Страны ЮНЕСКО решили восстановить членство США в организации
На конференции ЮНЕСКО приняли решение восстановить членство США в организации
© AP Photo / Jacques BrinonСимволика ЮНЕСКО
© AP Photo / Jacques Brinon
Символика ЮНЕСКО. Архивное фото
ПАРИЖ, 30 июн — РИА Новости. Страны — члены ЮНЕСКО приняли решение восстановить членство США в организации, следует из коммюнике.
Резолюцию о возвращении страны в ЮНЕСКО приняли в пятницу: 132 страны проголосовали за, 15 воздержались, еще шесть государств проголосовали против, включая Россию, Иран, Сирию и Китай.
В начале июня генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила, что Вашингтон уведомил о возобновлении членства с июля. США решили сделать это спустя почти шесть лет после выхода из состава организации во время президентства Дональда Трампа.
О намерении вернуться в ЮНЕСКО рассказывал в начале года госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, многие страны упрекали Вашингтон в несерьезном отношении к подобным организациям. После восстановления членства Штаты намерены платить взносы вовремя.
В МИД отмечали, что Москва приветствует возвращение США в ЮНЕСКО, но оно не должно нарушать устав организации, поэтому Вашингтону необходимо целиком погасить огромную задолженность в 612 миллионов долларов. В ведомстве заявляли, что решение Вашингтона о возвращении имеет открытую политическую мотивацию.
Как сообщил РИА Новости директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия — США" Сергей Ознобищев, после возвращения США в ЮНЕСКО обязательно возрастет количество политизированных решений, так как противоречия между Западом и Россией будут проецироваться на сферу культуры и искусства.