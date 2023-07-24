https://ria.ru/20230724/tunberg-1885963347.html
Суд в Швеции оштрафовал Грету Тунберг за неповиновение полиции
Суд в Швеции оштрафовал Грету Тунберг за неповиновение полиции - РИА Новости, 24.07.2023
Суд в Швеции оштрафовал Грету Тунберг за неповиновение полиции
Окружной суд шведского Мальмё приговорил известную экоактивистку Грету Тунберг к штрафу размере 1,5 тысячи шведских крон (144 доллара) за неповиновение полиции... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:36
2023-07-24T14:36
2023-07-24T15:04
грета тунберг
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ЦЮРИХ, 24 июл - РИА Новости. Окружной суд шведского Мальмё приговорил известную экоактивистку Грету Тунберг к штрафу размере 1,5 тысячи шведских крон (144 доллара) за неповиновение полиции в ходе протестной акции, передает агентство Франс Пресс. "Шведский суд в понедельник признал виновной активистку климатической кампании Грету Тунберг в неповиновении приказам полиции на митинге в городе Мальмё в прошлом месяце и приговорил ее к штрафу", - говорится в сообщении. Как уточняется, в суде Тунберг признала, что не выполнила приказ полиции, но отрицала наличие состава преступления в своих действиях, "ссылаясь на необходимость, вызванную "климатическим кризисом". "После непродолжительного разбирательства суд всё же признал ее виновной в содеянном и приговорил к выплате штрафа в размере 1500 крон (144 доллара)", - говорится в сообщении. Согласно решению суда, еще 1 тысячу крон (около 100 долларов) Тунберг должна заплатить в качестве взноса в шведский фонд помощи жертвам преступлений. В июне Тунберг и еще несколько экоактивистов пытались заблокировать танкеры с нефтью в порту Мальмё, участники демонстрации не подчинились требованию полиции покинуть район гавани. Как сообщало Франс Пресс, максимальное наказание, которое могло запросить обвинение, - шестимесячное тюремное заключение.
https://ria.ru/20230301/tunberg-1855077998.html
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грета тунберг, мальме
Суд в Швеции оштрафовал Грету Тунберг за неповиновение полиции
AFP: суд обязал Грету Тунберг выплатить штраф в 144 доллара за неповиновение полиции
ЦЮРИХ, 24 июл - РИА Новости.
Окружной суд шведского Мальмё приговорил известную экоактивистку Грету Тунберг к штрафу размере 1,5 тысячи шведских крон (144 доллара) за неповиновение полиции в ходе протестной акции, передает агентство Франс Пресс.
"Шведский суд в понедельник признал виновной активистку климатической кампании Грету Тунберг в неповиновении приказам полиции на митинге в городе Мальмё в прошлом месяце и приговорил ее к штрафу", - говорится в сообщении.
Полиция унесла Грету Тунберг с акции протеста в Осло
Как уточняется, в суде Тунберг признала, что не выполнила приказ полиции, но отрицала наличие состава преступления в своих действиях, "ссылаясь на необходимость, вызванную "климатическим кризисом".
"После непродолжительного разбирательства суд всё же признал ее виновной в содеянном и приговорил к выплате штрафа в размере 1500 крон (144 доллара)", - говорится в сообщении.
Согласно решению суда, еще 1 тысячу крон (около 100 долларов) Тунберг должна заплатить в качестве взноса в шведский фонд помощи жертвам преступлений.
В июне Тунберг и еще несколько экоактивистов пытались заблокировать танкеры с нефтью в порту Мальмё, участники демонстрации не подчинились требованию полиции покинуть район гавани. Как сообщало Франс Пресс, максимальное наказание, которое могло запросить обвинение, - шестимесячное тюремное заключение.
Грета Тунберг окончила школу в 20 лет