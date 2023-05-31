https://ria.ru/20230531/peregovory-1875286131.html
Лавров проводит переговоры с президентом Мозамбика
Лавров проводит переговоры с президентом Мозамбика - РИА Новости, 31.05.2023
Лавров проводит переговоры с президентом Мозамбика
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с президентом Мозамбика Филипе Ньюси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:41
2023-05-31T12:41
2023-05-31T12:41
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МАПУТУ, 31 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с президентом Мозамбика Филипе Ньюси, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры проходят без присутствия прессы. Ранее Лавров провел переговоры с заместителем министра иностранных дел Мозамбика Мануэлем Жозе Гонсалвеш. Мозамбик стал третьей страной в рамках африканского турне Лаврова, ранее на этой неделе министр уже побывал в Кении и Бурунди. После этого он отправится в ЮАР, где примет участие в совещании глав МИД БРИКС. Это уже четвертый по счету визит министра на африканский континент за последний год. В июле прошлого года Лавров ездил в Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. Спустя полгода, в январе, министр отправился в ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале был с визитом в Мали, Мавритании и Судане.
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юар, мозамбик, сергей лавров, кения, брикс
ЮАР, Мозамбик, Сергей Лавров, Кения, БРИКС
Лавров проводит переговоры с президентом Мозамбика
Глава МИД России Лавров проводит переговоры с президентом Мозамбика Филипе Ньюси