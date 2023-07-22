Биография Ростислава Журавлева

Военный журналист, политический обозреватель Ростислав Игоревич Журавлев родился 18 июля 1989 года в городе Свердловске (современное название — Екатеринбург) в семье военного.Учился в Уральском государственном горном университете по специальности "инженер-геофизик".В 2008-2009 годах проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил России, получил военно-учетную специальность "командир мотострелкового отделения на БМП". Был уволен в запас в звании младшего сержанта.В 2012 году начал карьеру журналиста. Работал в уральских изданиях, входил в пул полпреда президента России в Уральском федеральном округе.В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины.С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.В 2015 году переехал на постоянное место жительства в город Тюмень, где работал специальным корреспондентом интернет-издания PARK72.RU, освещая общественно-политическую жизнь региона.В 2021 году пришел в РИА Новости, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого — в Запорожскую область.В 2022 году Ростислав Журавлев получил специальный приз "За смелость при выполнении журналистского долга" премии "Золотое перо" от Союза журналистов России.Двадцать второго июля 2023 года Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне спецоперации.Ростислав Журавлев был женат. В браке родились двое сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885687380.html
россия
свердловск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с Ростиславом Журавлевым, погибшим военным корреспондентом
Видеокадры с нашим погибшим товарищем Ростиславом Журавлевым, в марте он доставил письма детей из интерната бойцам на позиции в Запорожской области
Военный журналист, политический обозреватель Ростислав Игоревич Журавлев родился 18 июля 1989 года в городе Свердловске (современное название — Екатеринбург) в семье военного.
Учился в Уральском государственном горном университете по специальности "инженер-геофизик".
Памяти Ростислава Журавлева
Вчера, 15:48
В 2008-2009 годах проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил России, получил военно-учетную специальность "командир мотострелкового отделения на БМП". Был уволен в запас в звании младшего сержанта.
В 2012 году начал карьеру журналиста. Работал в уральских изданиях, входил в пул полпреда президента России в Уральском федеральном округе.
В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины.
С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.
Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.
Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения.
Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения.
Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.
Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.