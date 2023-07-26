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СМИ: мятежники отказались освободить президента Нигера - РИА Новости, 26.07.2023
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16:11 26.07.2023 (обновлено: 17:58 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/myatezhniki-1886415804.html
СМИ: мятежники отказались освободить президента Нигера
СМИ: мятежники отказались освободить президента Нигера - РИА Новости, 26.07.2023
СМИ: мятежники отказались освободить президента Нигера
Мятежники в Нигере отказались освободить президента страны Мохамеда Базума, армия выдвинула им ультиматум, передает Франс Пресс со ссылкой на источники в... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T16:11
2023-07-26T17:58
нигер
в мире
мохамед базум
ниамей
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Мятежники в Нигере отказались освободить президента страны Мохамеда Базума, армия выдвинула им ультиматум, передает Франс Пресс со ссылкой на источники в окружении главы государства."По окончании переговоров президентская гвардия отказалась освободить президента, и армия предъявила ей ультиматум", — сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что мятежники заблокировали дворец главы государства в столице страны Ниамее. При этом обстановка в районе здания оставалась спокойной, стрельбы не было.Офис президента Нигера заявил, что армия не поддержала действия гвардейцев.По данным издания Jeune Afrique, поводом к мятежу могло послужить намерение Базума уволить командира гвардии генерала Омара Тчиани. Базум избран президентом на выборах 2021 года и считается близким союзником Франции.
https://ria.ru/20230726/niger-1886396690.html
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нигер, в мире, мохамед базум, ниамей
Нигер, В мире, Мохамед Базум, Ниамей
СМИ: мятежники отказались освободить президента Нигера

AFP: армия выдвинула ультиматум мятежникам, которые отказались освободить главу Нигера

© AFP 2023 / BERTRAND GUAYПрезидент Нигера Мохамед Базум
Президент Нигера Мохамед Базум - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AFP 2023 / BERTRAND GUAY
Президент Нигера Мохамед Базум. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Мятежники в Нигере отказались освободить президента страны Мохамеда Базума, армия выдвинула им ультиматум, передает Франс Пресс со ссылкой на источники в окружении главы государства.
"По окончании переговоров президентская гвардия отказалась освободить президента, и армия предъявила ей ультиматум", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что мятежники заблокировали дворец главы государства в столице страны Ниамее. При этом обстановка в районе здания оставалась спокойной, стрельбы не было.
Офис президента Нигера заявил, что армия не поддержала действия гвардейцев.
По данным издания Jeune Afrique, поводом к мятежу могло послужить намерение Базума уволить командира гвардии генерала Омара Тчиани.
Базум избран президентом на выборах 2021 года и считается близким союзником Франции.
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