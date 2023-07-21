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Рогов считает, что МАГАТЭ пытается не допустить провокации на ЗАЭС - РИА Новости, 21.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:00 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/zaes-1885539863.html
Рогов считает, что МАГАТЭ пытается не допустить провокации на ЗАЭС
Рогов считает, что МАГАТЭ пытается не допустить провокации на ЗАЭС - РИА Новости, 21.07.2023
Рогов считает, что МАГАТЭ пытается не допустить провокации на ЗАЭС
Недавнее заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) говорит о том, что МАГАТЭ пытается остудить горячие головы в Киеве, мечтающие совершить... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T16:00
2023-07-21T16:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир рогов
запорожская аэс
запорожская область
магатэ
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Недавнее заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) говорит о том, что МАГАТЭ пытается остудить горячие головы в Киеве, мечтающие совершить провокацию на Запорожской АЭС, считает глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты агентства провели дополнительные проверки на Запорожской АЭС на прошедшей неделе, не обнаружили там тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин. "Режим Зеленского саботирует план МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Никакого взаимодействия или переговоров с украинской стороны нет. Нынешний киевский режим нацелен на ядерную провокацию в отношении атомной станции, и это осознают в МАГАТЭ, поэтому и пытаются своими заявлениями остудить горячие головы в Киеве, которые хотят во всем обвинить Россию", - сказал Рогов РИА Новости. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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безопасность, россия, владимир рогов, запорожская аэс, запорожская область, магатэ, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Запорожская область, МАГАТЭ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов считает, что МАГАТЭ пытается не допустить провокации на ЗАЭС

Рогов: МАГАТЭ пытается остудить горячие головы в Киеве, мечтающие о провокации на ЗАЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС
Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Недавнее заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) говорит о том, что МАГАТЭ пытается остудить горячие головы в Киеве, мечтающие совершить провокацию на Запорожской АЭС, считает глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты агентства провели дополнительные проверки на Запорожской АЭС на прошедшей неделе, не обнаружили там тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин.
"Режим Зеленского саботирует план МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Никакого взаимодействия или переговоров с украинской стороны нет. Нынешний киевский режим нацелен на ядерную провокацию в отношении атомной станции, и это осознают в МАГАТЭ, поэтому и пытаются своими заявлениями остудить горячие головы в Киеве, которые хотят во всем обвинить Россию", - сказал Рогов РИА Новости.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Эксперты МАГАТЭ не нашли взрывчатых веществ на Запорожской АЭС
Вчера, 18:54
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир РоговЗапорожская АЭСЗапорожская областьМАГАТЭСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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