https://ria.ru/20230630/yunesko-1881506674.html

Страны ЮНЕСКО решили восстановить членство США в организации

Страны ЮНЕСКО решили восстановить членство США в организации - РИА Новости, 30.06.2023

Страны ЮНЕСКО решили восстановить членство США в организации

Страны — члены ЮНЕСКО приняли решение восстановить членство США в организации, следует из коммюнике. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T16:55

2023-06-30T16:55

2023-06-30T17:54

в мире

юнеско

выход сша из юнеско

культура

дональд трамп

энтони блинкен

россия

сша

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ПАРИЖ, 30 июн — РИА Новости. Страны — члены ЮНЕСКО приняли решение восстановить членство США в организации, следует из коммюнике.Резолюцию о возвращении страны в ЮНЕСКО приняли в пятницу: 132 страны проголосовали за, 15 воздержались, еще шесть государств проголосовали против, включая Россию, Иран, Сирию и Китай.В начале июня генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила, что Вашингтон уведомил о возобновлении членства с июля. США решили сделать это спустя почти шесть лет после выхода из состава организации во время президентства Дональда Трампа.О намерении вернуться в ЮНЕСКО рассказывал в начале года госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, многие страны упрекали Вашингтон в несерьезном отношении к подобным организациям. После восстановления членства Штаты намерены платить взносы вовремя.В МИД отмечали, что Москва приветствует возвращение США в ЮНЕСКО, но оно не должно нарушать устав организации, поэтому Вашингтону необходимо целиком погасить огромную задолженность в 612 миллионов долларов. В ведомстве заявляли, что решение Вашингтона о возвращении имеет открытую политическую мотивацию. Как сообщил РИА Новости директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия — США" Сергей Ознобищев, после возвращения США в ЮНЕСКО обязательно возрастет количество политизированных решений, так как противоречия между Западом и Россией будут проецироваться на сферу культуры и искусства.

https://ria.ru/20221223/yunesko-1840720461.html

https://ria.ru/20230404/yunesko-1862787414.html

россия

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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