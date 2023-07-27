https://ria.ru/20230727/niger-1886618540.html

Республика Нигер

Республика Нигер - РИА Новости, 27.07.2023

Республика Нигер

Республика Нигер – внутриконтинентальное государство в Северо-Западной Африке. Граничит на юге с Нигерией, на юго-западе – с Бенином и Буркина-Фасо, на западе – РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:42

2023-07-27T14:42

2023-07-27T14:42

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Республика Нигер – внутриконтинентальное государство в Северо-Западной Африке. Граничит на юге с Нигерией, на юго-западе – с Бенином и Буркина-Фасо, на западе – с Мали, на севере – с Алжиром и Ливией, на востоке – с Чадом. Территория Нигера составляет 1267 тысяч квадратных километров.Большая часть территории страны расположена в Сахаре, южная часть – в зоне Сахеля (природной области в Африке, представляющей собой переходную зону от пустынь Сахары на севере к более плодородным саваннам приэкваториальных областей). Поверхность преимущественно равнинная. На крайнем юго-западе протекает (на протяжении 550 километров) единственная крупная река страны – Нигер. На территории Нигера климат меняется от пустынного тропического на севере и северо-востоке до субэкваториального на юге и юго-западе. Нигер расположен в одном из самых жарких районов земного шара. Средняя годовая температура здесь составляет 27-29 °С. Страна разделена на восемь регионов: Агадес, Диффа, Доссо, Зиндер, Маради, Тахуа, Тиллабери и столичный округ Ниамей. Столица – город Ниамей.Численность населения по оценкам Всемирного банка – 26,2 миллиона человек. Большая часть населения проживает на крайнем западе и юге страны, где природные условия позволяют вести полноценную сельскохозяйственную деятельность. Население состоит преимущественно из племени хауса (53%), джерма и сонгаи (21%), канури, фульбе, туареги и др. Государственный язык – французский. Широко распространен язык хауса.Около 99% населения исповедуют ислам (мусульмане суннитского толка), 0,8% – христианство.На территории Нигера существовали государства: Сонгай (расцвет в XVI веке), Канем-Борну, Гобир и др. Французская колониальная экспансия в глубинные районы Западной Африки, начавшаяся в конце XIX века, привела к выделению Нигера в 1922 году в отдельную административную единицу в составе Французской Западной Африки. С 18 декабря 1958 года Нигер – автономная республика в составе Французского Сообщества; с 1960 года независимая Республика Нигер.По конституции 2010 года Нигер является республикой. Президент, являющийся главой государства, избирается на пятилетний срок всеобщим голосованием с ограничением на два срока. Президент назначает премьер-министра, который является главой правительства. Законодательная власть принадлежит однопалатному Национальному собранию, члены которого избираются всенародно на пятилетний срок. Судебная система Нигера включает Высокий суд, Верховный суд, Конституционный суд и суды первой инстанции. Нигер – одна из беднейших стран мира. Ее экономика в значительной степени зависит от иностранной помощи. Основными финансовыми донорами являются Франция, МВФ, Япония. По оценкам Всемирного банка ВВП страны – 13,97 миллиарда долларов. Сельское хозяйство и сельскохозяйственная продукция составляют крупнейший сектор экономики Нигера с точки зрения количества занятых и процентной доли валового национального продукта. На юге выращивают просо и сорго, основные продовольственные культуры, а также маниоку и сахарный тростник. Рис выращивают в долине реки Нигер.Животноводство является важным сектором сельскохозяйственной экономики и основным экспортным товаром. Крупный рогатый скот, овец и коз разводят на мясо, молоко и шкуры.Способность Нигера обеспечивать себя продовольствием и животноводством тесно связана с количеством осадков, а периоды засухи приводили к дефициту, требующему импорта и продовольственной помощи. Важнейшие полезные ископаемые Нигера – руды урана, осадочные месторождения которых расположены к северо-западу от города Агадес. Значительны запасы осадочных железных руд, имеются месторождения каменных углей, золотых руд, комплексных олово-вольфрам-тантал-ниобиевых руд, (месторождения и проявления медно-молибден-порфировых, литиевых, марганцевых руд полиметаллических руд. На юго-востоке страны (в районе озера Чад) выявлены перспективные месторождения нефти. Из неметаллических полезных ископаемых наибольшее значение имеют месторождения каменной соли, гипса, известняков.Добыча урана является главной отраслью промышленности Нигера. Страна входит в десятку ведущих мировых производителей урана.В стране имеются предприятия по производству строительных материалов, первичной переработке сельскохозяйственного сырья, химикатов, текстиля и др.Основные внешнеторговые партнеры Нигера – Франция, Китай, США, Япония, Нигерия. Развиваются торговые отношения также со странами Магриба, Западной Африки, ЕС, Ближнего и Среднего Востока.В Нигере при содействии Парижа работают французские представительства Бюро геологических и минеральных исследований, Компании по производству текстильных волокон, Института исследования фруктов и цитрусовых, Научно-исследовательского института развития и сотрудничества. В Ниамее расположены Национальный центр исследования солнечной энергии, Национальный институт агрономических исследований, ветеринарная лаборатория.С 1959 года в столице действует Национальный музей, включающий зоопарк, выставку минералов, палеонтологические и этнографические экспозиции. В нем демонстрируется уклад жизни туарегов, хауса, джерма, фулани и тубу, их традиционное жилье, изделия местных ремесленников.Система образования Нигера во многом ориентирована на французскую. Уровень грамотности населения – около 30%. В стране есть несколько университетов и институтов.Нигер – политически нестабильная страна: после обретения независимости от Франции здесь произошло пять государственных переворотов (в 1963, 1974, 1996, 1999, 2010 годах). 21 февраля 2021 года президентом Нигера был избран Мохамед Базум, который выиграл президентскую гонку во втором туре – его поддержали 55,75% избирателей.26 июля 2023 года в Нигере произошел военный переворот: президентская гвардия заблокировала дворец главы государства в столице страны Ниамее. По данным издания Jeune Afrique, поводом к мятежу могло послужить намерение Базума уволить командира гвардии генерала Омара Тчиани. Несмотря на то, что https://ria.ru/20230726/niger-1886395533.htmlармия государства не поддержала антигосударственный мятеж, солдаты президентской гвардии отказались освободить президента страны. Мятежники стали оказывать давление на президента, чтобы он подписал заявление об отставке, однако тот отклонил их требование. 27 июля нигерские военные, устроившие переворот, заявили, что свергли президента Мохамеда Базума. Однако тот, будучи по-прежнему удерживаемым в своей резиденции, отверг "акт захвата власти" и призвал мятежников вернуться в строй. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, нигер, ниамей, франция, мохамед базум, мвф, евросоюз