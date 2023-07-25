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В Совфеде пожаловались на сокращение контактов с ЮНЕСКО
В Совфеде пожаловались на сокращение контактов с ЮНЕСКО - РИА Новости, 25.07.2023
В Совфеде пожаловались на сокращение контактов с ЮНЕСКО
Интенсивность контактов с ЮНЕСКО снизилась после воссоединения Крыма с Россией, однако есть надежда, что российские памятники в будущем будут включены в список... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T15:00
2023-07-25T15:00
2023-07-25T15:00
культура
культура
юнеско
совет федерации рф
лилия гумерова
россия
республика башкортостан
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Интенсивность контактов с ЮНЕСКО снизилась после воссоединения Крыма с Россией, однако есть надежда, что российские памятники в будущем будут включены в список объектов Всемирного наследия организации. Об этом заявила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". "Пройдет определенное время, и мы сможем внести наши объекты в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, продолжить наши культурные контакты, образовательные проекты. Но говорить, что сейчас это сотрудничество на высокой ноте, к сожалению, не приходится", – сказала она.По словам сенатора, отношение ряда международных организаций к России изменилось после 2014 года."Когда я еще работала в Республике Башкортостан, мы подготовили досье, чтобы (включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – Прим. Ред.) уникальный памятник природы пещеру Шульган-Таш, где наскальной живописи 18, а по некоторым оценкам 20 тысяч лет. Но в 2014 году эксперты стали работать с нами резко в другом ключе", – рассказала Гумерова.Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре добавила, что тем не менее ряд проектов остается. В качестве примера она привела Всемирную фольклориаду, которая прошла в Башкортостане в 2021 году. "Фольклориадой занимается входящая в ЮНЕСКО организация. Приезжал ее руководитель и сказал, что это лучшая Фольклориада – сколько стран приехали, как их встречали в каждом муниципалитете Республики Башкортостан", – напомнила сенатор.При этом, Гумерова отметила, что штаб-квартира в Париже стала более негативно относиться к контактам с Россией. "Но определенный прессинг, нежелание взаимодействовать, заморозить какие-то проекты имеет место быть", – подчеркнула Гумерова.Ранее стало известно, что США решили вернуться в ЮНЕСКО. Страна сделала это спустя почти шесть лет после выхода из состава организации во время президентства Дональда Трампа.ЮНЕСКО – это специализированная учреждение Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры. При этом членство в ООН не означает, что государство становится полноправным участником ЮНЕСКО. В списке Всемирного наследия организации 31 объект из России, включая Московский кремль, памятники Великого Новгорода, цитадель Дербента, Херсонес Таврический и другие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, юнеско, совет федерации рф, лилия гумерова, россия, республика башкортостан
Культура, Культура, ЮНЕСКО, Совет Федерации РФ, Лилия Гумерова, Россия, Республика Башкортостан
В Совфеде пожаловались на сокращение контактов с ЮНЕСКО
В Совфеде пожаловались на сокращение контактов с ЮНЕСКО по российским проектам
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Интенсивность контактов с ЮНЕСКО снизилась после воссоединения Крыма с Россией, однако есть надежда, что российские памятники в будущем будут включены в список объектов Всемирного наследия организации. Об этом заявила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
«
"Пройдет определенное время, и мы сможем внести наши объекты в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, продолжить наши культурные контакты, образовательные проекты. Но говорить, что сейчас это сотрудничество на высокой ноте, к сожалению, не приходится", – сказала она.
По словам сенатора, отношение ряда международных организаций к России изменилось после 2014 года.
«
"Когда я еще работала в Республике Башкортостан, мы подготовили досье, чтобы (включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – Прим. Ред.) уникальный памятник природы пещеру Шульган-Таш, где наскальной живописи 18, а по некоторым оценкам 20 тысяч лет. Но в 2014 году эксперты стали работать с нами резко в другом ключе", – рассказала Гумерова.
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре добавила, что тем не менее ряд проектов остается. В качестве примера она привела Всемирную фольклориаду, которая прошла в Башкортостане в 2021 году.
"Фольклориадой занимается входящая в ЮНЕСКО организация. Приезжал ее руководитель и сказал, что это лучшая Фольклориада – сколько стран приехали, как их встречали в каждом муниципалитете Республики Башкортостан", – напомнила сенатор.
При этом, Гумерова отметила, что штаб-квартира в Париже стала более негативно относиться к контактам с Россией.
«
"Но определенный прессинг, нежелание взаимодействовать, заморозить какие-то проекты имеет место быть", – подчеркнула Гумерова.
Ранее стало известно, что США решили
вернуться в ЮНЕСКО. Страна сделала это спустя почти шесть лет после выхода из состава организации во время президентства Дональда Трампа
.
ЮНЕСКО – это специализированная учреждение Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры. При этом членство в ООН не означает, что государство становится полноправным участником ЮНЕСКО.
В списке Всемирного наследия организации 31 объект из России, включая Московский кремль, памятники Великого Новгорода, цитадель Дербента, Херсонес Таврический и другие.