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СМИ: президент Нигера отказался уйти в отставку по требованию мятежников
СМИ: президент Нигера отказался уйти в отставку по требованию мятежников - РИА Новости, 26.07.2023
СМИ: президент Нигера отказался уйти в отставку по требованию мятежников
Удерживаемый президентской гвардией глава Нигера Мохамед Базум отклонил требование мятежников об уходе в отставку, сообщил Al Arabiya. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T18:19
2023-07-26T18:19
2023-07-26T18:39
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ТУНИС, 26 июл — РИА Новости. Удерживаемый президентской гвардией глава Нигера Мохамед Базум отклонил требование мятежников об уходе в отставку, сообщил Al Arabiya."Президентская гвардия оказывает давление на президента Мохамеда Базума, чтобы он подписал заявление об отставке, однако он отклонил их требование", — рассказали источники телеканала. Солдаты президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис президента Нигера заявил, что армия не поддержала действия гвардейцев.По данным издания Jeune Afrique, поводом к мятежу могло послужить намерение Базума уволить командира гвардии генерала Омара Тчиани. Портал уточнил, что идут переговоры, которые призваны избежать конфронтации между солдатами президентской гвардии и остальной армией.Базум избран президентом на выборах 2021 года и считается близким союзником Франции.
https://ria.ru/20230726/niger-1886396690.html
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нигер, ниамей, мохамед базум, в мире, франция
Нигер, Ниамей, Мохамед Базум, В мире, Франция
СМИ: президент Нигера отказался уйти в отставку по требованию мятежников
Al Arabiya: глава Нигера Базум отказался выполнить требование мятежников уйти в отставку