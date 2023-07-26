https://ria.ru/20230726/myatezhniki-1886415804.html

СМИ: мятежники отказались освободить президента Нигера

СМИ: мятежники отказались освободить президента Нигера - РИА Новости, 26.07.2023

СМИ: мятежники отказались освободить президента Нигера

Мятежники в Нигере отказались освободить президента страны Мохамеда Базума, армия выдвинула им ультиматум, передает Франс Пресс со ссылкой на источники в... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T16:11

2023-07-26T16:11

2023-07-26T17:58

нигер

в мире

мохамед базум

ниамей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886435303_84:0:2952:1613_1920x0_80_0_0_6b890a7bbe24c319b44648824702fc55.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Мятежники в Нигере отказались освободить президента страны Мохамеда Базума, армия выдвинула им ультиматум, передает Франс Пресс со ссылкой на источники в окружении главы государства."По окончании переговоров президентская гвардия отказалась освободить президента, и армия предъявила ей ультиматум", — сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что мятежники заблокировали дворец главы государства в столице страны Ниамее. При этом обстановка в районе здания оставалась спокойной, стрельбы не было.Офис президента Нигера заявил, что армия не поддержала действия гвардейцев.По данным издания Jeune Afrique, поводом к мятежу могло послужить намерение Базума уволить командира гвардии генерала Омара Тчиани. Базум избран президентом на выборах 2021 года и считается близким союзником Франции.

https://ria.ru/20230726/niger-1886396690.html

нигер

ниамей

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нигер, в мире, мохамед базум, ниамей