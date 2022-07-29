https://ria.ru/20220729/spetspriz-1805990068.html

Военкоры РИА Новости получили спецприз премии "Золотое перо"

Военкоры РИА Новости получили спецприз премии "Золотое перо" - РИА Новости, 29.07.2022

Военкоры РИА Новости получили спецприз премии "Золотое перо"

Военные корреспонденты РИА Новости Ростислав Журавлев и Регина Орехова получили специальный приз премии "Золотое перо", награда вручена за смелость при... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T21:09

2022-07-29T21:09

2022-07-29T21:13

общество

владимир мамонтов

россия

алексей пушков

российская телевизионная и радиовещательная сеть

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МОСКВА. 29 июл - РИА Новости. Военные корреспонденты РИА Новости Ростислав Журавлев и Регина Орехова получили специальный приз премии "Золотое перо", награда вручена за смелость при выполнении журналистского долга, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза журналистов России."Военные корреспонденты РИА Новости Ростислав Журавлев, телеканала "Россия" Николай Долгачев, Первого канала Ирина Куксенкова, НТВ Анатолий Майоров, RT, РИА Новости Регина Орехова получили специальный приз "За смелость при выполнении журналистского долга" премии "Золотое перо", - говорится в сообщении.Отмечается, что в номинации "Легенда журналистики" лауреатами стали генеральный директор радио "Говорит Москва" Владимир Мамонтов, руководитель и ведущий программы "Постскриптум" "ТВ Центра" Алексей Пушков, генеральный директор ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Андрей Романченко."Золотое перо России" - ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.

https://ria.ru/20220729/premiya-1805856432.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, владимир мамонтов, россия, алексей пушков, российская телевизионная и радиовещательная сеть