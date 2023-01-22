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ФРГ готова отдать Киеву танки, используемые в качестве мишеней, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/tanki-1846524434.html
ФРГ готова отдать Киеву танки, используемые в качестве мишеней, пишут СМИ
ФРГ готова отдать Киеву танки, используемые в качестве мишеней, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2023
ФРГ готова отдать Киеву танки, используемые в качестве мишеней, пишут СМИ
Немецкие военные готовы передать Украине только 19 самых старых танков Leopard 2, которые используют на учениях для имитации врага, сообщает в субботу издание... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T00:23
2023-01-22T08:01
специальная военная операция на украине
в мире
германия
киев
нато
бундесвер германии
украина
кристина ламбрехт
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БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Немецкие военные готовы передать Украине только 19 самых старых танков Leopard 2, которые используют на учениях для имитации врага, сообщает в субботу издание Spiegel. По данным издания, в министерстве обороны Германии еще весной прошлого года составили список всех имеющихся в составе бундесвера танков Leopard 2, часть которых можно было бы отдать Киеву, не понизив обороноспособность немецкой армии. "Согласно списку, всего в бундесвере имеется 312 различных танков Leopard 2 разных серий выпуска, из которых 99 в мае находились на ремонтно-профилактических работах в цехах оборонной промышленности, а один уже был списан", – сообщает Spiegel, получивший доступ к документу. Таким образом, у бундесвера лишь 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V количеством в 53 единицы. Передать Украине, как утверждают инсайдеры в разговоре со Spiegel, могут самые старые и уже не используемые по прямому назначению танки. В субботу немецкий выпуск Business Insider сообщил со ссылкой на несколько источников в министерстве, что бывшая министр обороны Германии Кристина Ламбрехт за неделю до ухода в отставку и в преддверии встречи контактной группы по поддержке Украины запретила инвентаризацию находящихся на вооружении бундесвера танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца в вопросе поставок Киеву. Ранее новый глава министерства Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.
https://ria.ru/20230121/tanki-1846457384.html
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в мире, германия, киев, нато, бундесвер германии, украина, кристина ламбрехт, олаф шольц, технологии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Киев, НАТО, Бундесвер Германии, Украина, Кристина Ламбрехт, Олаф Шольц, Технологии
00:23 22.01.2023 (обновлено: 08:01 22.01.2023)
 
ФРГ готова отдать Киеву танки, используемые в качестве мишеней, пишут СМИ

Spiegel: ФРГ готова отдать Украине из запасов бундесвера только 19 старых танков Leopard

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Немецкие военные готовы передать Украине только 19 самых старых танков Leopard 2, которые используют на учениях для имитации врага, сообщает в субботу издание Spiegel.
По данным издания, в министерстве обороны Германии еще весной прошлого года составили список всех имеющихся в составе бундесвера танков Leopard 2, часть которых можно было бы отдать Киеву, не понизив обороноспособность немецкой армии.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
Вчера, 14:22
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"Согласно списку, всего в бундесвере имеется 312 различных танков Leopard 2 разных серий выпуска, из которых 99 в мае находились на ремонтно-профилактических работах в цехах оборонной промышленности, а один уже был списан", – сообщает Spiegel, получивший доступ к документу.
Таким образом, у бундесвера лишь 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V количеством в 53 единицы. Передать Украине, как утверждают инсайдеры в разговоре со Spiegel, могут самые старые и уже не используемые по прямому назначению танки.
"Бундесвер мог бы передать (Киеву – ред.) 19 моделей Leopard 2A5. Согласно списку, в настоящее время они используются для "представления сил противника" в центре боевой подготовки армии, то есть для имитации танков противника во время маневров. В войсках сообщают, что от модели 2А5 готовы отказаться в первую очередь, поскольку они используются лишь для учений", – пишет издание.
В субботу немецкий выпуск Business Insider сообщил со ссылкой на несколько источников в министерстве, что бывшая министр обороны Германии Кристина Ламбрехт за неделю до ухода в отставку и в преддверии встречи контактной группы по поддержке Украины запретила инвентаризацию находящихся на вооружении бундесвера танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца в вопросе поставок Киеву.
Ранее новый глава министерства Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.
Танк немецкой армии Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
Вчера, 08:36Специальная военная операция на Украине
Эксперт объяснил, почему Берлин отказался поставлять танки Киеву
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияКиевНАТОБундесвер ГерманииУкраинаКристина ЛамбрехтОлаф ШольцТехнологии
 
 
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