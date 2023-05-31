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Россия готова поставлять Мозамбику военную продукцию, заявил Лавров - РИА Новости, 31.05.2023
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13:32 31.05.2023 (обновлено: 14:11 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/mozambik-1875306816.html
Россия готова поставлять Мозамбику военную продукцию, заявил Лавров
Россия готова поставлять Мозамбику военную продукцию, заявил Лавров - РИА Новости, 31.05.2023
Россия готова поставлять Мозамбику военную продукцию, заявил Лавров
Россия готова поставлять Мозамбику продукцию военного назначения для повышения обороноспособности и антитеррористического потенциала, заявил в среду министр... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:32
2023-05-31T14:11
россия
мозамбик
сергей лавров
в мире
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МАПУТУ, 31 мая - РИА Новости. Россия готова поставлять Мозамбику продукцию военного назначения для повышения обороноспособности и антитеррористического потенциала, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров."В развитии имеющегося хорошего опыта, будем готовы поставлять требуемую мозамбикским друзьям продукцию военного назначения, в том числе для обеспечения обороноспособности и повышения антитеррористического потенциала", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром общественных работ, жилья и водных ресурсов Мозамбика Карлушем Мешкитой.Мозамбик стал третьей страной в рамках африканского турне Лаврова, ранее на этой неделе министр уже побывал в Кении и Бурунди. После этого он отправится в ЮАР, где примет участие в совещании глав МИД БРИКС.Мозамбик находится на юго-востоке Африки, граничит с Танзанией, Малави, Замбией, Зимбабве, Свазилендом и ЮАР. Лавров уже дважды посещал республику до этого - в феврале 2013 года и марте 2018 года. Последние официальные переговоры глав МИД РФ и Мозамбика были ровно пять лет назад, в мае 2018 года в Москве. Это уже четвертый по счету визит главы российского дипведомства на африканский континент за последний год. В июле прошлого года министр ездил в Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. Спустя полгода, в январе, министр отправился в ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале был с визитом в Мали, Мавритании и Судане.
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россия
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россия, мозамбик, сергей лавров, в мире
Россия, Мозамбик, Сергей Лавров, В мире
Россия готова поставлять Мозамбику военную продукцию, заявил Лавров

Лавров заявил, что Россия готова поставлять Мозамбику продукцию военного назначения

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МАПУТУ, 31 мая - РИА Новости. Россия готова поставлять Мозамбику продукцию военного назначения для повышения обороноспособности и антитеррористического потенциала, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"В развитии имеющегося хорошего опыта, будем готовы поставлять требуемую мозамбикским друзьям продукцию военного назначения, в том числе для обеспечения обороноспособности и повышения антитеррористического потенциала", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром общественных работ, жилья и водных ресурсов Мозамбика Карлушем Мешкитой.
Мозамбик стал третьей страной в рамках африканского турне Лаврова, ранее на этой неделе министр уже побывал в Кении и Бурунди. После этого он отправится в ЮАР, где примет участие в совещании глав МИД БРИКС.
Мозамбик находится на юго-востоке Африки, граничит с Танзанией, Малави, Замбией, Зимбабве, Свазилендом и ЮАР. Лавров уже дважды посещал республику до этого - в феврале 2013 года и марте 2018 года. Последние официальные переговоры глав МИД РФ и Мозамбика были ровно пять лет назад, в мае 2018 года в Москве. Это уже четвертый по счету визит главы российского дипведомства на африканский континент за последний год. В июле прошлого года министр ездил в Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. Спустя полгода, в январе, министр отправился в ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале был с визитом в Мали, Мавритании и Судане.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
В Бурунди назвали визит Лаврова в страну историческим событием
30 мая, 15:23
 
РоссияМозамбикСергей ЛавровВ мире
 
 
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