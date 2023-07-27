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В Санкт-Петербурге открывается второй саммит Россия — Африка - РИА Новости, 27.07.2023
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00:13 27.07.2023 (обновлено: 01:21 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/sammit-1886502823.html
В Санкт-Петербурге открывается второй саммит Россия — Африка
В Санкт-Петербурге открывается второй саммит Россия — Африка - РИА Новости, 27.07.2023
В Санкт-Петербурге открывается второй саммит Россия — Африка
Второй саммит "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге, который соберет лидеров и представителей почти всех африканских государств, откроется 27 июля и завершится... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T00:13
2023-07-27T01:21
россия
санкт-петербург
африка
владимир путин
форум "россия — африка"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
политика
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Второй саммит "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге, который соберет лидеров и представителей почти всех африканских государств, откроется 27 июля и завершится 28-го. Из Сочи в Петербург Первый саммит "Россия – Африка" состоялся в Сочи 23-24 октября в 2019 году под девизом "За мир, безопасность и развитие". Как сообщали организаторы форума, его посетили более 6 тысяч участников и журналистов из России и 104 государств и территорий, среди них – более тысячи представителей иностранного бизнеса, почти две тысячи представителей иностранных официальных делегаций. Форум собрал официальных представителей со всех 54 стран Африки, из которых 45 были представлены главами государств и правительств. На первом саммите Россия и африканские страны подписали более 50 соглашений на сумму более 800 миллиардов рублей, заявил советник президента России Антон Кобяков, подводя итоги форума. Визит 49 делегаций Россия пригласила на саммит в Санкт-Петербурге глав всех стран африканского континента, но с пониманием отнесется к тому, если кто-то из них не сможет приехать, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. По его словам, участие подтвердили 49 делегаций африканских стран и региональных объединений, таких как Африканский союз. Озеров подчеркнул, что список участвующих будет меняться до последнего момента, а также особенно отметил, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости, что РФ приглашает на саммит только официальных глав государств. Как ранее сообщал заместитель директора департамента Африки МИД РФ Александр Поляков, около половины стран на саммите будут представлены на самом высоком уровне – главами государств и правительств. Зерновая сделка, мирный атом, суверенитет Саммит "Россия – Африка" важен в том числе для того, чтобы обсудить зерновую сделку и усилия России в поддержании мировых рынков, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как рассказал РИА Новости Олег Озеров, на саммите подпишут десятки двусторонних документов, готовится большой пакет договоренностей. Он также рассказал, что Россия на саммите в Санкт-Петербурге предложит африканским странам решения проблем с продовольствием на фоне прекращения действия зерновой сделки. Россия подпишет соглашения о сотрудничестве по мирному атому с Бурунди и Зимбабве, распоряжения правительства РФ об этом опубликованы в понедельник на официальном портале правовой информации. С российской стороны эти документы подпишет госкорпорация "Росатом". Глава комиссии ГД Василий Пискарев сообщил, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне обменяется с коллегами из Африки опытом защиты суверенитета, противодействия внешнему вмешательству. Украинский конфликт Кроме всего прочего на саммите "Россия - Африка" будет обсуждаться и украинский конфликт: как заявили в офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы, он возглавит делегацию страны на форуме, а саммит даст возможность участникам африканской мирной инициативы продолжить переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, Путин 28 июля примет участие в рабочем обеде для группы лидеров африканских государств по украинской проблематике и планирует встретиться отдельно с каждым из 17 приехавших на саммит "Россия - Африка" лидеров африканских государств. Ожидания Путин за несколько дней до открытия саммита заявлял, что на мероприятии будет подписан весомый пакет соглашений и меморандумов, в том числе будет утвержден план действий форума партнерства "Россия-Африка" до 2026 года. Дмитрий Ушаков ранее заявил, что совместные документы будут оглашены по итогам саммита "Россия-Африка" 28 июля. Он также рассказал, что в декларации по итогам саммита "Россия-Африка" будут обозначены подходы к развитию сотрудничества стран. Ушаков также рассказал, что Путин выступит с большим заявлением на пленарной сессии саммита "Россия-Африка" 28 июля, доклады также представят 17 глав африканских стран.
https://ria.ru/20230727/putin-1886502544.html
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россия, санкт-петербург, африка, владимир путин, форум "россия — африка", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", политика
Россия, Санкт-Петербург, Африка, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Политика
В Санкт-Петербурге открывается второй саммит Россия — Африка

В Санкт-Петербурге в четверг откроется второй саммит Россия — Африка

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЖенщина проходит на фоне баннеров, приуроченных ко II Саммиту, экономическому и гуманитарному форуму "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Женщина проходит на фоне баннеров, приуроченных ко II Саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Женщина проходит на фоне баннеров, приуроченных ко II Саммиту, экономическому и гуманитарному форуму "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Второй саммит "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге, который соберет лидеров и представителей почти всех африканских государств, откроется 27 июля и завершится 28-го.

Из Сочи в Петербург

Первый саммит "Россия – Африка" состоялся в Сочи 23-24 октября в 2019 году под девизом "За мир, безопасность и развитие".
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Как сообщали организаторы форума, его посетили более 6 тысяч участников и журналистов из России и 104 государств и территорий, среди них – более тысячи представителей иностранного бизнеса, почти две тысячи представителей иностранных официальных делегаций. Форум собрал официальных представителей со всех 54 стран Африки, из которых 45 были представлены главами государств и правительств.
На первом саммите Россия и африканские страны подписали более 50 соглашений на сумму более 800 миллиардов рублей, заявил советник президента России Антон Кобяков, подводя итоги форума.

Визит 49 делегаций

Россия пригласила на саммит в Санкт-Петербурге глав всех стран африканского континента, но с пониманием отнесется к тому, если кто-то из них не сможет приехать, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. По его словам, участие подтвердили 49 делегаций африканских стран и региональных объединений, таких как Африканский союз.
Озеров подчеркнул, что список участвующих будет меняться до последнего момента, а также особенно отметил, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости, что РФ приглашает на саммит только официальных глав государств.
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Как ранее сообщал заместитель директора департамента Африки МИД РФ Александр Поляков, около половины стран на саммите будут представлены на самом высоком уровне – главами государств и правительств.

Зерновая сделка, мирный атом, суверенитет

Саммит "Россия – Африка" важен в том числе для того, чтобы обсудить зерновую сделку и усилия России в поддержании мировых рынков, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как рассказал РИА Новости Олег Озеров, на саммите подпишут десятки двусторонних документов, готовится большой пакет договоренностей. Он также рассказал, что Россия на саммите в Санкт-Петербурге предложит африканским странам решения проблем с продовольствием на фоне прекращения действия зерновой сделки.
Россия подпишет соглашения о сотрудничестве по мирному атому с Бурунди и Зимбабве, распоряжения правительства РФ об этом опубликованы в понедельник на официальном портале правовой информации. С российской стороны эти документы подпишет госкорпорация "Росатом".
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Глава комиссии ГД Василий Пискарев сообщил, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне обменяется с коллегами из Африки опытом защиты суверенитета, противодействия внешнему вмешательству.

Украинский конфликт

Кроме всего прочего на саммите "Россия - Африка" будет обсуждаться и украинский конфликт: как заявили в офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы, он возглавит делегацию страны на форуме, а саммит даст возможность участникам африканской мирной инициативы продолжить переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, Путин 28 июля примет участие в рабочем обеде для группы лидеров африканских государств по украинской проблематике и планирует встретиться отдельно с каждым из 17 приехавших на саммит "Россия - Африка" лидеров африканских государств.
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Ожидания

Путин за несколько дней до открытия саммита заявлял, что на мероприятии будет подписан весомый пакет соглашений и меморандумов, в том числе будет утвержден план действий форума партнерства "Россия-Африка" до 2026 года.
Дмитрий Ушаков ранее заявил, что совместные документы будут оглашены по итогам саммита "Россия-Африка" 28 июля. Он также рассказал, что в декларации по итогам саммита "Россия-Африка" будут обозначены подходы к развитию сотрудничества стран.
Ушаков также рассказал, что Путин выступит с большим заявлением на пленарной сессии саммита "Россия-Африка" 28 июля, доклады также представят 17 глав африканских стран.
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РоссияСанкт-ПетербургАфрикаВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Политика
 
 
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