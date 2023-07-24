https://ria.ru/20230724/transmashkholding-1885855317.html

Глава "Трансмашхолдинга" оценил потенциально интересные контракты в Африке

Глава "Трансмашхолдинга" оценил потенциально интересные контракты в Африке - РИА Новости, 24.07.2023

Глава "Трансмашхолдинга" оценил потенциально интересные контракты в Африке

Крупнейший российский производитель пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) оценивает объем потенциально интересных компании контрактов в Африке до 2050... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T01:06

2023-07-24T01:06

2023-07-24T01:58

египет

африка

юар

кирилл липа

трансмашхолдинг

экономика

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Крупнейший российский производитель пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) оценивает объем потенциально интересных компании контрактов в Африке до 2050 года в сумму свыше 20 миллиардов долларов и видит среди наиболее перспективных стран ЮАР, Египет, Алжир, Марокко, Уганду, Тунис, Нигерию, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа. "По нашим внутренним оценкам, общий объем потенциально интересных нам контрактов на африканских рынках в долгосрочной перспективе, то есть, до 2050 года – более 20 миллиардов долларов. Среди наиболее перспективных для ТМХ стран ЮАР, Египет, Алжир, Марокко, Уганда, Тунис, Нигерия и многие другие", - сообщил Липа в преддверии форума "Россия - Африка". Он отметил, что ТМХ исторически видел для себя Африку в качестве одного из целевых рынков. Липа напомнил про контракты ТМХ в Египте и Южной Африке. В частности, контракт на поставку железным дорогам Египта (Египетским национальным железным дорогам, ЕНЖД) 1300 пассажирских вагонов стоимостью более миллиарда евро был заключен в 2018 году. Производство осуществлялось в России и Венгрии. В феврале 2023 года ТМХ подписал с ЕНЖД пакет соглашений, предусматривающих организацию техобслуживания пассажирских вагонов российско-венгерского производства, поставляемых в рамках контракта, заключенного в 2018 году. Общая стоимость сервисного пакета – 430 миллионов евро. "Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230724/sammit-1885853618.html

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африка

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египет, африка, юар, кирилл липа, трансмашхолдинг, экономика, форум "россия — африка"