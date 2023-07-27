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Шульгинов назвал ожидаемый объем поставок нефтепродуктов в Африку - РИА Новости, 27.07.2023
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14:46 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/nefteprodukty-1886623834.html
Шульгинов назвал ожидаемый объем поставок нефтепродуктов в Африку
Шульгинов назвал ожидаемый объем поставок нефтепродуктов в Африку - РИА Новости, 27.07.2023
Шульгинов назвал ожидаемый объем поставок нефтепродуктов в Африку
Россия может поставить в страны Африки 18-20 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в 2023 году, а по итогам первого полугодия уже направила туда примерно 8... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:46
2023-07-27T14:46
африка
россия
санкт-петербург
николай шульгинов
экономика
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия может поставить в страны Африки 18-20 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в 2023 году, а по итогам первого полугодия уже направила туда примерно 8 миллионов тонн нефтепродуктов, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов. "В 2022 году мы направили около 8 миллионов тонн нефтепродуктов в страны Африки. По сырой нефти совсем мало, больше они, конечно, запрашивают нефтепродукты, дизель, в первую очередь. В этом году мы уже за полгода примерно столько же направили туда. Мы ожидаем, что по году 18-20 миллионов тонн, наверное, будет", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24" на полях саммита "Россия - Африка". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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африка, россия, санкт-петербург, николай шульгинов, экономика, форум "россия — африка"
Африка, Россия, Санкт-Петербург, Николай Шульгинов, Экономика, Форум "Россия — Африка"
Шульгинов назвал ожидаемый объем поставок нефтепродуктов в Африку

Шульгинов: Россия может поставить в Африку около 20 миллионов тонн нефтепродуктов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия может поставить в страны Африки 18-20 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в 2023 году, а по итогам первого полугодия уже направила туда примерно 8 миллионов тонн нефтепродуктов, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.
"В 2022 году мы направили около 8 миллионов тонн нефтепродуктов в страны Африки. По сырой нефти совсем мало, больше они, конечно, запрашивают нефтепродукты, дизель, в первую очередь. В этом году мы уже за полгода примерно столько же направили туда. Мы ожидаем, что по году 18-20 миллионов тонн, наверное, будет", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24" на полях саммита "Россия - Африка".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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