II Cаммита и форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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13 из 18
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.

Подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между РЭЦ и Multi-Services Et Materiel Industriel SARL

Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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14 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Предусмотрена и культурная программа.

Стенд Многонародная Россия в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Предусмотрена и культурная программа.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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15 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Работает выставочная экспозиция.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Работает выставочная экспозиция.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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16 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".

Участники сессии Россия – Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения

Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".

© РИА Новости / Илья Питалев
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17 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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18 из 18

В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 18

Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 18

Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 18

В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 18

Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 18

Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 18

В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 18

Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 18

Участники обсудят широкий спектр тем.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 18

Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 18

Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
11 из 18

Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 18

Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 18

Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
14 из 18

Предусмотрена и культурная программа.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
15 из 18

Работает выставочная экспозиция.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
16 из 18

Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
17 из 18

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
18 из 18
 
РоссияАфрикаЕгипетВсемирный банкФорум "Россия — Африка"В мире
 
 
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