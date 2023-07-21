Рогов считает, что МАГАТЭ пытается не допустить провокации на ЗАЭС
Рогов: МАГАТЭ пытается остудить горячие головы в Киеве, мечтающие о провокации на ЗАЭС
Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Недавнее заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) говорит о том, что МАГАТЭ пытается остудить горячие головы в Киеве, мечтающие совершить провокацию на Запорожской АЭС, считает глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты агентства провели дополнительные проверки на Запорожской АЭС на прошедшей неделе, не обнаружили там тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин.
"Режим Зеленского саботирует план МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Никакого взаимодействия или переговоров с украинской стороны нет. Нынешний киевский режим нацелен на ядерную провокацию в отношении атомной станции, и это осознают в МАГАТЭ, поэтому и пытаются своими заявлениями остудить горячие головы в Киеве, которые хотят во всем обвинить Россию", - сказал Рогов РИА Новости.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.