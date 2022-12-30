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В Мозамбике установят памятник советским военным - РИА Новости, 30.12.2022
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В Мозамбике установят памятник советским военным
В Мозамбике установят памятник советским военным - РИА Новости, 30.12.2022
В Мозамбике установят памятник советским военным
Памятник советским военным будет установлен в Мозамбике, неподалеку от города Бейра, сообщила РИА Новости режиссер документального проекта Black to USSR Дария... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T23:43
2022-12-30T23:43
в мире
нельсон мандела
мозамбик
африка
ссср
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Памятник советским военным будет установлен в Мозамбике, неподалеку от города Бейра, сообщила РИА Новости режиссер документального проекта Black to USSR Дария Да-Консейсао. "Благодаря поддержке главы миссии российских военных советников в Африке генерал-майора Виктора Сульдина планируется установить памятник советским военным, которые погибли при обстреле боевиками 26 июля 1979 года в затяжной войне по освобождению Мозамбика от колониальной Португалии неподалеку от города Бейра", - сказала режиссер. По ее словам, роль Советского Союза в деколонизации Африки огромна. "Там, где еще в первой половине XX века люди угнетались европейской цивилизацией, целые народы калечились и вымирали. В 70-е годы стали появляться школы и больницы, проникнутые идеями подлинного равенства наши люди в огне гражданских войн отвоевали себе право попытаться жить так, как им хочется. И помогал им в этом СССР. Именно там были подготовлены одни из самых лучших специалистов из Африки. Поэтому в свойственном советскому духу понимании африканские народы продолжают считать Россию заступницей", - сообщила Да-Консейсао. Первая часть документального фильма Да-Консейсао была снята с участием жителей африканских стран, имевших возможность обучаться в СССР. Съемки проходили в Мозамбике и в ЮАР. "Проект был реализован при содействии Альянса народов мира и международного благотворительного фонда "Древо жизни". Это очень искренняя история, которая не оставляет равнодушным зрителя разных фестивалей. Премьера прошла 1 сентября 2022 года на Московском международном кинофестивале. В канун праздника, 29 декабря фильм взял приз в номинации "За лучшую режиссерскую работу" на международном кинофестивале "Золотая Башня" в Ингушетии", – отметила режиссер. Она уточнила, что героями фильма также стали родной внук Нельсона Манделы и ближайший соратник Манделы. Он 12 лет сидел с ним в одной тюремной камере и впоследствии получил образование военного инженера в Москве. Также обучался в Ленинграде, Одессе, Киеве и Севастополе. В настоящее время ведется работа над второй частью документального проекта с названием "Black to USSR: русские в Африке". "Мы знаем, что лучшее всегда остается в памяти. Сегодня великая дата. 100-летие СССР. Наши фильмы и культурные проекты, посвященные Советскому Союзу, – настоящий живой мост в российско-африканском диалоге", - заключила режиссер.
https://ria.ru/20221226/pamyatnik-1841418516.html
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в мире, нельсон мандела, мозамбик, африка, ссср
В мире, Нельсон Мандела, Мозамбик, Африка, СССР
23:43 30.12.2022
 
В Мозамбике установят памятник советским военным

Режиссер Black to USSR Да-Консейсао: в Мозамбике установят памятник советским военным

© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в медиабанкМапуту, Мозамбик
Мапуту, Мозамбик - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / А. Соломонов
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Мапуту, Мозамбик. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Памятник советским военным будет установлен в Мозамбике, неподалеку от города Бейра, сообщила РИА Новости режиссер документального проекта Black to USSR Дария Да-Консейсао.
"Благодаря поддержке главы миссии российских военных советников в Африке генерал-майора Виктора Сульдина планируется установить памятник советским военным, которые погибли при обстреле боевиками 26 июля 1979 года в затяжной войне по освобождению Мозамбика от колониальной Португалии неподалеку от города Бейра", - сказала режиссер.
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По ее словам, роль Советского Союза в деколонизации Африки огромна.
"Там, где еще в первой половине XX века люди угнетались европейской цивилизацией, целые народы калечились и вымирали. В 70-е годы стали появляться школы и больницы, проникнутые идеями подлинного равенства наши люди в огне гражданских войн отвоевали себе право попытаться жить так, как им хочется. И помогал им в этом СССР. Именно там были подготовлены одни из самых лучших специалистов из Африки. Поэтому в свойственном советскому духу понимании африканские народы продолжают считать Россию заступницей", - сообщила Да-Консейсао.
Первая часть документального фильма Да-Консейсао была снята с участием жителей африканских стран, имевших возможность обучаться в СССР. Съемки проходили в Мозамбике и в ЮАР.
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"Проект был реализован при содействии Альянса народов мира и международного благотворительного фонда "Древо жизни". Это очень искренняя история, которая не оставляет равнодушным зрителя разных фестивалей. Премьера прошла 1 сентября 2022 года на Московском международном кинофестивале. В канун праздника, 29 декабря фильм взял приз в номинации "За лучшую режиссерскую работу" на международном кинофестивале "Золотая Башня" в Ингушетии", – отметила режиссер.
Она уточнила, что героями фильма также стали родной внук Нельсона Манделы и ближайший соратник Манделы. Он 12 лет сидел с ним в одной тюремной камере и впоследствии получил образование военного инженера в Москве. Также обучался в Ленинграде, Одессе, Киеве и Севастополе.
В настоящее время ведется работа над второй частью документального проекта с названием "Black to USSR: русские в Африке".
"Мы знаем, что лучшее всегда остается в памяти. Сегодня великая дата. 100-летие СССР. Наши фильмы и культурные проекты, посвященные Советскому Союзу, – настоящий живой мост в российско-африканском диалоге", - заключила режиссер.
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