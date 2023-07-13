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Украинские беженцы шокировали европейцев безумным решением
Украинские беженцы шокировали европейцев безумным решением - РИА Новости, 13.07.2023
Украинские беженцы шокировали европейцев безумным решением
В Европе возмущены решением украинских беженцев отправиться на родину в отпуск, говорится в статье Hlavné správy. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T05:57
2023-07-13T05:57
2023-07-13T06:02
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украина
чехия
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Европе возмущены решением украинских беженцев отправиться на родину в отпуск, говорится в статье Hlavné správy.Автор материала рассказал, что билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа, и многие беженцы едут в родную страну только отдохнуть."Может, это удивляет только меня, но я что-то никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то ездил отдохнуть в зону боевых действий", — заявил словацкий политик Марек Курта.Он выразил сомнение, что находящиеся в Европе украинцы — беженцы."Как можно называть военными беженцами тех, кто едет "отдыхать" в страну, из которой бежал? Причем еще на пособия, которые получил в статусе беженца?" — добавил Курта.Политик возмутился, что деньги европейцев раздают "чужим трутням".В статье уточняется, что в настоящий момент в Чехии находятся около 320 тысяч беженцев с Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, чехия, европа
В мире, Украина, Чехия, Европа
Украинские беженцы шокировали европейцев безумным решением
Hlavné správy: беженцы массово едут из Чехии на Украину в отпуск
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
В Европе возмущены решением украинских беженцев отправиться на родину в отпуск, говорится в статье Hlavné správy
.
Автор материала рассказал, что билеты из Чехии
на Украину
распроданы до середины августа, и многие беженцы едут в родную страну только отдохнуть.
"Может, это удивляет только меня, но я что-то никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то ездил отдохнуть в зону боевых действий", — заявил словацкий политик Марек Курта.
Он выразил сомнение, что находящиеся в Европе украинцы — беженцы.
«
"Как можно называть военными беженцами тех, кто едет "отдыхать" в страну, из которой бежал? Причем еще на пособия, которые получил в статусе беженца?" — добавил Курта.
Политик возмутился, что деньги европейцев раздают "чужим трутням".
В статье уточняется, что в настоящий момент в Чехии находятся около 320 тысяч беженцев с Украины.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> "Затронет большинство". Украинским беженцам сообщили пугающую новость