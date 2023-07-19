https://ria.ru/20230719/investitsii-1884977097.html
Посол Эфиопии поддержал инвестиции АвтоВАЗа
Посол Эфиопии поддержал инвестиции АвтоВАЗа - РИА Новости, 19.07.2023
Посол Эфиопии поддержал инвестиции АвтоВАЗа
Эфиопия будет рада развивать сотрудничество с АвтоВАЗом, в том числе содействовать инвестициям в республику, заявил РИА Новости посол страны в РФ Чам Угала... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T06:41
2023-07-19T06:41
2023-07-19T06:41
экономика
эфиопия
россия
автоваз
максим соколов
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Эфиопия будет рада развивать сотрудничество с АвтоВАЗом, в том числе содействовать инвестициям в республику, заявил РИА Новости посол страны в РФ Чам Угала Урят. Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания ведет активные переговоры по организации экспорта и сборки Lada с Эфиопией. "Было бы замечательно, если бы это случилось. Мы прилагаем все усилия, чтобы убедить российские компании инвестировать в бизнес в Эфиопии. Поэтому если это произойдет и представители компании АвтоВАЗ поедут в Эфиопию, то мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их", - сказал Урят. По его словам, при поставках российских автомобилей в Эфиопию России будет проще попасть и на рынки соседних стран.
https://ria.ru/20230711/investitsii-1883424119.html
https://ria.ru/20230629/efiopiya-1881242322.html
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экономика, эфиопия, россия, автоваз, максим соколов
Экономика, Эфиопия, Россия, АвтоВАЗ, Максим Соколов
Посол Эфиопии поддержал инвестиции АвтоВАЗа
Посол в России: Эфиопия будет рада содействовать инвестициям АвтоВАЗа в стране
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Эфиопия будет рада развивать сотрудничество с АвтоВАЗом, в том числе содействовать инвестициям в республику, заявил РИА Новости посол страны в РФ Чам Угала Урят.
Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов
заявил, что компания ведет активные переговоры по организации экспорта и сборки Lada с Эфиопией.
Компании из России смогут инвестировать в сферу электроэнергетики Эфиопии
"Было бы замечательно, если бы это случилось. Мы прилагаем все усилия, чтобы убедить российские компании инвестировать в бизнес в Эфиопии. Поэтому если это произойдет и представители компании АвтоВАЗ поедут в Эфиопию, то мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их", - сказал Урят.
По его словам, при поставках российских автомобилей в Эфиопию России будет проще попасть и на рынки соседних стран.
Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС