https://ria.ru/20230723/nespravedlivost-1885666716.html

Конец социальной справедливости

Конец социальной справедливости - РИА Новости, 23.07.2023

Конец социальной справедливости

Нет, это не американский сюжет — или не только он. Это и наш сюжет. Потому что суть его в позорном провале очередной (одной из многих) кампании, которую... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T08:00

2023-07-23T08:00

2023-07-23T08:06

аналитика

сша

америка

африка

дональд трамп

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571333331_0:244:2863:1854_1920x0_80_0_0_8b9d4f00d39cd1cfaec4c17e2079a6e0.jpg

Нет, это не американский сюжет — или не только он. Это и наш сюжет. Потому что суть его в позорном провале очередной (одной из многих) кампании, которую американцы тащили по всему миру, уничтожая нормальные человеческие общества там, где они позволяют себя уничтожать.Главное здесь — почему они провалились. И на эту тему по всем блогам пошла статья по-настоящему умного человека с правого фланга американской политики Виктора Дэвида Хэнсона. Он там приводит целых десять объяснений того, почему обломилась идея сделать новую аристократию из американских негров, морально и не только морально задавив при этом прочее население.Здесь надо напомнить, в чем суть события. Еще в июне Верховный суд США признал неконституционными программы приема по особой квоте чернокожих в двух университетах. Понятно, что это — судебный прецедент, так что и прочие университеты начали (с облегчением) эти квоты отменять. И не только они, корпорации тоже оживились. В общем, переворот. Демократ Джо Байден заявил, что то был "ненормальный суд", а республиканец Дональд Трамп сказал, что "это великий день для Америки".Так вот, сейчас Хэнсон нам говорит, что пришел конец долгой кампании террора, включавшего бесчинства движения "Черные жизни имеют значение" и многое другое. Вообще-то, если посмотреть на американскую реальность, то автор не совсем прав, он скорее пытается сказать противникам "вы уже проиграли" и этим их деморализовать — есть такой прием. Но все-таки если не облом, то надлом торжествующего черного расизма мы видим. Погромов и растаскивания магазинов точно давно не было. И давно не было вне Америки соответствующих демонстраций.Почему это получилось? Десять причин, названных Хэнсоном, — это многовато, но пара-тройка их них интересны. Причем нам во всех случаях интересны не расовые проблемы США, а общий принцип. Идея квот для приема черных в университеты была в социальной (расовой) справедливости. То есть дети плохо учились в школе, но они — из угнетенного в прошлые века сословия, поэтому справедливость диктует, чтобы их принимали в университеты, несмотря на их нелучшие показатели в учебе. В общем, это в том числе разговор о нашем образовании, о ЕГЭ и о том, что такое справедливость и как ее устанавливать.Так вот, Хэнсон говорит: дело даже не в Конституции США, а в том, из какой идеи она появилась. Идея (она же — американская мечта) была в том, что каждый житель страны теоретически имел равные шансы на успех, исходя только из собственных способностей, без всех этих европейских феодальных сословных квот по праву рождения, в том числе преимущественных прав на образование. А черные расисты, по сути, попытались феодализм вернуть — но зачем тогда было нужно создавать Америку?Далее, возникает вопрос: почему речь только о выходцах из Африки. В стране есть масса других расовых общин, прежде всего азиатских, которые — как ни странно — в среднем преуспевают больше, чем белое население. Что, как и для кого будем еще квотировать в этой ситуации? И почему только в образовании — вот в баскетболе негры явно преобладают, а в бейсбольных командах больше латиноамериканцев. Что делать будем? Впрочем, черные там, где могли, а не только в университетах, выбивали себе особые права вообще на все, приводя сколько угодно объяснений, что это и есть справедливость — они же потомки рабов. Кстати, в следующие эпохи им поэтому будут говорить, что они — потомки паразитов, которые пробились в жизни не заслугами, а благодаря цвету кожи.Наконец, говорит Хэнсон, есть опросы общественного мнения. У демократов, понятно, они свои, но в целом до 70 процентов американцев считают, что с квотами пора заканчивать. И — главное — точно так же думает до половины черной общины.Отсюда понятно, почему в США слегка выдохся энтузиазм черных: да не верят они. То, что черную общину использовали в политических целях — это всем уже ясно, а вот что она от этого получила или получит, кроме фальшивых квот, — это другое дело. То есть получила многое, в том числе право не работать и жить на пособие, а толку мало.И еще на тему, почему эта история не только американская. Дело в том, что все кампании по уничтожению человеческих обществ по всему миру (с целью их улучшения, понятно) строятся на одной технологии: общества надо, для начала, разделить на боящиеся и ненавидящие друг друга части. Неважно, какие. Мужчины — женщины, секс-меньшинства и обычные люди, черные — белые, курящие — некурящие, привитые — непривитые, верующие в исправление климата — неверующие и так далее. Сначала все это действовало. Сейчас что-то уже ломается или надламывается. И наблюдать за этим полезно и приятно.

https://ria.ru/20211118/trailer-1759590126.html

https://ria.ru/20230306/vidy-1855747714.html

https://ria.ru/20210904/pometka-1748705106.html

https://ria.ru/20221024/rasizm-1826378505.html

сша

америка

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

аналитика, сша, америка, африка, дональд трамп, джо байден