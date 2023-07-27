https://ria.ru/20230727/evropa-1886486828.html

Европа покусилась на святое

Европа покусилась на святое - РИА Новости, 27.07.2023

Европа покусилась на святое

Если уж The Washington Post признает, что это провал, значит — провал. Ее автор мог бы начать похороны глобальной борьбы за климат с истории о том, как в Швеции РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T08:00

2023-07-27T08:00

2023-07-27T08:01

аналитика

европа

германия

грета тунберг

оон

швеция

технологии

экология

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Если уж The Washington Post признает, что это провал, значит — провал. Ее автор мог бы начать похороны глобальной борьбы за климат с истории о том, как в Швеции покусились на святое: повязали Грету Тунберг и наложили на нее штраф, чтобы не вылезала без спроса на демонстрацию за спасение планеты. Немного взяли, около 144 долларов в кронах, но кто бы мог такое предположить еще год назад? И правда что-то меняется.Однако автор газеты смотрит шире, на Европу в целом. И говорит: если уж там проваливается вся эта многолетняя кампания под названием "зеленая повестка", значит, надо кампанию менять.Ладно еще прочий мир, где почему-то главной целью считают экономический рост и всякие там национальные интересы. Но Европа с ее почти повсеместным засильем социал-демократов и прочих зеленых! И все-таки даже в Германии, пишет вашингтонский автор (сам большой поборник исправления климата), даже в этой идеально зеленой стране возник бунт. И не только из-за директивы Евросоюза избавиться от машин с бензиновым двигателем к 2035 году (а это удар по Германии). Скандал возник, когда тамошние зеленые уже фактически запретили было немцам обогревать сельские дома бойлерами. Когда тебя замораживают в твоем доме-крепости — это уже чересчур. И зеленые решили эту грандиозную инициативу пока отложить.И в Нидерландах бунт — там восстала сельскохозяйственная отрасль, которую хотят лишить азотных удобрений, на волне гнева создалась даже новая партия. Да, если кто-то не знает: зеленая повестка предполагает, что вся человеческая деятельность портит на планете климат, потому что ее нагревает сверх меры. И азотные удобрения — это плохо, и использование нефти и газа — плохо. Но тут в Норвегии решили открыть 19 новых нефтегазовых месторождений — виноваты русские, из-за которых резко вырос спрос на это топливо, и почему бы на этом не заработать.Итак, даже Европа взбунтовалась. Почему? Если покопаться в этой истории глубже, то видишь, что у нее есть одна очень поучительная компонента. Ведь ничего удивительного в том, что нормальные люди начали выступать против попыток их заморозить, лишить еды и многого другого. Удивительно иное — как их поначалу заставили подчиниться этой самой зеленой идее.Ответ простой: наука в виде дубины. Дело в том, что концепция о нанесении человеком вреда климату была одной из первых двух-трех глобальных кампаний по промыванию мозгов (все всерьез стартовали в 90-е), где в виде пугала или, скажем так, морального авторитета была использована идея "так говорит наука". Правда, для этого во всех случаях пришлось создать свою, насквозь лживую "науку" и задавить настоящую, но если речь о больших деньгах и больших планах, то нет ничего невозможного. Ну а уже в нашем веке нет такой мозгопромывательной кампании, которая не обзавелась бы своей псевдонаучной базой.Так вот, зеленая наука начала трещать по швам. Один пример: только что вышла книга Джудит Карри, знаменитого американского климатолога, автора 30 других работ. И в ней Джудит рассказывает, какой бред вся эта идея, что человеческая деятельность меняет климат, а раз так, то надо эту деятельность всем миром придушить.Книгу называют "землетрясением" (в научных кругах), потому что Джудит была из числа основоположников компьютерного моделирования, предсказавшего всякие глобальные погодные катаклизмы. Сначала она возражений не принимала. Но еще в 2009 году с ней случилась маленькая неприятность: Климатгейт, хакерский взлом переписки других климатологов, хихикавших друг с другом, каким бредом они занимаются, но ведь платят…И вот сегодня эта женщина рушит построенное ею когда-то сооружение — со знанием дела и детально объясняя, что именно явления климата относятся к категории непредсказуемых и моделированию не подлежащих. Компьютер может выдать лишь сценарий, причем сразу нескольких возможных катастроф, но за последние 4,6 миллиона лет наша планета показывала какие угодно неожиданности: извержения вулканов, рост горных хребтов, несколько циклов уничтожения биосреды… И идея, что человек может на это повлиять, к науке никак не относится.Заодно Джудит напоминает нам лишний раз о технологиях всех этих омерзительных кампаний — организаторы непременно переводят их на мировой уровень, то есть, например, в ООН. Сегодня структура ООН под названием IPCC (Межправительственная группа экспертов по изменению климата) — это гадюкино гнездо, где держатся за ту самую фальшивую "науку о климате" и объявляют всех несогласных врагами и шарлатанами.Недавно мы говорили о том, как надломилась похожая кампания в США (тоже со своей "наукой") — насчет расизма. И вот опять. Что здесь общего? А вот наш комментатор из The Washington Post подсказывает: не так надо было "бороться за климат". Не надо было запугивать людей, не надо было их морально, а потом уже и физически давить. И сейчас следует подавать проблему как нечто позитивное, требующее интересных технологических решений. Ну не любят люди бояться, понимаете? Они такие.

https://ria.ru/20230722/zhara-1885602953.html

https://ria.ru/20230629/gaaga-1881172931.html

https://ria.ru/20230629/elektromobil-1881004268.html

https://ria.ru/20230312/bayden-1857345824.html

https://ria.ru/20230424/nalogi-1867213043.html

европа

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аналитика, европа, германия, грета тунберг, оон, швеция, технологии, экология, климат