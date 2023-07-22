https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html

Биография Ростислава Журавлева

Биография Ростислава Журавлева - РИА Новости, 22.07.2023

Биография Ростислава Журавлева

Военный журналист, политический обозреватель Ростислав Игоревич Журавлев родился 18 июля 1989 года в городе Свердловске (современное название — Екатеринбург) в... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T15:40

2023-07-22T15:40

2023-07-22T18:48

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риа новости

обстрел группы журналистов в зоне сво

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Военный журналист, политический обозреватель Ростислав Игоревич Журавлев родился 18 июля 1989 года в городе Свердловске (современное название — Екатеринбург) в семье военного.Учился в Уральском государственном горном университете по специальности "инженер-геофизик".В 2008-2009 годах проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил России, получил военно-учетную специальность "командир мотострелкового отделения на БМП". Был уволен в запас в звании младшего сержанта.В 2012 году начал карьеру журналиста. Работал в уральских изданиях, входил в пул полпреда президента России в Уральском федеральном округе.В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины.С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.В 2015 году переехал на постоянное место жительства в город Тюмень, где работал специальным корреспондентом интернет-издания PARK72.RU, освещая общественно-политическую жизнь региона.В 2021 году пришел в РИА Новости, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого — в Запорожскую область.В 2022 году Ростислав Журавлев получил специальный приз "За смелость при выполнении журналистского долга" премии "Золотое перо" от Союза журналистов России.Двадцать второго июля 2023 года Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне спецоперации.Ростислав Журавлев был женат. В браке родились двое сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885687380.html

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Кадры с Ростиславом Журавлевым, погибшим военным корреспондентом Видеокадры с нашим погибшим товарищем Ростиславом Журавлевым, в марте он доставил письма детей из интерната бойцам на позиции в Запорожской области 2023-07-22T15:40 true PT2M06S

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Наталья Макарова

справки, ростислав журавлев, умер военкор ростислав журавлев, россия, свердловск, миа "россия сегодня", риа новости, обстрел группы журналистов в зоне сво