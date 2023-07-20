https://ria.ru/20230720/radio-1885223073.html

Путин поздравил "Дорожное радио" с 20-летием

Путин поздравил "Дорожное радио" с 20-летием - РИА Новости, 20.07.2023

Путин поздравил "Дорожное радио" с 20-летием

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив радиостанции "Дорожное радио" с 20-летием создания, отметив их лидерство в отечественном радиоэфире,... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T10:23

2023-07-20T10:23

2023-07-20T10:23

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив радиостанции "Дорожное радио" с 20-летием создания, отметив их лидерство в отечественном радиоэфире, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Поздравляю вас с 20-летием создания "Дорожного радио". Начав вещание в Ленинградской области, сегодня ваша радиостанция по праву является одним из лидеров отечественного радиоэфира. Её сигнал уверенно принимается не только во многих городах и посёлках нашей страны, но и на основных дорожных магистралях, автодорогах регионального и местного значения. Отрадно, что вы неизменно находите контакт со своей огромной аудиторией, дарите слушателям хорошую, популярную музыку, знакомите их с новостями культуры, спорта, автомира", - говорится в телеграмме. Также президент отметил разнообразные и всегда интересные информационные, социальные, просветительские проекты радио. По его словам, впечатляющие достижения стали возможны благодаря коллективу "Дорожного радио", высокому профессионализму, неиссякаемой энергии и творческому потенциалу. "Дорожное радио" - одна из крупнейших радиостанций в России, входит в Топ-3 по по аудитории среди музыкальных станций. Каждый день радиостанцию слушают более 8,3 млн человек (13,0%), еженедельно - более 20,9 млн (32,8%). Также "Дорожное радио" является неоспоримым лидером по аудитории в Санкт-Петербурге уже более 15 лет. С 2023 года фирменным голосом "Дорожного радио" стала Валерия.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, владимир путин