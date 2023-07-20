Путин поздравил "Дорожное радио" с 20-летием
Путин поздравил "Дорожное радио" с 20-летием, отметив его лидерство в отечественном эфире
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив радиостанции "Дорожное радио" с 20-летием создания, отметив их лидерство в отечественном радиоэфире, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с 20-летием создания "Дорожного радио". Начав вещание в Ленинградской области, сегодня ваша радиостанция по праву является одним из лидеров отечественного радиоэфира. Её сигнал уверенно принимается не только во многих городах и посёлках нашей страны, но и на основных дорожных магистралях, автодорогах регионального и местного значения. Отрадно, что вы неизменно находите контакт со своей огромной аудиторией, дарите слушателям хорошую, популярную музыку, знакомите их с новостями культуры, спорта, автомира", - говорится в телеграмме.
Также президент отметил разнообразные и всегда интересные информационные, социальные, просветительские проекты радио. По его словам, впечатляющие достижения стали возможны благодаря коллективу "Дорожного радио", высокому профессионализму, неиссякаемой энергии и творческому потенциалу.
"Дорожное радио" - одна из крупнейших радиостанций в России, входит в Топ-3 по по аудитории среди музыкальных станций. Каждый день радиостанцию слушают более 8,3 млн человек (13,0%), еженедельно - более 20,9 млн (32,8%). Также "Дорожное радио" является неоспоримым лидером по аудитории в Санкт-Петербурге уже более 15 лет.
С 2023 года фирменным голосом "Дорожного радио" стала Валерия.