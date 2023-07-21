https://ria.ru/20230721/zaes-1885539863.html

Рогов считает, что МАГАТЭ пытается не допустить провокации на ЗАЭС

Рогов считает, что МАГАТЭ пытается не допустить провокации на ЗАЭС - РИА Новости, 21.07.2023

Рогов считает, что МАГАТЭ пытается не допустить провокации на ЗАЭС

Недавнее заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) говорит о том, что МАГАТЭ пытается остудить горячие головы в Киеве, мечтающие совершить... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T16:00

2023-07-21T16:00

2023-07-21T16:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир рогов

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запорожская область

магатэ

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Недавнее заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) говорит о том, что МАГАТЭ пытается остудить горячие головы в Киеве, мечтающие совершить провокацию на Запорожской АЭС, считает глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты агентства провели дополнительные проверки на Запорожской АЭС на прошедшей неделе, не обнаружили там тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин. "Режим Зеленского саботирует план МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Никакого взаимодействия или переговоров с украинской стороны нет. Нынешний киевский режим нацелен на ядерную провокацию в отношении атомной станции, и это осознают в МАГАТЭ, поэтому и пытаются своими заявлениями остудить горячие головы в Киеве, которые хотят во всем обвинить Россию", - сказал Рогов РИА Новости. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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