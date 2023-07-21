https://ria.ru/20230721/zadornov-1885295550.html

Пророк XXI века: шутки Задорнова, которые сбылись

Пророк XXI века: шутки Задорнова, которые сбылись - РИА Новости, 21.07.2023

Пророк XXI века: шутки Задорнова, которые сбылись

Он сам себя называл "предсказамусом". Многие шутки стали реальностью еще при его жизни — например, дизайн армейской формы от Валентина Юдашкина. Михаилу... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T08:00

2023-07-21T08:00

2023-07-21T10:16

культура

культура

михаил задорнов

украина

сша

санкции

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Анастасия Силкина. Он сам себя называл "предсказамусом". Многие шутки стали реальностью еще при его жизни — например, дизайн армейской формы от Валентина Юдашкина. Михаилу Задорнову сегодня исполнилось бы 75. Пророчества писателя, которые сбылись, — в материале РИА Новости.Украина: запретить фильм "Москва слезам не верит" и танки, годные на металлоломВ 2014-м Задорнова объявили персоной нон грата на Украине. Сам сатирик считал это честью. "Украина войдет в историю как страна, народ которой решил, что не хочет больше жить плохо, и стал жить еще хуже", — замечал он.Писатель "предрек" и начало специальной военной операции."Отважный поступок: Генпрокуратура Украины завела дело на российский Генштаб и прислала повестку. Надо явиться, причем всем составом, вместе с армией", — пошутил он в 2016-м.Кстати, о военной промышленности республики и поддержке западных стран Задорнов тоже упоминал: "Узнав, что к границам России подходит военная техника Украины, со стороны России начали подтягиваться приемщики металлолома"."В одном из турецких отелей летом подрались русские и украинцы, а попало немцам и англичанам", — писатель словно угадал, кто будет принимать активное участие в конфликте России и Украины.И предвидел в 2014-м, что беженцы с Украины возмутят Запад: "Мировые новости, 2018 год. США умоляют Россию забрать обнаглевших хохлов обратно в СССР".Актриса Вера Алентова попала в черный список Министерства культуры и информационной политики Украины в 2021-м, но Задорнов еще раньше предсказывал, что фильм "Москва слезам не верит" окажется под запретом в соседней стране."Доживем до понедельника" запретили — глумление над состоянием украинской экономики. "Москва слезам не верит" — напоминание о задолженности за газ. Запрещенный фильм "Русалочка": священное слово "сало" со словом "Русь", — сказал сатирик.Санкции: третий том со списком тех, кому нельзя в СШАЭкономические санкции в отношении России Задорнов высмеял — знал, что эффект будет не в пользу Запада:"Шел 2018 год. Россия стонала от 34-го уровня экономических санкций. Госдеп США издал третий том со списками тех, кому нельзя приезжать в США. Европа топила дровами. Дрова в Европу поставляла Россия. На Украине их воровали. Америка в очередной раз наложила на Россию санкции. Россия в очередной раз положила на то, что наложили в США".Сатирик предвидел и ограничения в культурной сфере: "Англичане не пустили в Россию 40 английских волынщиков. Некоторые другие страны решили подхватить этот почин. В Польше вырежут из фильма "Четыре танкиста и собака" всех русских персонажей, фильм будет называться "Два польских танкиста и один грузинский". Власти Германии заставят группу Dschinghis Khan переделать песню "Moskau" на "Tbilisi".Западные стандарты: нефть и политкорректная БелоснежкаВизитная карточка Задорнова — шутки про Америку. Писатель критиковал низкий уровень образования в США, узкий кругозор американцев, международную политику страны."Американская реклама: "У вас еще есть нефть? Тогда мы идем к вам!" — говорил он в 2006-м.Образ мыслей американцев и навязываемую политкорректность сатирик тоже высмеивал."Диснеевскую "Белоснежку" нельзя показать на американском телевидении. Почему? Неполиткорректная сказка: все гномы белые. Они переснимают сейчас "Белоснежку": один гном мексиканец будет, два пуэрториканца, три афроамериканца. А я им предлагаю еще Белоснежку негритянкой сделать, это будет гениальное прочтение", — говорил Задорнов.Спустя четыре года после смерти сатирика, в начале 2022-го, звезда сериала "Игра престолов" Питер Динклэйдж раскритиковал новую версию "Белоснежки", в которой сохранены персонажи-гномы. Однако "Дисней" движется в прогрессивном направлении: Белоснежку сыграет латиноамериканка Рэйчел Зеглер.

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культура, михаил задорнов, украина, сша, санкции