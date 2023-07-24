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Глава ТМХ сообщил, что Alstom остается "спящим" акционером компании - РИА Новости, 24.07.2023
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03:10 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/alstom-1885860679.html
Глава ТМХ сообщил, что Alstom остается "спящим" акционером компании
Глава ТМХ сообщил, что Alstom остается "спящим" акционером компании - РИА Новости, 24.07.2023
Глава ТМХ сообщил, что Alstom остается "спящим" акционером компании
Французский Alstom остается "спящим" акционером крупнейшего российского производителя пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) с пакетом 20%, сообщил в... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T03:10
2023-07-24T03:10
экономика
россия
кирилл липа
alstom
трансмашхолдинг
сергей когогин
санкт-петербург
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Французский Alstom остается "спящим" акционером крупнейшего российского производителя пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) с пакетом 20%, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа. "Да. Он остался, 20%", - ответил Липа на вопрос, остается ли Alstom так называемым "спящим" акционером. Такое же положение в отношении иностранного акционера обрисовывал ранее гендиректор "Камаза" Сергей Когогин. Он говорил, что немецкий автоконцерн Daimler после ухода из России в прошлом году владеет 15% "Камаза" и является "спящим" акционером. Структуру акционеров "Трансмашхолдинг" не публикует. Ранее компания сообщала, что ее акционерами являются ряд российских бизнесменов и французский Alstom с пакетом 20%. "Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Интервью состоялось в преддверии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка". Он пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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Новости
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экономика, россия, кирилл липа, alstom, трансмашхолдинг, сергей когогин, санкт-петербург, форум "россия — африка"
Экономика, Россия, Кирилл Липа, Alstom, Трансмашхолдинг, Сергей Когогин, Санкт-Петербург, Форум "Россия — Африка"
Глава ТМХ сообщил, что Alstom остается "спящим" акционером компании

Глава ТМХ Липа: французский Alstom остается спящим акционером компании с пакетом в 20%

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГендиректор ТМХ Кирилл Липа
Гендиректор ТМХ Кирилл Липа - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Гендиректор ТМХ Кирилл Липа. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Французский Alstom остается "спящим" акционером крупнейшего российского производителя пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) с пакетом 20%, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа.
«
"Да. Он остался, 20%", - ответил Липа на вопрос, остается ли Alstom так называемым "спящим" акционером.
Такое же положение в отношении иностранного акционера обрисовывал ранее гендиректор "Камаза" Сергей Когогин. Он говорил, что немецкий автоконцерн Daimler после ухода из России в прошлом году владеет 15% "Камаза" и является "спящим" акционером.
Структуру акционеров "Трансмашхолдинг" не публикует. Ранее компания сообщала, что ее акционерами являются ряд российских бизнесменов и французский Alstom с пакетом 20%.
"Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
Интервью состоялось в преддверии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка". Он пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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ЭкономикаРоссияКирилл ЛипаAlstomТрансмашхолдингСергей КогогинСанкт-ПетербургФорум "Россия — Африка"
 
 
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