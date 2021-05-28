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Минкульт Украины внес в черный список еще семь российских артистов
Минкульт Украины внес в черный список еще семь российских артистов - РИА Новости, 28.05.2021
Минкульт Украины внес в черный список еще семь российских артистов
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в "черный список" еще семь российских артистов, среди них актриса Вера Алентова и основатель... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T16:58
2021-05-28T16:58
2021-05-28T16:58
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КИЕВ, 28 мая – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в "черный список" еще семь российских артистов, среди них актриса Вера Алентова и основатель кинокомпании "Таврида Фильм" Одиссей Пипия.Так, в пятницу в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, попали актеры Вера Алентова, Евгений Александров, певица Эльвира Тугушева, известная под псевдонимом Elvira T., пианист и композитор Игорь Бриль, джазмены Денис Каганец и Яков Окунь, а также основатель кинокомпании "Таврида Фильм" Одиссей Пипия.Сейчас в черном списке минкультуры Украины находятся 199 человек.В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется.
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россия, министерство культуры украины, украина, в мире
КИЕВ, 28 мая – РИА Новости.
Министерство культуры и информационной политики Украины
внесло в "черный список" еще семь российских артистов, среди них актриса Вера Алентова и основатель кинокомпании "Таврида Фильм" Одиссей Пипия.
Так, в пятницу в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, попали актеры Вера Алентова, Евгений Александров, певица Эльвира Тугушева, известная под псевдонимом Elvira T., пианист и композитор Игорь Бриль, джазмены Денис Каганец и Яков Окунь, а также основатель кинокомпании "Таврида Фильм" Одиссей Пипия.
Сейчас в черном списке минкультуры Украины находятся 199 человек.
В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется.