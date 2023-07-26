https://ria.ru/20230726/otstavka-1886456329.html

СМИ: президент Нигера отказался уйти в отставку по требованию мятежников

СМИ: президент Нигера отказался уйти в отставку по требованию мятежников - РИА Новости, 26.07.2023

СМИ: президент Нигера отказался уйти в отставку по требованию мятежников

Удерживаемый президентской гвардией глава Нигера Мохамед Базум отклонил требование мятежников об уходе в отставку, сообщил Al Arabiya. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T18:19

2023-07-26T18:19

2023-07-26T18:39

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мохамед базум

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ТУНИС, 26 июл — РИА Новости. Удерживаемый президентской гвардией глава Нигера Мохамед Базум отклонил требование мятежников об уходе в отставку, сообщил Al Arabiya."Президентская гвардия оказывает давление на президента Мохамеда Базума, чтобы он подписал заявление об отставке, однако он отклонил их требование", — рассказали источники телеканала. Солдаты президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис президента Нигера заявил, что армия не поддержала действия гвардейцев.По данным издания Jeune Afrique, поводом к мятежу могло послужить намерение Базума уволить командира гвардии генерала Омара Тчиани. Портал уточнил, что идут переговоры, которые призваны избежать конфронтации между солдатами президентской гвардии и остальной армией.Базум избран президентом на выборах 2021 года и считается близким союзником Франции.

https://ria.ru/20230726/niger-1886396690.html

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нигер, ниамей, мохамед базум, в мире, франция