21:09 29.07.2022 (обновлено: 21:13 29.07.2022)
Военкоры РИА Новости получили спецприз премии "Золотое перо"
Военкоры РИА Новости Журавлев и Орехова удостоены спецприза премии "Золотое перо"
© РИА НовостиВоенный корреспондент РИА Новости Регина Орехова получила специальный приз премии "Золотое перо"
Военный корреспондент РИА Новости Регина Орехова получила специальный приз премии "Золотое перо"
МОСКВА. 29 июл - РИА Новости. Военные корреспонденты РИА Новости Ростислав Журавлев и Регина Орехова получили специальный приз премии "Золотое перо", награда вручена за смелость при выполнении журналистского долга, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза журналистов России.
"Военные корреспонденты РИА Новости Ростислав Журавлев, телеканала "Россия" Николай Долгачев, Первого канала Ирина Куксенкова, НТВ Анатолий Майоров, RT, РИА Новости Регина Орехова получили специальный приз "За смелость при выполнении журналистского долга" премии "Золотое перо", - говорится в сообщении.
© РИА НовостиВоенный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев получил специальный приз премии "Золотое перо"
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев получил специальный приз премии "Золотое перо"
Отмечается, что в номинации "Легенда журналистики" лауреатами стали генеральный директор радио "Говорит Москва" Владимир Мамонтов, руководитель и ведущий программы "Постскриптум" "ТВ Центра" Алексей Пушков, генеральный директор ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Андрей Романченко.
"Золотое перо России" - ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.