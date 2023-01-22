00:23 22.01.2023 (обновлено: 08:01 22.01.2023)
ФРГ готова отдать Киеву танки, используемые в качестве мишеней, пишут СМИ
Spiegel: ФРГ готова отдать Украине из запасов бундесвера только 19 старых танков Leopard
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Немецкие военные готовы передать Украине только 19 самых старых танков Leopard 2, которые используют на учениях для имитации врага, сообщает в субботу издание Spiegel.
По данным издания, в министерстве обороны Германии еще весной прошлого года составили список всех имеющихся в составе бундесвера танков Leopard 2, часть которых можно было бы отдать Киеву, не понизив обороноспособность немецкой армии.
"Согласно списку, всего в бундесвере имеется 312 различных танков Leopard 2 разных серий выпуска, из которых 99 в мае находились на ремонтно-профилактических работах в цехах оборонной промышленности, а один уже был списан", – сообщает Spiegel, получивший доступ к документу.
Таким образом, у бундесвера лишь 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V количеством в 53 единицы. Передать Украине, как утверждают инсайдеры в разговоре со Spiegel, могут самые старые и уже не используемые по прямому назначению танки.
"Бундесвер мог бы передать (Киеву – ред.) 19 моделей Leopard 2A5. Согласно списку, в настоящее время они используются для "представления сил противника" в центре боевой подготовки армии, то есть для имитации танков противника во время маневров. В войсках сообщают, что от модели 2А5 готовы отказаться в первую очередь, поскольку они используются лишь для учений", – пишет издание.
В субботу немецкий выпуск Business Insider сообщил со ссылкой на несколько источников в министерстве, что бывшая министр обороны Германии Кристина Ламбрехт за неделю до ухода в отставку и в преддверии встречи контактной группы по поддержке Украины запретила инвентаризацию находящихся на вооружении бундесвера танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца в вопросе поставок Киеву.
Ранее новый глава министерства Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.