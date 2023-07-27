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Львова-Белова опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости

Львова-Белова опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 27.07.2023

Львова-Белова опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на полях форума "Россия - Африка" попробовала себя в качестве администратора канала РИА... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T17:23

2023-07-27T17:23

2023-07-27T17:33

общество

санкт-петербург

мария львова-белова

технологии

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на полях форума "Россия - Африка" попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram. Львова-Белова опубликовала пост в канале РИА Новости в Telegram, у которого 2,9 миллиона подписчиков. Она сообщила, что Россия в рамках гуманитарного сотрудничества откроет образовательный класс в Кении. Сообщение также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru. Затем Львова-Белова была награждена дипломом от медиагруппы "Россия сегодня". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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общество, санкт-петербург, мария львова-белова, технологии, форум "россия — африка"