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Пророк XXI века: шутки Задорнова, которые сбылись - РИА Новости, 21.07.2023
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Культура
 
08:00 21.07.2023 (обновлено: 10:16 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/zadornov-1885295550.html
Пророк XXI века: шутки Задорнова, которые сбылись
Пророк XXI века: шутки Задорнова, которые сбылись - РИА Новости, 21.07.2023
Пророк XXI века: шутки Задорнова, которые сбылись
Он сам себя называл "предсказамусом". Многие шутки стали реальностью еще при его жизни — например, дизайн армейской формы от Валентина Юдашкина. Михаилу... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T08:00
2023-07-21T10:16
культура
культура
михаил задорнов
украина
сша
санкции
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Анастасия Силкина. Он сам себя называл "предсказамусом". Многие шутки стали реальностью еще при его жизни — например, дизайн армейской формы от Валентина Юдашкина. Михаилу Задорнову сегодня исполнилось бы 75. Пророчества писателя, которые сбылись, — в материале РИА Новости.Украина: запретить фильм "Москва слезам не верит" и танки, годные на металлоломВ 2014-м Задорнова объявили персоной нон грата на Украине. Сам сатирик считал это честью. "Украина войдет в историю как страна, народ которой решил, что не хочет больше жить плохо, и стал жить еще хуже", — замечал он.Писатель "предрек" и начало специальной военной операции.&quot;Отважный поступок: Генпрокуратура Украины завела дело на российский Генштаб и прислала повестку. Надо явиться, причем всем составом, вместе с армией&quot;, — пошутил он в 2016-м.Кстати, о военной промышленности республики и поддержке западных стран Задорнов тоже упоминал: "Узнав, что к границам России подходит военная техника Украины, со стороны России начали подтягиваться приемщики металлолома".&quot;В одном из турецких отелей летом подрались русские и украинцы, а попало немцам и англичанам&quot;, — писатель словно угадал, кто будет принимать активное участие в конфликте России и Украины.И предвидел в 2014-м, что беженцы с Украины возмутят Запад: "Мировые новости, 2018 год. США умоляют Россию забрать обнаглевших хохлов обратно в СССР".Актриса Вера Алентова попала в черный список Министерства культуры и информационной политики Украины в 2021-м, но Задорнов еще раньше предсказывал, что фильм "Москва слезам не верит" окажется под запретом в соседней стране.&quot;Доживем до понедельника&quot; запретили — глумление над состоянием украинской экономики. &quot;Москва слезам не верит&quot; — напоминание о задолженности за газ. Запрещенный фильм &quot;Русалочка&quot;: священное слово &quot;сало&quot; со словом &quot;Русь&quot;, — сказал сатирик.Санкции: третий том со списком тех, кому нельзя в СШАЭкономические санкции в отношении России Задорнов высмеял — знал, что эффект будет не в пользу Запада:"Шел 2018 год. Россия стонала от 34-го уровня экономических санкций. Госдеп США издал третий том со списками тех, кому нельзя приезжать в США. Европа топила дровами. Дрова в Европу поставляла Россия. На Украине их воровали. Америка в очередной раз наложила на Россию санкции. Россия в очередной раз положила на то, что наложили в США".Сатирик предвидел и ограничения в культурной сфере: "Англичане не пустили в Россию 40 английских волынщиков. Некоторые другие страны решили подхватить этот почин. В Польше вырежут из фильма "Четыре танкиста и собака" всех русских персонажей, фильм будет называться "Два польских танкиста и один грузинский". Власти Германии заставят группу Dschinghis Khan переделать песню "Moskau" на "Tbilisi".Западные стандарты: нефть и политкорректная БелоснежкаВизитная карточка Задорнова — шутки про Америку. Писатель критиковал низкий уровень образования в США, узкий кругозор американцев, международную политику страны.&quot;Американская реклама: &quot;У вас еще есть нефть? Тогда мы идем к вам!&quot; — говорил он в 2006-м.Образ мыслей американцев и навязываемую политкорректность сатирик тоже высмеивал.&quot;Диснеевскую &quot;Белоснежку&quot; нельзя показать на американском телевидении. Почему? Неполиткорректная сказка: все гномы белые. Они переснимают сейчас &quot;Белоснежку&quot;: один гном мексиканец будет, два пуэрториканца, три афроамериканца. А я им предлагаю еще Белоснежку негритянкой сделать, это будет гениальное прочтение&quot;, — говорил Задорнов.Спустя четыре года после смерти сатирика, в начале 2022-го, звезда сериала "Игра престолов" Питер Динклэйдж раскритиковал новую версию "Белоснежки", в которой сохранены персонажи-гномы. Однако "Дисней" движется в прогрессивном направлении: Белоснежку сыграет латиноамериканка Рэйчел Зеглер.
https://ria.ru/20230717/predskazanie-1884512637.html
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культура, михаил задорнов, украина, сша, санкции
Культура, Культура, Михаил Задорнов, Украина, США, Санкции

Пророк XXI века: шутки Задорнова, которые сбылись

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПисатель и сатирик Михаил Задорнов
Писатель и сатирик Михаил Задорнов - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Анастасия Силкина. Он сам себя называл "предсказамусом". Многие шутки стали реальностью еще при его жизни — например, дизайн армейской формы от Валентина Юдашкина. Михаилу Задорнову сегодня исполнилось бы 75. Пророчества писателя, которые сбылись, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Максим БлиновПисатель-сатирик Михаил Задорнов
Писатель-сатирик Михаил Задорнов - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Писатель-сатирик Михаил Задорнов

Украина: запретить фильм "Москва слезам не верит" и танки, годные на металлолом

В 2014-м Задорнова объявили персоной нон грата на Украине. Сам сатирик считал это честью.
"Украина войдет в историю как страна, народ которой решил, что не хочет больше жить плохо, и стал жить еще хуже", — замечал он.
Писатель "предрек" и начало специальной военной операции.
«

"Отважный поступок: Генпрокуратура Украины завела дело на российский Генштаб и прислала повестку. Надо явиться, причем всем составом, вместе с армией", — пошутил он в 2016-м.

Кстати, о военной промышленности республики и поддержке западных стран Задорнов тоже упоминал: "Узнав, что к границам России подходит военная техника Украины, со стороны России начали подтягиваться приемщики металлолома".
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМихаил Задорнов на презентации первого проекта компании "Задорнов создавакшн" в ресторане "ТИБЕТ"
Михаил Задорнов на презентации первого проекта компании Задорнов создавакшн в ресторане ТИБЕТ - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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«

"В одном из турецких отелей летом подрались русские и украинцы, а попало немцам и англичанам", — писатель словно угадал, кто будет принимать активное участие в конфликте России и Украины.

И предвидел в 2014-м, что беженцы с Украины возмутят Запад: "Мировые новости, 2018 год. США умоляют Россию забрать обнаглевших хохлов обратно в СССР".
Актриса Вера Алентова попала в черный список Министерства культуры и информационной политики Украины в 2021-м, но Задорнов еще раньше предсказывал, что фильм "Москва слезам не верит" окажется под запретом в соседней стране.
«

"Доживем до понедельника" запретили — глумление над состоянием украинской экономики. "Москва слезам не верит" — напоминание о задолженности за газ. Запрещенный фильм "Русалочка": священное слово "сало" со словом "Русь", — сказал сатирик.

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСатирик Михаил Задорнов
Сатирик Михаил Задорнов - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Сатирик Михаил Задорнов

Санкции: третий том со списком тех, кому нельзя в США

Экономические санкции в отношении России Задорнов высмеял — знал, что эффект будет не в пользу Запада:
«
"Шел 2018 год. Россия стонала от 34-го уровня экономических санкций. Госдеп США издал третий том со списками тех, кому нельзя приезжать в США. Европа топила дровами. Дрова в Европу поставляла Россия. На Украине их воровали. Америка в очередной раз наложила на Россию санкции. Россия в очередной раз положила на то, что наложили в США".
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСатирик Михаил Задорнов на творческом вечере поэта Евгения Евтушенко в Политехническом музее, где была представлена книга Евтушенко "Можно все еще спасти"
Сатирик Михаил Задорнов на творческом вечере поэта Евгения Евтушенко (справа налево) в Политехническом музее, на котором была представлена книга Евтушенко Можно все еще спасти - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сатирик Михаил Задорнов на творческом вечере поэта Евгения Евтушенко в Политехническом музее, где была представлена книга Евтушенко "Можно все еще спасти"
Сатирик предвидел и ограничения в культурной сфере: "Англичане не пустили в Россию 40 английских волынщиков. Некоторые другие страны решили подхватить этот почин. В Польше вырежут из фильма "Четыре танкиста и собака" всех русских персонажей, фильм будет называться "Два польских танкиста и один грузинский". Власти Германии заставят группу Dschinghis Khan переделать песню "Moskau" на "Tbilisi".

Западные стандарты: нефть и политкорректная Белоснежка

Визитная карточка Задорнова — шутки про Америку. Писатель критиковал низкий уровень образования в США, узкий кругозор американцев, международную политику страны.
«

"Американская реклама: "У вас еще есть нефть? Тогда мы идем к вам!" — говорил он в 2006-м.

Образ мыслей американцев и навязываемую политкорректность сатирик тоже высмеивал.
© Walt Disney Productions (1937), @rachelzegler/InstagramКадр из мультфильма "Белоснежка" и фотография актрисы Рэйчел Зеглер
Кадр из мультфильма Белоснежка и фотография актрисы Рейчел Зеглер
© Walt Disney Productions (1937), @rachelzegler/Instagram
Кадр из мультфильма "Белоснежка" и фотография актрисы Рэйчел Зеглер
«

"Диснеевскую "Белоснежку" нельзя показать на американском телевидении. Почему? Неполиткорректная сказка: все гномы белые. Они переснимают сейчас "Белоснежку": один гном мексиканец будет, два пуэрториканца, три афроамериканца. А я им предлагаю еще Белоснежку негритянкой сделать, это будет гениальное прочтение", — говорил Задорнов.

Спустя четыре года после смерти сатирика, в начале 2022-го, звезда сериала "Игра престолов" Питер Динклэйдж раскритиковал новую версию "Белоснежки", в которой сохранены персонажи-гномы. Однако "Дисней" движется в прогрессивном направлении: Белоснежку сыграет латиноамериканка Рэйчел Зеглер.
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КультураКультураМихаил ЗадорновУкраинаСШАСанкции
 
 
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