https://ria.ru/20210528/ukraina-1734627737.html

Минкульт Украины внес в черный список еще семь российских артистов

Минкульт Украины внес в черный список еще семь российских артистов - РИА Новости, 28.05.2021

Минкульт Украины внес в черный список еще семь российских артистов

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в "черный список" еще семь российских артистов, среди них актриса Вера Алентова и основатель... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T16:58

2021-05-28T16:58

2021-05-28T16:58

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КИЕВ, 28 мая – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в "черный список" еще семь российских артистов, среди них актриса Вера Алентова и основатель кинокомпании "Таврида Фильм" Одиссей Пипия.Так, в пятницу в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, попали актеры Вера Алентова, Евгений Александров, певица Эльвира Тугушева, известная под псевдонимом Elvira T., пианист и композитор Игорь Бриль, джазмены Денис Каганец и Яков Окунь, а также основатель кинокомпании "Таврида Фильм" Одиссей Пипия.Сейчас в черном списке минкультуры Украины находятся 199 человек.В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется.

https://ria.ru/20210429/morgenshtern-1730533112.html

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россия, министерство культуры украины, украина, в мире