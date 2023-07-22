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Биография Ростислава Журавлева - РИА Новости, 22.07.2023
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15:40 22.07.2023 (обновлено: 18:48 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html
Биография Ростислава Журавлева
Биография Ростислава Журавлева - РИА Новости, 22.07.2023
Биография Ростислава Журавлева
Военный журналист, политический обозреватель Ростислав Игоревич Журавлев родился 18 июля 1989 года в городе Свердловске (современное название — Екатеринбург) в... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T15:40
2023-07-22T18:48
справки
ростислав журавлев
умер военкор ростислав журавлев
россия
свердловск
миа "россия сегодня"
риа новости
обстрел группы журналистов в зоне сво
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Военный журналист, политический обозреватель Ростислав Игоревич Журавлев родился 18 июля 1989 года в городе Свердловске (современное название — Екатеринбург) в семье военного.Учился в Уральском государственном горном университете по специальности "инженер-геофизик".В 2008-2009 годах проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил России, получил военно-учетную специальность "командир мотострелкового отделения на БМП". Был уволен в запас в звании младшего сержанта.В 2012 году начал карьеру журналиста. Работал в уральских изданиях, входил в пул полпреда президента России в Уральском федеральном округе.В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины.С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.В 2015 году переехал на постоянное место жительства в город Тюмень, где работал специальным корреспондентом интернет-издания PARK72.RU, освещая общественно-политическую жизнь региона.В 2021 году пришел в РИА Новости, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого — в Запорожскую область.В 2022 году Ростислав Журавлев получил специальный приз "За смелость при выполнении журналистского долга" премии "Золотое перо" от Союза журналистов России.Двадцать второго июля 2023 года Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне спецоперации.Ростислав Журавлев был женат. В браке родились двое сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
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96
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Кадры с Ростиславом Журавлевым, погибшим военным корреспондентом
Видеокадры с нашим погибшим товарищем Ростиславом Журавлевым, в марте он доставил письма детей из интерната бойцам на позиции в Запорожской области
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справки, ростислав журавлев, умер военкор ростислав журавлев, россия, свердловск, миа "россия сегодня", риа новости, обстрел группы журналистов в зоне сво
Справки, Ростислав Журавлев, Умер военкор Ростислав Журавлев, Россия, Свердловск, МИА "Россия сегодня", РИА Новости, Обстрел группы журналистов в зоне СВО

Биография Ростислава Журавлева

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоенкор РИА Новости Ростислав Журавлев
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости
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Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Архивное фото
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Военный журналист, политический обозреватель Ростислав Игоревич Журавлев родился 18 июля 1989 года в городе Свердловске (современное название — Екатеринбург) в семье военного.
Учился в Уральском государственном горном университете по специальности "инженер-геофизик".
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Памяти Ростислава Журавлева
Вчера, 15:48
В 2008-2009 годах проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил России, получил военно-учетную специальность "командир мотострелкового отделения на БМП". Был уволен в запас в звании младшего сержанта.
В 2012 году начал карьеру журналиста. Работал в уральских изданиях, входил в пул полпреда президента России в Уральском федеральном округе.
В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины.
С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
"Опытнейший профессионал". Погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
© Фото : Нежурка/Telegram

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб во время удара ВСУ в зоне спецоперации.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб во время удара ВСУ в зоне спецоперации.

© Фото : Нежурка/Telegram
1 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Украинские военные обстреляли гражданскую машину в Запорожской области, сообщил врио главы региона Балицкий.

Военный корреспондент медиагруппы Россия сегодня Ростислав Журавлев (слева) разбирает присланные письма для бойцов на передовой, участвующих в боевых действиях на Запорожском направлении

Украинские военные обстреляли гражданскую машину в Запорожской области, сообщил врио главы региона Балицкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 12
© Фото : Нежурка/Telegram

Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

© Фото : Нежурка/Telegram
3 из 12
© Фото : Нежурка/Telegram

Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения.

© Фото : Нежурка/Telegram
4 из 12
© Фото : из архива Ростислава Журавлева

По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев (слева)

По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.

© Фото : из архива Ростислава Журавлева
5 из 12
© Фото : Нежурка/Telegram

Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.

© Фото : Нежурка/Telegram
6 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Смерть Журавлева также прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян: "Мы всех помним и все запомним".

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Смерть Журавлева также прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян: "Мы всех помним и все запомним".

© РИА Новости
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7 из 12
© РИА Новости

Глава СЖР Сергей Соловьев также выразил соболезнования родственникам погибшего, отметив опасность работы военкора.

Фотография военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева на экране в здании МИА Россия сегодня

Глава СЖР Сергей Соловьев также выразил соболезнования родственникам погибшего, отметив опасность работы военкора.

© РИА Новости
8 из 12
© РИА Новости / Telegram

Член ОП Александр Малькевич предложил присвоить Журавлеву орден Мужества, назвав его одним из ведущих военкоров России.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Член ОП Александр Малькевич предложил присвоить Журавлеву орден Мужества, назвав его одним из ведущих военкоров России.

© РИА Новости / Telegram
9 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал гибель журналиста чудовищной новостью и заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит также на США.

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев (слева)

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал гибель журналиста чудовищной новостью и заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит также на США.

© РИА Новости
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10 из 12
© РИА Новости / Telegram

Ростиславу Журавлеву было 34 года.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Ростиславу Журавлеву было 34 года.

© РИА Новости / Telegram
11 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В память о погибшем военкоре люди несут цветы к зданию международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.

Девушка возлагает цветы у здания международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве

В память о погибшем военкоре люди несут цветы к зданию международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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12 из 12

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб во время удара ВСУ в зоне спецоперации.

© Фото : Нежурка/Telegram
1 из 12

Украинские военные обстреляли гражданскую машину в Запорожской области, сообщил врио главы региона Балицкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 12

Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

© Фото : Нежурка/Telegram
3 из 12

Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения.

© Фото : Нежурка/Telegram
4 из 12

По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.

© Фото : из архива Ростислава Журавлева
5 из 12

Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.

© Фото : Нежурка/Telegram
6 из 12

Смерть Журавлева также прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян: "Мы всех помним и все запомним".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

Глава СЖР Сергей Соловьев также выразил соболезнования родственникам погибшего, отметив опасность работы военкора.

© РИА Новости
8 из 12

Член ОП Александр Малькевич предложил присвоить Журавлеву орден Мужества, назвав его одним из ведущих военкоров России.

© РИА Новости / Telegram
9 из 12

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал гибель журналиста чудовищной новостью и заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит также на США.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 12

Ростиславу Журавлеву было 34 года.

© РИА Новости / Telegram
11 из 12

В память о погибшем военкоре люди несут цветы к зданию международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
12 из 12
В 2015 году переехал на постоянное место жительства в город Тюмень, где работал специальным корреспондентом интернет-издания PARK72.RU, освещая общественно-политическую жизнь региона.
В 2021 году пришел в РИА Новости, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого — в Запорожскую область.
В 2022 году Ростислав Журавлев получил специальный приз "За смелость при выполнении журналистского долга" премии "Золотое перо" от Союза журналистов России.
Двадцать второго июля 2023 года Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне спецоперации.
Ростислав Журавлев был женат. В браке родились двое сыновей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
 
СправкиРостислав ЖуравлевУмер военкор Ростислав ЖуравлевРоссияСвердловскМИА "Россия сегодня"РИА НовостиОбстрел группы журналистов в зоне СВО
 
 
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