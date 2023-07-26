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Иностранные делегации прибывают в Петербург на саммит Россия — Африка - РИА Новости, 26.07.2023
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12:11 26.07.2023 (обновлено: 15:19 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/sammit-1886342920.html
Иностранные делегации прибывают в Петербург на саммит Россия — Африка
Иностранные делегации прибывают в Петербург на саммит Россия — Африка - РИА Новости, 26.07.2023
Иностранные делегации прибывают в Петербург на саммит Россия — Африка
Делегации стран Африки прибывают в Санкт-Петербург, в аэропорту Пулково их встречает заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:11
2023-07-26T15:19
африка
санкт-петербург
юрий ушаков
михаил богданов
владимир путин
пулково (аэропорт)
экваториальная гвинея
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Делегации стран Африки прибывают в Санкт-Петербург, в аэропорту Пулково их встречает заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. Уже прилетели делегаты из Экваториальной Гвинеи, Чада, Коморских Островов, Сомали, а также некоторых других государств Африканского континента. Министр иностранных дел Чада Махамат Салех Аннадиф с делегацией остановились в отеле "Эрмитаж".По словам помощника президента Юрия Ушакова, всего в Санкт-Петербург прибудут 17 иностранных лидеров. Владимир Путин намерен с каждым из них пообщаться лично.Как отмечали в Кремле, на глав африканских стран оказывалось беспрецедентное давление, чтобы сорвать мероприятие. Но саммит состоится. Его программа весьма обширна, а по итогам планируется принять пакет совместных документов, заявлял Ушаков. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886305199.html
африка
санкт-петербург
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африка, санкт-петербург, юрий ушаков, михаил богданов, владимир путин, пулково (аэропорт), экваториальная гвинея
Африка, Санкт-Петербург, Юрий Ушаков, Михаил Богданов, Владимир Путин, Пулково (аэропорт), Экваториальная Гвинея
Иностранные делегации прибывают в Петербург на саммит Россия — Африка

Африканские делегации прибывают в аэропорт Пулково на саммит Россия — Африка

© Алеев Егор/фотохост-агентство ТАСССамолет президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало в аэропорту Пулково
Самолет президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало в аэропорту Пулково
© Алеев Егор/фотохост-агентство ТАСС
Самолет президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало в аэропорту Пулково
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Делегации стран Африки прибывают в Санкт-Петербург, в аэропорту Пулково их встречает заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
Уже прилетели делегаты из Экваториальной Гвинеи, Чада, Коморских Островов, Сомали, а также некоторых других государств Африканского континента.
Министр иностранных дел Чада Махамат Салех Аннадиф с делегацией остановились в отеле "Эрмитаж".
По словам помощника президента Юрия Ушакова, всего в Санкт-Петербург прибудут 17 иностранных лидеров. Владимир Путин намерен с каждым из них пообщаться лично.
Как отмечали в Кремле, на глав африканских стран оказывалось беспрецедентное давление, чтобы сорвать мероприятие. Но саммит состоится. Его программа весьма обширна, а по итогам планируется принять пакет совместных документов, заявлял Ушаков.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Саммит Россия – Африка в Санкт-Петербурге: обстановка в городе и ожидания участников - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Россия поможет странам Африки укрепить суверенитет, заявил Путин
Вчера, 09:21
 
АфрикаСанкт-ПетербургЮрий УшаковМихаил БогдановВладимир ПутинПулково (аэропорт)Экваториальная Гвинея
 
 
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