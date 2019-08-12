Эфиопия и Россия завершают переговоры о соглашении по строительству АЭС

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Эфиопия и Россия близки к завершению переговоров по возможному проекту строительства АЭС по российским технологиям, сообщил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену.

"С Россией мы уже почти завершили переговоры, предшествующие подписанию соглашения о строительстве (атомной) электростанции, они продвигаются без проблем. По завершении переговоров мы подпишем соглашение, после чего начнется строительство АЭС", - сказал Тегену.

По его словам, место для будущей АЭС ещё не определено. "Этот вопрос предстоит изучить", - добавил посол.

Тегену подчеркнул, что атомные мощности необходимы для генерации электроэнергии в объемах, требуемых для развития экономики Эфиопии.

Госкорпорация "Росатом" и министерство науки и технологий Эфиопии в 2017 году подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в различных областях использования атомной энергии в мирных целях. В апреле нынешнего года на форуме "Атомэкспо" в Сочи Россия и Эфиопия подписали Россия и Эфиопия подписали трехлетнюю дорожную карту по сотрудничеству в атомной сфере, в том числе по возможному проекту АЭС.