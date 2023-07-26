https://ria.ru/20230726/eritreya-1886285939.html

В Эритрее пообещали конкретные результаты от визита президента в Россию

В Эритрее пообещали конкретные результаты от визита президента в Россию - РИА Новости, 26.07.2023

В Эритрее пообещали конкретные результаты от визита президента в Россию

Предстоящий визит президента Эритреи Исайяса Афеворки в Россию принесет конкретные результаты, заявила в интервью РИА Новости эритрейский постпред при ООН София РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T03:04

2023-07-26T03:04

2023-07-26T03:04

эритрея

россия

санкт-петербург

петрос цеггай (посол эритреи в россии )

юрий ушаков

в мире

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ООН, 26 июл – РИА Новости, Алан Булкаты. Предстоящий визит президента Эритреи Исайяса Афеворки в Россию принесет конкретные результаты, заявила в интервью РИА Новости эритрейский постпред при ООН София Тесфамариам. Ранее посол Эритреи в Москве Петрос Цеггай заявил РИА Новости, что Афеворки планирует посетить второй саммит "Россия-Африка". Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что лидер России Владимир Путин 27 июля в Санкт-Петербурге проведет в том числе встречу с эритрейским лидером. "Я уверена, что, если он (президент Эритреи – ред.) приедет (на саммит), то будут конкретные результаты. Он человек дела. Будет прямой эффект для российско-эритрейских отношений", - сказала Тесфамариам. "Не думаю, что есть кто-либо, кто мог бы поставить под сомнение силу российско-эритрейских отношений. Мы делимся взаимной поддержкой, политической поддержкой, у нас одинаковое понимание мировой политики", - отметила она. По ее мнению, в данный момент в Эритрее к российским инвесторам больше доверия, чем к каким-либо другим, в частности западным. "Наши отношения давние. И они могут только укрепляться по мере того, как мы будем находить все больше точек соприкосновения", - добавила она. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Эритрею заявлял, что страны проработают варианты того, как Москва могла бы использовать потенциал эритрейского порта Массауа, который расположен на побережье Красного моря. Между тем Тесфамариам заявила, что в Эритрее "есть определенные возможности в сфере инвестиций, в чем заинтересована Россия". "Среди них добыча калия, горнодобывающая сфера", - добавила она. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

https://ria.ru/20230127/rossiya-1847741975.html

https://ria.ru/20230719/port-1884979431.html

эритрея

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эритрея, россия, санкт-петербург, петрос цеггай (посол эритреи в россии ), юрий ушаков, в мире