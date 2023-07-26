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СМИ: президент Нигера отказался уйти в отставку по требованию мятежников - РИА Новости, 26.07.2023
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18:19 26.07.2023 (обновлено: 18:39 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/otstavka-1886456329.html
СМИ: президент Нигера отказался уйти в отставку по требованию мятежников
СМИ: президент Нигера отказался уйти в отставку по требованию мятежников - РИА Новости, 26.07.2023
СМИ: президент Нигера отказался уйти в отставку по требованию мятежников
Удерживаемый президентской гвардией глава Нигера Мохамед Базум отклонил требование мятежников об уходе в отставку, сообщил Al Arabiya. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T18:19
2023-07-26T18:39
нигер
ниамей
мохамед базум
в мире
франция
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ТУНИС, 26 июл — РИА Новости. Удерживаемый президентской гвардией глава Нигера Мохамед Базум отклонил требование мятежников об уходе в отставку, сообщил Al Arabiya."Президентская гвардия оказывает давление на президента Мохамеда Базума, чтобы он подписал заявление об отставке, однако он отклонил их требование", — рассказали источники телеканала. Солдаты президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис президента Нигера заявил, что армия не поддержала действия гвардейцев.По данным издания Jeune Afrique, поводом к мятежу могло послужить намерение Базума уволить командира гвардии генерала Омара Тчиани. Портал уточнил, что идут переговоры, которые призваны избежать конфронтации между солдатами президентской гвардии и остальной армией.Базум избран президентом на выборах 2021 года и считается близким союзником Франции.
https://ria.ru/20230726/niger-1886396690.html
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нигер, ниамей, мохамед базум, в мире, франция
Нигер, Ниамей, Мохамед Базум, В мире, Франция
СМИ: президент Нигера отказался уйти в отставку по требованию мятежников

Al Arabiya: глава Нигера Базум отказался выполнить требование мятежников уйти в отставку

© AFP 2023 / LUDOVIC MARINПрезидент Нигера Мохамед Базум
Президент Нигера Мохамед Базум - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
Президент Нигера Мохамед Базум. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУНИС, 26 июл — РИА Новости. Удерживаемый президентской гвардией глава Нигера Мохамед Базум отклонил требование мятежников об уходе в отставку, сообщил Al Arabiya.
«
"Президентская гвардия оказывает давление на президента Мохамеда Базума, чтобы он подписал заявление об отставке, однако он отклонил их требование", — рассказали источники телеканала.
Солдаты президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис президента Нигера заявил, что армия не поддержала действия гвардейцев.
По данным издания Jeune Afrique, поводом к мятежу могло послужить намерение Базума уволить командира гвардии генерала Омара Тчиани. Портал уточнил, что идут переговоры, которые призваны избежать конфронтации между солдатами президентской гвардии и остальной армией.
Базум избран президентом на выборах 2021 года и считается близким союзником Франции.
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