https://ria.ru/20230719/investitsii-1884977097.html

Посол Эфиопии поддержал инвестиции АвтоВАЗа

Посол Эфиопии поддержал инвестиции АвтоВАЗа - РИА Новости, 19.07.2023

Посол Эфиопии поддержал инвестиции АвтоВАЗа

Эфиопия будет рада развивать сотрудничество с АвтоВАЗом, в том числе содействовать инвестициям в республику, заявил РИА Новости посол страны в РФ Чам Угала... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T06:41

2023-07-19T06:41

2023-07-19T06:41

экономика

эфиопия

россия

автоваз

максим соколов

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Эфиопия будет рада развивать сотрудничество с АвтоВАЗом, в том числе содействовать инвестициям в республику, заявил РИА Новости посол страны в РФ Чам Угала Урят. Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания ведет активные переговоры по организации экспорта и сборки Lada с Эфиопией. "Было бы замечательно, если бы это случилось. Мы прилагаем все усилия, чтобы убедить российские компании инвестировать в бизнес в Эфиопии. Поэтому если это произойдет и представители компании АвтоВАЗ поедут в Эфиопию, то мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их", - сказал Урят. По его словам, при поставках российских автомобилей в Эфиопию России будет проще попасть и на рынки соседних стран.

https://ria.ru/20230711/investitsii-1883424119.html

https://ria.ru/20230629/efiopiya-1881242322.html

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экономика, эфиопия, россия, автоваз, максим соколов