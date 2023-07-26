https://ria.ru/20230726/sammit-1886342920.html

Иностранные делегации прибывают в Петербург на саммит Россия — Африка

Иностранные делегации прибывают в Петербург на саммит Россия — Африка - РИА Новости, 26.07.2023

Иностранные делегации прибывают в Петербург на саммит Россия — Африка

Делегации стран Африки прибывают в Санкт-Петербург, в аэропорту Пулково их встречает заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T12:11

2023-07-26T12:11

2023-07-26T15:19

африка

санкт-петербург

юрий ушаков

михаил богданов

владимир путин

пулково (аэропорт)

экваториальная гвинея

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Делегации стран Африки прибывают в Санкт-Петербург, в аэропорту Пулково их встречает заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. Уже прилетели делегаты из Экваториальной Гвинеи, Чада, Коморских Островов, Сомали, а также некоторых других государств Африканского континента. Министр иностранных дел Чада Махамат Салех Аннадиф с делегацией остановились в отеле "Эрмитаж".По словам помощника президента Юрия Ушакова, всего в Санкт-Петербург прибудут 17 иностранных лидеров. Владимир Путин намерен с каждым из них пообщаться лично.Как отмечали в Кремле, на глав африканских стран оказывалось беспрецедентное давление, чтобы сорвать мероприятие. Но саммит состоится. Его программа весьма обширна, а по итогам планируется принять пакет совместных документов, заявлял Ушаков. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886305199.html

африка

санкт-петербург

экваториальная гвинея

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

африка, санкт-петербург, юрий ушаков, михаил богданов, владимир путин, пулково (аэропорт), экваториальная гвинея