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Названы города России, где дешевле всего снять жилье для отдыха - РИА Новости, 19.07.2023
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Туризм
 
02:09 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/goroda-1884909365.html
Названы города России, где дешевле всего снять жилье для отдыха
Названы города России, где дешевле всего снять жилье для отдыха - РИА Новости, 19.07.2023
Названы города России, где дешевле всего снять жилье для отдыха
Челябинск, Омск, Пермь, Уфа и Краснодар оказались городами-миллионерами с самыми низкими ценами на посуточную аренду жилья в России, сообщает сервис... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T02:09
2023-07-19T02:09
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пермь
отдых в россии
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Челябинск, Омск, Пермь, Уфа и Краснодар оказались городами-миллионерами с самыми низкими ценами на посуточную аренду жилья в России, сообщает сервис "Суточно.ру".Средняя стоимость аренды в них варьируется от 2 200 до 2 600 рублей. Как уточнили аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха, самая низкая средняя цена зафиксирована в Челябинске – в среднем 2 200 рублей за сутки. Стоимость аренды за год здесь увеличилась на 16 процентов. В Омске аренда в среднем стоит 2 300 рублей, Перми, Уфе и Краснодаре – 2600 рублей.Самая высокая цена на посуточную аренду оказалась в Санкт-Петербурге – 4 700 рублей. На втором месте по дороговизне – Казань со средней ставкой 4 500 рублей за сутки. Москва замыкает тройку лидеров, средняя стоимость здесь – 4 200 рублей."Закономерно, что Санкт-Петербург обогнал Москву по стоимости аренды. Он уже которое лето подряд лидирует по доли бронирований среди всех российских городов. На втором месте по спросу среди миллионников – Москва. Далее идут Казань, Нижний Новгород, Волгоград. Наименьшим спросом в этом году, как и в прошлом, пользуются Красноярск, Уфа, Пермь, Челябинск и Омск. Соответственно и цены здесь самые невысокие. Самое время в них съездить", – говорит Юрий Кузнецов, владелец и генеральный директор компании.По его словам, в этом году по понятным причинам немного снизилась популярность Ростова-на-Дону и Краснодара. Средняя стоимость аренды в целом по России в июле этого года составляет 4000 рублей. В прошлом году она была ниже на восемь процентов – 3700 рублей за сутки.
https://ria.ru/20230616/goroda-1878440906.html
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новости - туризм, туризм, туристы, челябинск, омск, пермь, отдых в россии, краснодар, уфа
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Челябинск, Омск, Пермь, отдых в России, Краснодар, Уфа
Названы города России, где дешевле всего снять жилье для отдыха

Челябинск и Омск оказались городами-миллионерами с самой дешевой арендой жилья для отдыха

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЧелябинск в третий раз принимает конкурс инновационных проектов фонда "Сколково"
Челябинск в третий раз принимает конкурс инновационных проектов фонда Сколково - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Челябинск, Омск, Пермь, Уфа и Краснодар оказались городами-миллионерами с самыми низкими ценами на посуточную аренду жилья в России, сообщает сервис "Суточно.ру".
Средняя стоимость аренды в них варьируется от 2 200 до 2 600 рублей. Как уточнили аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха, самая низкая средняя цена зафиксирована в Челябинске – в среднем 2 200 рублей за сутки. Стоимость аренды за год здесь увеличилась на 16 процентов.
В Омске аренда в среднем стоит 2 300 рублей, Перми, Уфе и Краснодаре – 2600 рублей.
Самая высокая цена на посуточную аренду оказалась в Санкт-Петербурге – 4 700 рублей. На втором месте по дороговизне – Казань со средней ставкой 4 500 рублей за сутки. Москва замыкает тройку лидеров, средняя стоимость здесь – 4 200 рублей.
"Закономерно, что Санкт-Петербург обогнал Москву по стоимости аренды. Он уже которое лето подряд лидирует по доли бронирований среди всех российских городов. На втором месте по спросу среди миллионников – Москва. Далее идут Казань, Нижний Новгород, Волгоград. Наименьшим спросом в этом году, как и в прошлом, пользуются Красноярск, Уфа, Пермь, Челябинск и Омск. Соответственно и цены здесь самые невысокие. Самое время в них съездить", – говорит Юрий Кузнецов, владелец и генеральный директор компании.
По его словам, в этом году по понятным причинам немного снизилась популярность Ростова-на-Дону и Краснодара. Средняя стоимость аренды в целом по России в июле этого года составляет 4000 рублей. В прошлом году она была ниже на восемь процентов – 3700 рублей за сутки.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыЧелябинскОмскПермьотдых в РоссииКраснодарУфа
 
 
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