https://ria.ru/20230531/mozambik-1875306816.html
Россия готова поставлять Мозамбику военную продукцию, заявил Лавров
Россия готова поставлять Мозамбику военную продукцию, заявил Лавров - РИА Новости, 31.05.2023
Россия готова поставлять Мозамбику военную продукцию, заявил Лавров
Россия готова поставлять Мозамбику продукцию военного назначения для повышения обороноспособности и антитеррористического потенциала, заявил в среду министр... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:32
2023-05-31T13:32
2023-05-31T14:11
россия
мозамбик
сергей лавров
в мире
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МАПУТУ, 31 мая - РИА Новости. Россия готова поставлять Мозамбику продукцию военного назначения для повышения обороноспособности и антитеррористического потенциала, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров."В развитии имеющегося хорошего опыта, будем готовы поставлять требуемую мозамбикским друзьям продукцию военного назначения, в том числе для обеспечения обороноспособности и повышения антитеррористического потенциала", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром общественных работ, жилья и водных ресурсов Мозамбика Карлушем Мешкитой.Мозамбик стал третьей страной в рамках африканского турне Лаврова, ранее на этой неделе министр уже побывал в Кении и Бурунди. После этого он отправится в ЮАР, где примет участие в совещании глав МИД БРИКС.Мозамбик находится на юго-востоке Африки, граничит с Танзанией, Малави, Замбией, Зимбабве, Свазилендом и ЮАР. Лавров уже дважды посещал республику до этого - в феврале 2013 года и марте 2018 года. Последние официальные переговоры глав МИД РФ и Мозамбика были ровно пять лет назад, в мае 2018 года в Москве. Это уже четвертый по счету визит главы российского дипведомства на африканский континент за последний год. В июле прошлого года министр ездил в Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. Спустя полгода, в январе, министр отправился в ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале был с визитом в Мали, Мавритании и Судане.
https://ria.ru/20230530/burundi-1875089679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мозамбик, сергей лавров, в мире
Россия, Мозамбик, Сергей Лавров, В мире
Россия готова поставлять Мозамбику военную продукцию, заявил Лавров
Лавров заявил, что Россия готова поставлять Мозамбику продукцию военного назначения