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Украинские беженцы шокировали европейцев безумным решением - РИА Новости, 13.07.2023
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05:57 13.07.2023 (обновлено: 06:02 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/otpusk-1883880332.html
Украинские беженцы шокировали европейцев безумным решением
Украинские беженцы шокировали европейцев безумным решением - РИА Новости, 13.07.2023
Украинские беженцы шокировали европейцев безумным решением
В Европе возмущены решением украинских беженцев отправиться на родину в отпуск, говорится в статье Hlavné správy. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T05:57
2023-07-13T06:02
в мире
украина
чехия
европа
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Европе возмущены решением украинских беженцев отправиться на родину в отпуск, говорится в статье Hlavné správy.Автор материала рассказал, что билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа, и многие беженцы едут в родную страну только отдохнуть."Может, это удивляет только меня, но я что-то никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то ездил отдохнуть в зону боевых действий", — заявил словацкий политик Марек Курта.Он выразил сомнение, что находящиеся в Европе украинцы — беженцы."Как можно называть военными беженцами тех, кто едет "отдыхать" в страну, из которой бежал? Причем еще на пособия, которые получил в статусе беженца?" — добавил Курта.Политик возмутился, что деньги европейцев раздают "чужим трутням".В статье уточняется, что в настоящий момент в Чехии находятся около 320 тысяч беженцев с Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230623/bezhentsy-1880086004.html
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в мире, украина, чехия, европа
В мире, Украина, Чехия, Европа
Украинские беженцы шокировали европейцев безумным решением

Hlavné správy: беженцы массово едут из Чехии на Украину в отпуск

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинская беженка
Украинская беженка - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Украинская беженка. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Европе возмущены решением украинских беженцев отправиться на родину в отпуск, говорится в статье Hlavné správy.
Автор материала рассказал, что билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа, и многие беженцы едут в родную страну только отдохнуть.
"Может, это удивляет только меня, но я что-то никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то ездил отдохнуть в зону боевых действий", — заявил словацкий политик Марек Курта.
Он выразил сомнение, что находящиеся в Европе украинцы — беженцы.
«
"Как можно называть военными беженцами тех, кто едет "отдыхать" в страну, из которой бежал? Причем еще на пособия, которые получил в статусе беженца?" — добавил Курта.
Политик возмутился, что деньги европейцев раздают "чужим трутням".
В статье уточняется, что в настоящий момент в Чехии находятся около 320 тысяч беженцев с Украины.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
"Затронет большинство". Украинским беженцам сообщили пугающую новость
23 июня, 19:46
 
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