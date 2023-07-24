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В Кремле рассказали о графике Путина на второй половине недели - РИА Новости, 24.07.2023
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12:47 24.07.2023 (обновлено: 13:08 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/grafik-1885938373.html
В Кремле рассказали о графике Путина на второй половине недели
В Кремле рассказали о графике Путина на второй половине недели - РИА Новости, 24.07.2023
В Кремле рассказали о графике Путина на второй половине недели
Вторая половина недели у президента России Владимира Путина будет весьма насыщенной, ожидается саммит "Россия-Африка", заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:47
2023-07-24T13:08
россия
санкт-петербург
узбекистан
владимир путин
дмитрий песков
шавкат мирзиеев
политика
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вторая половина недели у президента России Владимира Путина будет весьма насыщенной, ожидается саммит "Россия-Африка", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Ночью вышла статья Путина, которая приурочена к саммиту "Россия-Африка", этот саммит начнется в четверг 27 июля в Санкт-Петербурге, очень важное событие, очень представительное мероприятие… Мы ждем это мероприятие, африканцы ждут это мероприятие, поэтому вторая половина недели предстоит весьма и весьма насыщенная", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что статья Путина была опубликована в крупнейших СМИ целого ряда африканских государств – Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Габон, Гвинея, Египет, Зимбабве, Камерун, Конго, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Мали, Намибия, Сейшелы, Руанда, Сенегал, Танзания, Того, Юар, Эфиопия, Чад и ЦАР. "Не исключаем также, что будет на днях опубликовано и в других странах, ждем подтверждения, поэтому (статья) широко разошлась по африканскому континенту", - подчеркнул Песков. Он добавил, что Путин утром также поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения. Узбекистан – это близкий партнер России, есть широкие перспективы и большой потенциал для развития двусторонних отношений, уточнил Песков. Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Первый саммит "Россия - Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений африканского континента.
https://ria.ru/20230724/sammit-1885892761.html
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россия, санкт-петербург, узбекистан, владимир путин, дмитрий песков, шавкат мирзиеев, политика
Россия, Санкт-Петербург, Узбекистан, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Шавкат Мирзиеев, Политика
В Кремле рассказали о графике Путина на второй половине недели

Песков: саммит "Россия — Африка" начнется в Петербурге во второй половине этой недели

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вторая половина недели у президента России Владимира Путина будет весьма насыщенной, ожидается саммит "Россия-Африка", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ночью вышла статья Путина, которая приурочена к саммиту "Россия-Африка", этот саммит начнется в четверг 27 июля в Санкт-Петербурге, очень важное событие, очень представительное мероприятие… Мы ждем это мероприятие, африканцы ждут это мероприятие, поэтому вторая половина недели предстоит весьма и весьма насыщенная", - сказал Песков журналистам.
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Он отметил, что статья Путина была опубликована в крупнейших СМИ целого ряда африканских государств – Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Габон, Гвинея, Египет, Зимбабве, Камерун, Конго, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Мали, Намибия, Сейшелы, Руанда, Сенегал, Танзания, Того, Юар, Эфиопия, Чад и ЦАР.
"Не исключаем также, что будет на днях опубликовано и в других странах, ждем подтверждения, поэтому (статья) широко разошлась по африканскому континенту", - подчеркнул Песков.
Он добавил, что Путин утром также поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения. Узбекистан – это близкий партнер России, есть широкие перспективы и большой потенциал для развития двусторонних отношений, уточнил Песков.
Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Первый саммит "Россия - Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений африканского континента.
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РоссияСанкт-ПетербургУзбекистанВладимир ПутинДмитрий ПесковШавкат МирзиеевПолитика
 
 
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