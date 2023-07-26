https://ria.ru/20230726/diplomatiya-1886233604.html

Межгосударственные отношения России и Эфиопии

Межгосударственные отношения России и Эфиопии - РИА Новости, 26.07.2023

Межгосударственные отношения России и Эфиопии

Дипломатические отношения между Россией и Эфиопией (ныне Федеративная Демократическая Республика Эфиопия) были установлены в 1898 году, прерваны в 1917 году,... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T01:02

2023-07-26T01:02

2023-07-26T01:02

справки

эфиопия

россия

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Дипломатические отношения между Россией и Эфиопией (ныне Федеративная Демократическая Республика Эфиопия) были установлены в 1898 году, прерваны в 1917 году, возобновлены в 1943 году.В 1895 году в Россию было направлено эфиопское посольство во главе с принцем Дамто. Фактической целью визита было получение военной помощи и дипломатической поддержки в предстоящей войне с Италией.В конце XIX века в Эфиопию состоялись несколько российских научно-исследовательских экспедиций. В 1904 году в Эфиопии успешно работала геологоразведочная экспедиция во главе с горным инженером Николаем Курмаковым. Она была направлена по просьбе императора Эфиопии Менелика II для исследования золотых приисков, принадлежащих эфиопской казне.Развитию дружественных отношений способствовала деятельность российского общества Красного Креста, прибывшего в Эфиопию в 1896 году в составе 41 человека. Позже в Аддис-Абебе был открыт постоянный русский госпиталь.После революции 1917 года отношения между двумя были фактически прекращены и возобновлены лишь в 1930-1940-е годы, когда обе станы боролись против фашизма. Поддержка СССР в осуждении итальянской агрессии против Эфиопии в 1935-1936 годы в Лиге Наций способствовала укреплению отношений между двумя странами.Фактическое возобновление отношений произошло в 1943 году. В 1945 году в Аддис-Абебе после открытия советской постоянной выставки начал работать Российский культурный центр. Открыл его император Эфиопии Хайле Селассие II.Культурные и военно-дипломатические отношения дополнились экономическими связями. В 1940-1950-х годах в Эфиопию поставлялись оборудование и сельскохозяйственная техника. Первое соглашение о торговле и сотрудничестве СССР и Эфиопии было подписано в 1959 году. Однако имперский режим императора Хайле Селассие II и его ориентация на США и Великобританию не благоприятствовал развитию советско-эфиопских отношений. Приход к власти в 1977 году Менгисту Хайле Мариама, провозгласившего своей целью построение социализма, в корне изменил ситуацию.Двусторонние отношения в значительной степени определялись подписанным в 1978 году Договором о дружбе и сотрудничестве. Многократно возросла техническая помощь. При содействии СССР было реализовано более 20 крупных проектов: построены десятки промышленных предприятий и крупных энергетических объектов, политехнический институт. Советскими геологами были обнаружены месторождения различных полезных ископаемых. Была оказана помощь в выращивании чая и масличных культур, создании животноводческих хозяйств. Активно развивалось и военно-техническое сотрудничество. Свыше 20 тысяч эфиопских граждан получили образование в СССР, пять тысяч специалистов прошли профессиональное обучение. Существенная помощь была оказана Эфиопии в преодолении последствий многолетней засухи и голода в середине 1980-х годов. Смена режима в Эфиопии в 1991 году и распад СССР привели к сокращению взаимодействия двух стран. Оживление политического диалога началось с середины 1990-х годов. Позиции России и Эфиопии по большинству актуальных проблем международной повестки дня во многом близки или совпадают, что служит хорошей основой для взаимодействия в ООН и других международных организациях.Поддерживается политический диалог на высоком уровне.В декабре 2001 года в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Эфиопии Мелесом Зенауи. По их итогам была подписана декларация "О принципах дружественных отношений и партнерства между РФ и Эфиопией", а также соглашение о сотрудничестве между министерствами образования и протокол о консультациях между министерствами иностранных дел России и Эфиопии. 23 октября 2019 года в Сочи "на полях" саммита "Россия – Африка" прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Эфиопии Абийя Ахмеда. Регулярно осуществляется взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств.13 января 2005 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Эфиопии Сейюмом Месфином, находившимся в Москве с рабочим визитом.3-4 сентября 2006 года Сергей Лавров находился с рабочим визитом в Эфиопии, где встретился с премьер-министром страны Мелесом Зенауи. Состоялись переговоры с главой МИД Эфиопии Сейюмом Месфином, беседы с рядом других членов правительства Эфиопии. 7 ноября 2007 года Сергей Лавров в Москве вновь провел переговоры с главой МИД Эфиопии Сейюмом Месфином. Их очередные встреча прошли в 2008 году "на полях" 63-й и в 2010 году на 65-й сессиях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (США). 21 сентября 2011 года в Нью-Йорке "на полях" 66-й сессии Генассамблеи ООН прошла встреча Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Эфиопии Хайлемариамом Десаленем. 4 марта 2013 года в Москве состоялась встреча Сергея Лаврова с главой МИД Эфиопии Теодросом Адханомом в рамках российско-эфиопского инвестиционного и делового форума. 17 сентября 2014 года Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Эфиопию, где был принят премьер-министром Хайлемариамом Десаленем, провел переговоры с главой МИД Тедросом Адханомом.25 апреля 2016 года в Москве Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Эфиопии Тедросом Адханомом. 21 сентября 2016 года "на полях" 71-й сессии Генассамблеи ООН прошла их очередная встреча.26 июня 2017 года в Москве состоялись двусторонние переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ и Эфиопии Сергея Лаврова и Воркнеха Гебейеху.9 марта 2018 года в Адиис-Абебе Сергей Лавров был принят премьер-министром Эфиопии Хайлемариамом Десаленем и президентом Мулату Тешоме Вирту, а также провел переговоры с главой МИД Воркнехом Гебейеху.10 сентября 2019 года в Москве прошли переговоры Сергея Лаврова с главой МИД Эфиопии Геду Андаргачеу. 23 июня 2021 года в Москве прошли переговоры Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, главой МИД Эфиопии Демеке Меконненом, 27 июля 2022 года в Аддис-Абебе Сергей Лавров был принят президентом Эфиопии Сахле-Ворк Зеуде. В тот же день прошли переговоры Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Эфиопии Демеке Меконненом. 23 сентября 2022 года в Нью-Йорке "на полях" 77-й сессии Генассамблеи ООН состоялась их очередная встреча. Неоднократно встречались с руководством Эфиопии заместители МИД РФ. Так, заместитель министра иностранных дел России Александр Салтанов 26 мая 2004 года в Аддис-Абебе был принят премьер-министром Эфиопии Мелесом Зенауи.30 января 2013 года в Аддис-Абебе заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов был принят премьер-министром Эфиопии Хайлемариамом Десаленем. 19 июня 2015 года в Москве Михаил Богданов встретился с госминистром иностранных дел Эфиопии Берхане Гебрекристосом. 18 марта 2016 года в Москве состоялась встреча Михаила Богданова с заместителем премьер-министра Эфиопии Демеке Меконеном. 12 декабря 2016 года в Москве состоялась встреча Михаила Богданова с госминистром иностранных дел Эфиопии Хирут Земене. 5 февраля 2022 года в Аддис-Абебе "на полях" 35-й сессии Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза Михаил Богданов встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Эфиопии Демеке Меконненом. 6 февраля Михаил Богданов был принят премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом.25 мая 2023 года в Москве Богданов принял назначенного посла Эфиопии Чама Угалу Уриата. 24 июля 2023 года в Москве состоялась встреча Богданова с советником премьер-министра Эфиопии по внешней политике Тайе Ацкеселассие и заместителем министра иностранных дел Эфиопии Мысгану Apeгy. Развиваются межпарламентские связи.В феврале 2015 года в Москве председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась со спикером верхней палаты парламента Эфиопии Кассой Теклебырханом Гебрехивотом. В октябре 2017 года в Санкт-Петербурге в рамках 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза заместитель председатель Совета Федерации РФ Юрий Воробьев провел встречу с председателем Совета Федерации Эфиопии Ялеу Абате Рета. 27 февраля 2017 года Санкт-Петербург с рабочим визитом посетила делегация Совета по конституционным вопросам Эфиопии во главе с его председателем, главой Федерального Верховного Суда Эфиопии Дагне Мелаку Мехари. В ходе визита состоялась встреча членов делегации с председателем и судьями Конституционного Суда России. 16 мая 2023 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Совета Федерации Эфиопии Агеньеху Тешагером, который находится в России с официальным визитом. Был подписан меморандум о взаимопонимании между верхними палатами парламента России и Эфиопии. Агенеху Тешагер также 19 мая провел встречу с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным. В июле 2017 года госминистр промышленности Эфиопии Алему Симе посетил выставку "ИННОПРОМ-2017" в Екатеринбурге. В июле 2023 года на выставке "ИННОПРОМ-2023" состоялась встреча министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова с министром промышленности Эфиопии Меляку Алебелем. Торгово-экономические связи регулируются межправсоглашением об экономическом и научно-техническом сотрудничестве и торговым соглашением от 26 ноября 1999 года.В 2021 году товарооборот России с Эфиопией составил 225,2 миллиона долларов, увеличившись на 359,18% (176,2 миллиона долларов) по сравнению с 2020 годом.Экспорт России в Эфиопию в 2021 году составил 194,7 миллиона долларов, увеличившись на 632,97% (168,1 миллиона долларов) по сравнению с 2020 годом. В его структуре основная доля поставок пришлась на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства.Импорт России из Эфиопии в 2021 году составил 30,5 миллиона долларов, увеличившись на 35,8% (8,1 миллиона долларов) по сравнению с 2020 годом. В его структуре основная доля пришлась на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, а также текстиль и обувь. 10 февраля 2000 года в Москве было заключено российско-эфиопское межправительственное Соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений.В 2001 и 2005 годах была списана большая часть задолженности Эфиопии перед Россией на общую сумму шести миллиардов долларов, оставшаяся (162,5 миллиона долларов) должна быть погашена по схеме "долг в обмен на развитие".В 1995 году была создана двусторонняя межправительственная комиссия по вопросам экономического, научно-технического сотрудничества и торговли.8 декабря 2022 года в Аддис-Абебе прошло восьмое заседание комиссии. Российская сторона проинформировала о решении возобновить деятельность торгпредства России в Эфиопии. Также было подписано соглашение между российским Красным Крестом и Минздравом Эфиопии о функционировании госпиталя имени Деджазмача Балчи в Аддис-Абебе, согласован текст межправсоглашения о работе совместного российско-эфиопского центра биологических исследований в Эфиопии. В 2002 году основные направления и проекты сотрудничества были зафиксированы в "Среднесрочной программе развития торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между РФ и ФДРЭ". Она включает такие сферы экономики, как нефтегазовая промышленность, электроэнергетика, геология и природные ресурсы, промышленность, водное хозяйство и ирригация, освоение земель, сельское хозяйство, здравоохранение, подготовка национальных кадров.В Эфиопии работают российские компании по разведке месторождений углеводородов. С 2013 года "Интер РАО-Экспорт" проводит работу по участию в модернизации ГЭС "Малка Вакана". В 2023 году стало известно, что "АвтоВАЗ" ведет активные переговоры по организации экспорта и сборки Lada с Эфиопией. В 2012 году было подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Работает совместная российско-эфиопская биологическая экспедиция. Российские эксперты принимают участие в исследованиях по применению инновационных методов повышения продуктивности сельского хозяйства Эфиопии. Практически решен вопрос о создании на ее базе совместного российско-эфиопского Биологического Центра. Был подписан ряд соглашений между научными учреждениями двух стран.Развивается сотрудничество в сфере рыболовства. 6 июня 2017 года в Аддис-Абебе прошла церемония запуска проекта "Создание технического и институционального потенциала в целях увеличения производства и развития производственно-сбытовых цепочек в области рыболовства и аквакультуры в Эфиопии". Проект Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) был рассчитан на четыре года. Финансирование проекта в объеме 2,26 миллиона долларов предоставила Россия через Фонд промышленного развития ЮНИДО. Основная цель проекта – поддержка развития и диверсификации рыбного хозяйства в Эфиопии. Военно-техническое сотрудничество носит эпизодический характер. В 1970-1990 годы в Эфиопию были поставлены вооружения и военная техника на 5,2 миллиарда долларов. В 1977-1978 годах Эфиопии была оказана существенная помощь в отражении сомалийской агрессии. В 1998-1999 годах в Эфиопию были поставлены истребители марки Су, вертолеты марки Ми, артиллерийские системы, танки Т-55, ПЗРК и другое вооружение. В Эфиопии работает представительство Государственной корпорации "Ростех", обеспечивая интересы Рособоронэкспорта. Развивается сотрудничество в области использования атома. В 2017 году Госкорпорация "Росатом" и министерство науки и технологий Эфиопии подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в различных областях использования атомной энергии в мирных целях. В апреле 2019 года в Сочи на "полях" форума "Атомэкспо" в Сочи Россия и Эфиопия подписали трехлетнюю "дорожную карту" по сотрудничеству в атомной сфере, в том числе по возможному проекту АЭС и сооружению Центра ядерной науки и технологий на территории Эфиопии.Развивается сотрудничество в области образования. В отечественных вузах по гражданским специальностям обучаются граждане Эфиопии.В феврале 2023 года состоялся визит представителей Московского государственного института международных отношений (университет) МИД РФ (МГИМО) в Аддис-Абебу. Делегация подписала соглашение с главным университетом Эфиопии. Делегацию принял президент Аддис-Абебского университета профессор Тассеу Вольдехана. Развиваются культурные связи. В Адис-Абебе работает Российский центр науки и культуры. В ноябре 2002 года в Аддис-Абебе был открыт первый на Африканском континенте памятник поэту Александру Пушкину. Поддерживаются контакты между Русской православной и Эфиопской церквами. В 1996 году в Москве по приглашению РПЦ находился с визитом патриарх Паулос.15 мая 2018 года в Москве прошла встреча и.о. главы МИМД РФ Сергея Лаврова с главой Эфиопской православной единой церкви Патриархом-Католикосом Абуной Матфием I. Сотрудничество в области медицины имеет давнюю историю. В 1898 году в Эфиопии был открыт русский госпиталь – первое лечебное учреждение в стране. В 1906 году Русская миссия отправилась на родину, оставив больницу со всем инструментарием абиссинскому Красному Кресту. В 1947 году, после установления советско-эфиопских дипломатических отношений, исполкомом союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР открыл новый госпиталь в Аддис-Абебе. В 1997 году между министерством здравоохранения Эфиопия и российским обществом Красного Креста было заключено новое Соглашение по больнице имени Деджазмача Балчи в Аддис-Абебе. В 2006 году госпиталь посетил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В 2008 году правительство РФ оказало госпиталю помощь оборудованием, инвентарем и медикаментами на сумму один миллиона долларов. Госпиталь является единственным российским многопрофильным лечебным учреждением в Африке. Россия оказывает гуманитарную помощь Эфиопии.В 2008-2016 годах Россия через ВПП ООН оказала Эфиопии гуманитарную помощь в размере 14,4 миллиона долларов. В 2000 году по решению п России была оказана гуманитарная помощь населению Эфиопии и Эритреи, пострадавшему в результате засухи и эфиопо-эритрейского вооруженного конфликта. Самолетами МЧС России в столицу двух государств были доставлены палатки, одеяла, продовольствие. В 2008 году для пострадавших от стихийных бедствий в Эфиопии было передано более трех тысяч тонн муки на четыре миллиона долларов, выделенных Россией в Специальный фонд Всемирной продовольственной программы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, эфиопия, россия