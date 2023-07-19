Названы города России, где дешевле всего снять жилье для отдыха
Челябинск и Омск оказались городами-миллионерами с самой дешевой арендой жилья для отдыха
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЧелябинск в третий раз принимает конкурс инновационных проектов фонда "Сколково"
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Челябинск, Омск, Пермь, Уфа и Краснодар оказались городами-миллионерами с самыми низкими ценами на посуточную аренду жилья в России, сообщает сервис "Суточно.ру".
Средняя стоимость аренды в них варьируется от 2 200 до 2 600 рублей. Как уточнили аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха, самая низкая средняя цена зафиксирована в Челябинске – в среднем 2 200 рублей за сутки. Стоимость аренды за год здесь увеличилась на 16 процентов.
В Омске аренда в среднем стоит 2 300 рублей, Перми, Уфе и Краснодаре – 2600 рублей.
Самая высокая цена на посуточную аренду оказалась в Санкт-Петербурге – 4 700 рублей. На втором месте по дороговизне – Казань со средней ставкой 4 500 рублей за сутки. Москва замыкает тройку лидеров, средняя стоимость здесь – 4 200 рублей.
"Закономерно, что Санкт-Петербург обогнал Москву по стоимости аренды. Он уже которое лето подряд лидирует по доли бронирований среди всех российских городов. На втором месте по спросу среди миллионников – Москва. Далее идут Казань, Нижний Новгород, Волгоград. Наименьшим спросом в этом году, как и в прошлом, пользуются Красноярск, Уфа, Пермь, Челябинск и Омск. Соответственно и цены здесь самые невысокие. Самое время в них съездить", – говорит Юрий Кузнецов, владелец и генеральный директор компании.
По его словам, в этом году по понятным причинам немного снизилась популярность Ростова-на-Дону и Краснодара. Средняя стоимость аренды в целом по России в июле этого года составляет 4000 рублей. В прошлом году она была ниже на восемь процентов – 3700 рублей за сутки.