https://ria.ru/20230727/mozambik-1886203324.html

Межгосударственные отношения России и Мозамбика

Межгосударственные отношения России и Мозамбика - РИА Новости, 27.07.2023

Межгосударственные отношения России и Мозамбика

Российско-мозамбикские отношения носят традиционно дружественный характер и берут начало со времен борьбы Мозамбика против португальского колониализма... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T00:55

2023-07-27T00:55

2023-07-27T00:55

справки

мозамбик

россия

ссср

сергей лавров

валентина матвиенко

владимир путин

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886217126_0:246:3129:2006_1920x0_80_0_0_dec01a1219d984feec1432a62a9d4bae.jpg

Российско-мозамбикские отношения носят традиционно дружественный характер и берут начало со времен борьбы Мозамбика против португальского колониализма (1964-1975). Дипломатические отношения установлены 25 июня 1975 года – в день провозглашения независимости Мозамбика. В 1977 году был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Народной Республикой Мозамбик. Во время гражданской войны (1977-1992) в Мозамбике Советский Союз оказывал стране военную поддержку в формировании регулярной армии и поставках вооружения. В 1976 году первая группа советских военных советников прибыла в Мапуту. Она начала работу по созданию генерального штаба и основных видов вооруженных сил и родов войск.После заключения соглашения о военном сотрудничестве в Мозамбик из Советского Союза начала поступать боевая техника и вооружение. В СССР прошли подготовку летчики-истребители, экипажи для транспортных самолетов и вертолетов Ми-8, технический персонал. В 1979 году в порт Накала прибыли 25 самолетов МиГ-17. Сборка и облет самолетов проводились на базе ВВС в этом городе советскими специалистами. Мозамбикские летчики, прошедшие обучение в СССР, совершенствовали здесь боевые навыки под руководством опытных советских инструкторов. В 1985 году была сформирована эскадрилья МиГ-21бис. На этой же базе советские офицеры-десантники сформировали и подготовили парашютно-десантный батальон, проводили учения с десантированием и боевой стрельбой. СССР также оказывал значительную помощь Мозамбику в организации здравоохранения и подготовке национальных кадров.После распада Советского Союза РФ была признана преемницей СССР. Между Россией и Мозамбиком налажен высокий уровень партнерства на международных площадках, основанный на совпадении или близости позиций по большинству тем глобальной повестки дня. 27 июля 2018 года в Йоханнесбурге (ЮАР) президент России Владимир Путин принял участие во встрече участников саммита БРИКС с приглашенными представителями ряда государств Африки. Среди приглашенных присутствовал президент Мозамбика Филипе Ньюси. В августе 2019 года президент Мозамбика Филипе Ньюси в рамках официального визита в Москву провел переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Это первый с 1987 года официальный визит главы мозамбикского государства в Россию. По итогам визита был подписан ряд двусторонних документов – межправительственное Соглашение о взаимной защите секретной информации, Соглашение о сотрудничестве между МВД России и Мозамбика, Меморандум о взаимопонимании между Министерством природных ресурсов и экологии России и Министерством минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика о техническом сотрудничестве в области геологии и недропользования.Осуществляется сотрудничество между правительствами двух стран. В июле 2014 года в Москве состоялась встреча главы правительства России Дмитрия Медведева с премьер-министром Мозамбика Алберту Вакиной. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посещал Республику Мозамбик в феврале 2013 года, марте 2018 года и в мае 2023 года. В ходе визитов Сергей Лавров был принят премьер-министром Алберту Вакиной (2013), президентом Мозамбика Филипе Ньюси (2018). В мае 2023 года Сергей Лавров провел переговоры с президентом Мозамбика Филипе Ньюси, а также с министром общественных работ, жилья и водных ресурсов Карлушем Мешкитой и замглавы МИД республики Мануэлем Жозе Гонсалвешем. По итогам переговоров Сергей Лавров сообщил, что Россия готова поставлять Мозамбику продукцию военного назначения для повышения обороноспособности и антитеррористического потенциала. Министры иностранных дел и сотрудничества Республики Мозамбик побывали в России в октябре 2002 года, в июне 2007 года, в апреле 2014 года и в мае 2018 года. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встречался с президентом Мозамбика Арманду Эмилиу Гебузой в Мапуту в июне 2012 года, с президентом Филипе Ньюси "на полях" саммита Африканского Союза в Йоханнесбурге (ЮАР) в июне 2015 года и в рамках 35-й Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза в Аддис-Абебе (Эфиопия) в феврале 2022 года. Осуществляется межпарламентское сотрудничество. В феврале 2016 года состоялся визит в Мапуту делегации Совета Федерации во главе с заместителем председателя Ильясом Умахановым. В рамках программы визита прошли встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси, председателем Ассамблеи Вероникой Макаму Длову и др. В сентябре 2017 года Мозамбик посетила делегация представителей партий "Единая Россия" и КПРФ для участия в работе XI съезда правящей партии "Фронт освобождения Мозамбика" (ФРЕЛИМО).В марте 2019 года Москву посетила делегация Ассамблеи Республики Мозамбик. В октябре 2021 года "на полях" Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем Ассамблеи Республики Мозамбик Эшперансой Лауриндой Франсишку Ньюане Биаш. В конце мая – начале июня 2022 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в рамках официального визита в Мозамбик встретилась c президентом республики Филипе Ньюси и премьер-министром Адриану Малейане. В апреле 2023 года председатель Ассамблеи Республики Мозамбик Эшперанса Биаш в рамках визита в Россию выступила на заседании Совета Федерации по приглашению главы СФ Валентины Матвиенко. Поддерживаются торгово-экономические отношения. В марте 2018 года была создана российско-мозамбикская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. В ноябре 2022 года в Санкт-Петербурге состоялось второе заседание комиссии. По данным ФТС, в 2021 году товарооборот России с Мозамбиком составил 109,3 миллиона долларов. Объем российского экспорта составил 54,8 миллиона долларов, импорта – 54,5 миллиона долларов. В структуре экспорта России в Мозамбик основная доля поставок приходится на следующие виды товаров: злаки, удобрения, жиры и масла животного или растительного происхождения, топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, продукция мукомольно-крупяной промышленности.Основу импорта составляют табак, руды, шлак и зола, фрукты и орехи, а также жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них, бижутерия, монеты.Реализуются несколько совместных проектов. Консорциум "Роснефть" и ExxonMobil в 2015 году получил лицензии на разработку трех газовых блоков на глубоководных участках на шельфе Мозамбика (позднее к проекту присоединились Qatar Petroleum и Eni). В октябре 2018 года компании подписали с властями Мозамбика концессионные контракты на разведку и добычу углеводородов. С 2020 года в Мапуту действует представительство ПАО "Роснефть". Российские инвесторы через компанию Tazetta Resources реализуют проект по добыче "тяжелых песков" в провинции Замбезия.В июле 2019 года в городе Пебане (провинция Замбезия) был запущен горно-обогатительный комплекс по добыче, первичной очистке и экспорту титано-циркониевого сырья компании Tazetta Resources, входящей в международный холдинг East Minerals, контролируемый рядом российских инвесторов. В 2019 году в Москве состоялся первый российско-мозамбикский бизнес-форум, в котором приняли участие 400 представителей российских компаний. Были подписаны Соглашение о сотрудничестве между ПАО "НК "Роснефть" и Национальным институтом нефти Мозамбика; Меморандум о взаимопонимании между ПАО "НК "Роснефть" и Национальной корпорацией по углеводородам Мозамбика о сотрудничестве по разработке шельфовых месторождений природного газа в Мозамбике; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере электроэнергетики между ООО "ИНТЕР РАО-Экспорт" и Мозамбикской энергетической компанией EdM. В числе перспективных сфер для двустороннего сотрудничества: геологоразведка и добыча полезных ископаемых, телекоммуникации, энергетика, сельское хозяйство. В сентябре 2021 года делегация из Мозамбика во главе с министром морских ресурсов, внутренних вод и рыбного хозяйства Аугуштой Маитой приняла участие в IV Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии в Санкт-Петербурге. В январе 2017 года вступило в силу Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Мозамбиком, предусматривающее поставки вооружений и военной техники, ремонт продукции военного назначения и другие виды деятельности. В апреле 2018 года в Москве состоялись переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу с главой военного ведомства Мозамбика генерал-майором Атаназиу Салвадором Мтумуке. По итогам встречи были подписаны межправительственное соглашение об упрощенном порядке заходов российских военных кораблей в порты Мозамбика и меморандум о сотрудничестве в военно-морской области между министерствами обороны двух стран. В октябре 2018 года деловой заход в порт Пемба в Мозамбике совершил большой противолодочный корабль "Североморск". В 1999 году Россия приняла решение о списании 90% задолженности Мозамбика. В 2013 году власти двух стран подписали межправительственное соглашение об использовании оставшейся части долга, оценивавшейся тогда в 144 миллиона долларов, на финансирование проектов в области развития Мозамбика. В ноябре 2017 года Россия выделила 40 миллионов долларов на программу школьного питания в Мозамбике в рамках инновационной схемы использовании задолженности Мозамбика перед Россией. Россия неоднократно оказывала гуманитарную помощь Мозамбику.В апреле 2019 года самолет МЧС России доставил партию российской гуманитарной помощи в мозамбикский город Бейра – наиболее пострадавший от циклона "Идай", который вызвал беспрецедентное для юго-востока Африки наводнение и масштабные разрушения. В июле 2021 года мозамбикская компания с российским участием Tazetta Resources Limitada передала гуманитарную помощь Красному Кресту Мозамбика. Груз помощи общим объемом 7,5 тонн предназначен для беженцев, пострадавших от нападений террористов в провинции Кабу Делгаду. В августе 2021 года состоялась передача российского гуманитарного груза Мозамбику по линии ВОЗ в городе Пембе, провинция Кабу-Делгаду. Россия передала 5,8 тонн медицинского оборудования и лекарств для борьбы с возможными вспышками холеры в регионе в сезон дождей. В Мозамбике неподалеку от города Бейра планируют установить памятник советским военным, погибшим при обстреле боевиками 26 июля 1979 года в войне по освобождению страны от колониальной Португалии. Развиваются связи в области образования. Несколько сотен мозамбикских граждан обучается в российских вузах по гражданским специальностям, а также в учебных заведениях Министерства обороны и Министерства внутренних дел Российской Федерации. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

мозамбик

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, мозамбик, россия, ссср, сергей лавров, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, роснефть, африканский союз, форум "россия — африка"