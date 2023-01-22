https://ria.ru/20230122/tanki-1846524434.html

ФРГ готова отдать Киеву танки, используемые в качестве мишеней, пишут СМИ

ФРГ готова отдать Киеву танки, используемые в качестве мишеней, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2023

ФРГ готова отдать Киеву танки, используемые в качестве мишеней, пишут СМИ

Немецкие военные готовы передать Украине только 19 самых старых танков Leopard 2, которые используют на учениях для имитации врага, сообщает в субботу издание... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T00:23

2023-01-22T00:23

2023-01-22T08:01

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кристина ламбрехт

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БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Немецкие военные готовы передать Украине только 19 самых старых танков Leopard 2, которые используют на учениях для имитации врага, сообщает в субботу издание Spiegel. По данным издания, в министерстве обороны Германии еще весной прошлого года составили список всех имеющихся в составе бундесвера танков Leopard 2, часть которых можно было бы отдать Киеву, не понизив обороноспособность немецкой армии. "Согласно списку, всего в бундесвере имеется 312 различных танков Leopard 2 разных серий выпуска, из которых 99 в мае находились на ремонтно-профилактических работах в цехах оборонной промышленности, а один уже был списан", – сообщает Spiegel, получивший доступ к документу. Таким образом, у бундесвера лишь 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V количеством в 53 единицы. Передать Украине, как утверждают инсайдеры в разговоре со Spiegel, могут самые старые и уже не используемые по прямому назначению танки. В субботу немецкий выпуск Business Insider сообщил со ссылкой на несколько источников в министерстве, что бывшая министр обороны Германии Кристина Ламбрехт за неделю до ухода в отставку и в преддверии встречи контактной группы по поддержке Украины запретила инвентаризацию находящихся на вооружении бундесвера танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца в вопросе поставок Киеву. Ранее новый глава министерства Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.

https://ria.ru/20230121/tanki-1846457384.html

https://ria.ru/20230121/tanki-1846419489.html

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