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Украинские беженцы шокировали европейцев безумным решением

Украинские беженцы шокировали европейцев безумным решением - РИА Новости, 13.07.2023

Украинские беженцы шокировали европейцев безумным решением

В Европе возмущены решением украинских беженцев отправиться на родину в отпуск, говорится в статье Hlavné správy. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T05:57

2023-07-13T05:57

2023-07-13T06:02

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украина

чехия

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Европе возмущены решением украинских беженцев отправиться на родину в отпуск, говорится в статье Hlavné správy.Автор материала рассказал, что билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа, и многие беженцы едут в родную страну только отдохнуть."Может, это удивляет только меня, но я что-то никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то ездил отдохнуть в зону боевых действий", — заявил словацкий политик Марек Курта.Он выразил сомнение, что находящиеся в Европе украинцы — беженцы."Как можно называть военными беженцами тех, кто едет "отдыхать" в страну, из которой бежал? Причем еще на пособия, которые получил в статусе беженца?" — добавил Курта.Политик возмутился, что деньги европейцев раздают "чужим трутням".В статье уточняется, что в настоящий момент в Чехии находятся около 320 тысяч беженцев с Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230623/bezhentsy-1880086004.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, чехия, европа