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Эксперты рассказали, куда россияне едут в летний отпуск
Эксперты рассказали, куда россияне едут в летний отпуск - РИА Новости, 21.07.2023
Эксперты рассказали, куда россияне едут в летний отпуск
Аналитики выяснили, какие туристические направления россияне выбрали для летнего отпуска в 2023 году, сообщают "Яндекс Путешествия". РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T01:30
2023-07-21T01:30
2023-07-21T10:48
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Аналитики выяснили, какие туристические направления россияне выбрали для летнего отпуска в 2023 году, сообщают "Яндекс Путешествия".Специалисты изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов продолжительностью от семи до четырнадцати дней. 81 процент пользователей сервиса остались в России, в страны ближнего и дальнего зарубежья отправились восемь и одиннадцать процентов соответственно.Лидером по росту спроса среди зарубежных направлений стал Таиланд — его доля среди других выросла в 2,7 раза по сравнению с летом прошлого года. Также значительно вырос спрос на поездки в Азербайджан (в 2,5 раза) и Казахстан (в 1,4 раза).Наиболее популярными странами для отпусков за границей стали Турция, Армения, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия, Китай, Таиланд, ОАЭ и Белоруссия. Среди конкретных зарубежных направлений лидируют Ереван, Анталья, Стамбул, Баку и Ташкент.Аналитики также назвали наиболее популярные российские города для летнего отдыха, где в тройке лидеров Сочи, Санкт-Петербург и Анапа. За ними следуют Москва, Геленджик, Владивосток, Калининград и Кисловодск.По России сильнее всего вырос спрос на летний отдых в Зеленоградске — рост доли по сравнению с прошлым летом больше чем в два раза, Анапе — рост доли в 1,5 раза, Геленджике — рост доли в 1,4 раза и Владивостоке — рост доли в 1,3 раза.Отпускные путешествия этим летом как по России, так и по зарубежным странам продлятся около десяти дней.
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Туризм, Новости - Туризм, Россия, Таиланд, Азербайджан, отдых в России, Туризм, куда можно лететь
Эксперты рассказали, куда россияне едут в летний отпуск
Исследование: самые популярные города для летнего отпуска — Сочи, Петербург и Анапа