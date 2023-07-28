https://ria.ru/20230728/afrika-1886750301.html

Россия нарастила финансирование стран Африки до максимума с 2003 года

Россия нарастила финансирование стран Африки до максимума с 2003 года - РИА Новости, 28.07.2023

Россия нарастила финансирование стран Африки до максимума с 2003 года

Россия в 2021 году нарастила кредиты странам Африки до 2,2 миллиарда долларов, что стало максимальным уровнем с 2003 года, следует из расчетов РИА Новости на... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T03:38

2023-07-28T03:38

2023-07-28T03:38

россия

африка

египет

всемирный банк

форум "россия — африка"

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225469_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_12702072248f1b764cef2d588ee5e23e.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия в 2021 году нарастила кредиты странам Африки до 2,2 миллиарда долларов, что стало максимальным уровнем с 2003 года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Всемирного банка. Согласно последним доступным данным, общий объем предоставленного странам Африки финансирования в 2021 году вырос на 15% - до 2,2 миллиарда долларов. Это стало максимальным уровнем с 2003 года, когда объем кредитов составил 3,5 миллиарда долларов. При этом самая небольшая задолженность наблюдалась в 2011 году - всего около 617 миллионов долларов. Наибольший долг перед Россией у Египта - 867,2 миллиона долларов, при этом кредит появился "на балансе" Египта лишь в 2019 году и с тех пор вырос на 75%. Второе место занимает Сомали с общей суммой задолженности в 760,8 миллиона долларов. При этом в четверг Сомали и Россия подписали два соглашения об урегулировании долгов Могадишо перед Москвой на общую сумму более 690 миллионов долларов - часть этой суммы будет выплачена по новому графику платежей, а часть списана. В пятерку лидеров также входят Эфиопия (161,6 миллиона долларов), Замбия (143,6 миллиона долларов) и Мозамбик (141,1 миллиона долларов). Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230727/sotrudnichestvo-1886727660.html

россия

африка

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, африка, египет, всемирный банк, форум "россия — африка", в мире