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Страны ЮНЕСКО решили восстановить членство США в организации - РИА Новости, 30.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:55 30.06.2023 (обновлено: 17:54 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/yunesko-1881506674.html
Страны ЮНЕСКО решили восстановить членство США в организации
Страны ЮНЕСКО решили восстановить членство США в организации - РИА Новости, 30.06.2023
Страны ЮНЕСКО решили восстановить членство США в организации
Страны — члены ЮНЕСКО приняли решение восстановить членство США в организации, следует из коммюнике. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:55
2023-06-30T17:54
в мире
юнеско
выход сша из юнеско
культура
дональд трамп
энтони блинкен
россия
сша
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ПАРИЖ, 30 июн — РИА Новости. Страны — члены ЮНЕСКО приняли решение восстановить членство США в организации, следует из коммюнике.Резолюцию о возвращении страны в ЮНЕСКО приняли в пятницу: 132 страны проголосовали за, 15 воздержались, еще шесть государств проголосовали против, включая Россию, Иран, Сирию и Китай.В начале июня генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила, что Вашингтон уведомил о возобновлении членства с июля. США решили сделать это спустя почти шесть лет после выхода из состава организации во время президентства Дональда Трампа.О намерении вернуться в ЮНЕСКО рассказывал в начале года госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, многие страны упрекали Вашингтон в несерьезном отношении к подобным организациям. После восстановления членства Штаты намерены платить взносы вовремя.В МИД отмечали, что Москва приветствует возвращение США в ЮНЕСКО, но оно не должно нарушать устав организации, поэтому Вашингтону необходимо целиком погасить огромную задолженность в 612 миллионов долларов. В ведомстве заявляли, что решение Вашингтона о возвращении имеет открытую политическую мотивацию. Как сообщил РИА Новости директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия — США" Сергей Ознобищев, после возвращения США в ЮНЕСКО обязательно возрастет количество политизированных решений, так как противоречия между Западом и Россией будут проецироваться на сферу культуры и искусства.
https://ria.ru/20221223/yunesko-1840720461.html
https://ria.ru/20230404/yunesko-1862787414.html
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в мире, юнеско, выход сша из юнеско, дональд трамп, энтони блинкен, россия, сша, одри азуле
В мире, ЮНЕСКО, Выход США из ЮНЕСКО, Культура, Дональд Трамп, Энтони Блинкен, Россия, США, Одри Азуле
Страны ЮНЕСКО решили восстановить членство США в организации

На конференции ЮНЕСКО приняли решение восстановить членство США в организации

© AP Photo / Jacques BrinonСимволика ЮНЕСКО
Символика ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Jacques Brinon
Символика ЮНЕСКО. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 июн — РИА Новости. Страны — члены ЮНЕСКО приняли решение восстановить членство США в организации, следует из коммюнике.
Резолюцию о возвращении страны в ЮНЕСКО приняли в пятницу: 132 страны проголосовали за, 15 воздержались, еще шесть государств проголосовали против, включая Россию, Иран, Сирию и Китай.
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В начале июня генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила, что Вашингтон уведомил о возобновлении членства с июля. США решили сделать это спустя почти шесть лет после выхода из состава организации во время президентства Дональда Трампа.
О намерении вернуться в ЮНЕСКО рассказывал в начале года госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, многие страны упрекали Вашингтон в несерьезном отношении к подобным организациям. После восстановления членства Штаты намерены платить взносы вовремя.
В МИД отмечали, что Москва приветствует возвращение США в ЮНЕСКО, но оно не должно нарушать устав организации, поэтому Вашингтону необходимо целиком погасить огромную задолженность в 612 миллионов долларов. В ведомстве заявляли, что решение Вашингтона о возвращении имеет открытую политическую мотивацию.
Как сообщил РИА Новости директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия — США" Сергей Ознобищев, после возвращения США в ЮНЕСКО обязательно возрастет количество политизированных решений, так как противоречия между Западом и Россией будут проецироваться на сферу культуры и искусства.
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КультураВ миреЮНЕСКОВыход США из ЮНЕСКОДональд ТрампЭнтони БлинкенРоссияСШАОдри Азуле
 
 
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