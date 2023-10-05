https://ria.ru/20231005/krasnodar-1900529297.html

Краснодар в 2023 году: куда сходить и на что посмотреть в столице Кубани

Достопримечательности Краснодара 2023: куда сходить, интересные места и что посмотреть самостоятельно

Краснодар в 2023 году: куда сходить и на что посмотреть в столице Кубани

Краснодар – современный административный, деловой, промышленный и культурный центр Краснодарского края. Здесь каждый турист найдет, что посмотреть и куда... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T11:18

2023-10-05T11:18

2023-10-05T11:18

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маршруты - туризм

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Краснодар – современный административный, деловой, промышленный и культурный центр Краснодарского края. Здесь каждый турист найдет, что посмотреть и куда сходить. Чтобы увидеть главные достопримечательности города и его окрестностей можно воспользоваться туристической картой или составить маршрут самостоятельно. Где остановиться, куда стоит идти с детьми, прогулка по интересным местам за один день, советы экспертов, – в материале "РИА Новости".Достопримечательности КраснодараКраснодар является одним из наиболее популярных туристических направлений в России благодаря своему богатому культурному наследию, прекрасному климату и разнообразию интересных мест. Михаил Николаев, основатель стартапа Plain – ИИ-помощника для создания индивидуальных маршрутов путешествий отмечает, что Краснодарский край больше ассоциируется с морскими курортами и природными объектами, а Краснодар – это удобный транспортный хаб, где путешественники останавливаются на ночевку. Эксперт советует задержаться в городе хотя бы на один день, чтобы познакомиться с его самобытной архитектурой, попробовать кубанскую кухню и отдохнуть от жары в уютных парках.Как добраться до КраснодараС февраля 2022 года аэропорт Краснодара временно закрыт. Ближайший работающий аэропорт – в Сочи, а напрямую в город можно попасть либо на машине, либо на поезде. "Если вы давно пытаетесь решиться на автопутешествие, то Краснодарский край – одно из оптимальных мест для поездки. Из Москвы в Краснодар идет платная трасса М4 – одна из лучших в стране. По дороге можно посмотреть Ростов-на-Дону и другие интересные локации, например, парк Лога рядом с Каменск-Шахтинским", – комментирует Михаил Николаев.Если нет ограничения по времени, можно выбрать более длинный маршрут через Волгоград. Так получится полноценный тур: посмотреть монумент “Родина-Мать” в Волгограде и, взяв чуть южнее, познакомиться с незабываемой буддистской культурой Калмыкии.Единственный нюанс, который эксперт советует учесть при поездке на машине – в Краснодаре нередки пробки, да и с парковками может быть непросто."Есть небольшая платная стоянка на Советской улице – там чуть дороже, чем на платной парковке, но зато всегда есть несколько свободных мест и не нужно тратить время и нервы на односторонних улицах города", – говорит эксперт.Что посмотреть в Краснодаре 2023Краснодар идеально подходит для пеших прогулок. Здесь есть красивая набережная и центральная улица Красная с множеством уютных кафе и аутентичных магазинов. Улицы круглогодично украшены иллюминацией и шарами. Можно самостоятельно построить маршрут или отправиться в увлекательную экскурсию с гидом.ТОП интересных мест с описаниемТуристов ждут современные парки и зеленые зоны, где можно расслабиться и насладиться природой, музеи, театры и творческие пространства, организующие интересные события и представления, а также церкви и соборы для верующих.Парки и садыПарки, сады и дендрарии – простой и доступный способ познакомиться с зелеными достопримечательностями города. Эксперты советуют начинать прогулку с Городского сада.Бывший парк Горького предлагает отдыхающим прохладу во время летнего зноя, развлечения для детей и тенистые аллеи. Внутри парка есть колесо обозрения – одна из немногих возможностей посмотреть на город с высоты.Парк "Краснодар", или парк Галицкого среди туристов и местных жителей быстро стал одним из главных мест притяжения в регионе."Грандиозный парк был спроектирован немецким архитектурным бюро и открыт в 2017 году. Его строительство все еще продолжается – так, в марте 2023 года, на территории открыли Японский сад. Любители футбола оценят и стадион ФК “Краснодар”, который также находится в парке", – говорит Михаил Николаев.Здесь расположено более двух тысяч видов деревьев: от японских клёнов и бонсаев до баобабов. Есть множество аллей, террас, бассейны с водопадами, роллердром и футуристические арт-объекты.Парк Солнечный Остров расположен на двух берегах – реки Кубань и озера Старая Кубань и имеет статус памятника природы. Здесь помимо ухоженных аллей с зелеными насаждениями можно посетить площадки для занятия активными видами спорта, тренажерный комплекс, экстремальные, детские и семейные аттракционы.Обязательно стоит пройтись по Главной городской площади, которая делит Красную улицу пополам. Здесь находится Театр драмы. Дальше можно продолжить прогулку по Александровскому бульвару, где старые купеческие дома плавно сменятся советской застройкой.После прогулки на природе Михаил Николаев советует дойти до усадьбы купца Рубежанского – небольшого особняка в стиле модерн, внутри которого сейчас находится офис Торгово-промышленной палаты Краснодарского края.Екатерининский сквер расположен в начале улицы Красной и больше подходит для спокойного отдыха."Недалеко от усадьбы находится площадь с памятником Екатерине II. С императрицей связано прежнее название города – Екатеринодар, которое было изменено на более революционное в 1920-х годах. На одной площади с памятником возвышается монументальное здание Краевого заксобрания, а чуть поодаль – Александро-Невский собор", - говорит эксперт.Следующая остановка – Пушкинская площадь. На площади установлен памятник Александру Сергеевичу и административное здание краевого суда. Там же расположен особняк Шарданова. Михаил Николаев рассказывает, что элегантное здание было построено в 1905 году состоятельным инженером путей сообщения Шардановым и стало настоящим украшением города. Сейчас внутри особняка располагается Художественный музей."Красная улица – основная туристическая артерия города, средоточие кафе, ресторанов и магазинов, место притяжения жителей города. Выйти на нее стоит чуть позже, пока же – пройти по Красноармейской улице мимо табачной фабрики и дома Вишневицкого к дому купцов Богарсуковых и зданию мужской гимназии. Дом купцов Богарсуковых – наиболее масштабный особняк в городе, место, которое стоит посетить каждому гостю Краснодара", – говорит Михаил Николаев.А после следует вернуться на Красную улицу и идти по ней в сторону Александровской арки. По дороге расположено несколько старинных особняков и магазинов, а также скульптура Шурика и Лиды из “операции Ы и других приключений Шурика”."Скульптура воспроизводит сцену, где молодые люди читают вместе конспект на ходу. А если свернуть на улицу Гоголя, там можно найти памятник кошельку. Есть примета, что если посидеть на нём и потереть его своим кошельком или купюрой, то к человеку придёт финансовое благополучие", – рассказывает Юрий Кузнецов, генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.В самом конце Красной улицы находится каскад поющих фонтанов “Аврора”, который советуют посетить местные жители. С пятницы по воскресенье после 20:30 здесь проводится светозвуковое шоу. Идти до фонтанов далеко – возможно, рациональнее будет добраться до них на такси.После можно вернуться к началу маршрута по Красной улице – на пути встретятся милый памятник “Собачкина столица” и дом Назарова. Пообедать в одном из ресторанов в центре и отправиться на такси к знаковой достопримечательности города – парку Галицкого.Музеи и театрыВ городе расположено множество интересных музеев и театров, которые предлагают посетителям уникальные экспозиции и возможность погрузиться в историю края.Исторический музей Краснодара – одна из важнейших культурных достопримечательностей города, которая рассказывает о богатой истории и культуре Краснодарского края. Здесь представлена обширная коллекция археологических находок, этнографических материалов, предметов из истории региона, уникальные экспонаты, представляющие традиционную культуру кубанских народов, их быт, обычаи, костюмы, ремесла и религию. Активно проводятся образовательные программы для детей и взрослых, включая экскурсии, лекции, мастер-классы.В Музее Кубанской войны и военной техники представлены техника, оружие, форма, личные вещи солдат, фотографии и документы, связанные с военными событиями, - это отличное место для образовательных экскурсий для всех возрастных групп.Церкви и соборыВ Краснодаре есть храмы различных вероисповеданий, куда могут прийти верующие. Их архитектура вобрала в себя традиции русского церковного зодчества. Свято-Екатерининский кафедральный собор – один из крупнейших в России, он занесен в федеральный список архитектурных памятников.Собор Александра Невского является главным воинским храмом в городе.А Свято-Георгиевский храм с 11-ю куполами известен тем, что на протяжении всего периода оставался действующим.Красивые места в окрестностях КраснодараНа окраине города расположен жилой микрорайон с яркими таунхаусами в немецком стиле, игровые площадки для детей, а также озеро с утками и много зелени — здесь получаются красивые фотографии.Добраться до "Немецкой деревни" на автобусе можно с пересадкой, дорога займет больше часа.За городом, в 10 километрах от Краснодара есть необычное место — озеро лотосов, где с середины июля и до конца августа повсюду цветут лотосы.Из центра доехать сюда можно до ближайшей остановки — "Сады Лотос" на автобусе или маршрутке за 1,5−2 часа.ЭкскурсииВ Краснодаре можно отправиться на групповые и индивидуальные экскурсии с гидом или самостоятельно, посетить различные выставки, фестивали и другие мероприятия, которые могут быть интересны для туристов и местных жителей. Путешествие по историческому центру города позволит узнать больше об истории Краснодара. В музеях города можно ознакомиться с коллекцией артефактов, которые отображают историю и культуру Краснодарского края. Экспозиции включают архитектурные модели, костюмы, инструменты и другие предметы.Самостоятельный маршрут по Краснодару за 1 деньКраснодар – не тот город, где нужно гулять по строгому маршруту “от точки А к точке Б”. Он больше подходит для неспешной прогулки и спонтанных решений."Краснодар – это, в первую очередь, элегантные дома начала XX века, поэтому стоит сосредоточиться на неспешном исследовании центра города. Впечатления от архитектуры разбавить прогулкой в местных парках", – говорит Михаил Николаев.Камила Велибекова, управляющий партнёр и основатель компании "Премьер Туризм", советует первым делом в Краснодаре отправиться к памятнику Екатерины II на Красной улице. Многие знают, что Краснодар раньше называли Екатеринодаром в честь императрицы, так что начать отсюда своё путешествие и знакомство с городом будет довольно символично. Прогуляться по самой главной Красной улице, где расположен и современный, и исторический центр города. Кстати, именно с этой улицы и начиналось развитие города. Во время прогулки заглянуть в уютные скверы, пройтись по аллеям и широкому бульвару с ландшафтным дизайном. Любители культурной жизни могут отправиться в Художественный музей имени Ф.А. Коваленко и заодно посмотреть памятник Александру Сергеевичу Пушкину."Парк Галицкого, он же — парк "Краснодар", он же — "Черно-зеленый" — это одно из самых популярных мест для семейного отдыха, прогулок с друзьями или романтических свиданий. Расположен он в районе Галицкого моста, на берегу реки Кубань. Парк имеет разветвленную систему аллей, которые красиво оформлены зелеными насаждениями и цветами. Многие туристы приходят в восторг от ландшафтных композиций, сочетания бульваров, водоёмов, амфитеатров, смотровой площадки, фонтанов и десятка инсталляций сада. Кроме того, отдыхающих ждут развлекательные аттракционы и разнообразные рестораны и кафе", – комментирует эксперт.Природа в этом парке потрясающая. В теплое время года всё утопает в цветах и зелени, а их непередаваемый аромат оставит много впечатлений на долгое время. Кроме того, по словам Камилы Велибековой, Японский сад, который стоит посетить, занимает 7,5 гектаров, а протяженность пешеходных троп 3591 метр. Здесь высажено 6700 деревьев, 5900 кустарников и 280 000 самых разнообразных цветов.Завершить прогулку эксперт советует в популярном ресторане "Краснодар", современном и уютном месте, декорированном зеленью, с красивым видом из панорамных окон.Советы туристамЧтобы поездка прошла незабываемо, следует заранее спланировать свой маршрут и изучить систему общественного транспорта, если планируется путешествовать без автомобиля. И, конечно же, не упустить возможность насладиться местной кухней Краснодара.Ольга Усенко, управляющий краснодарским филиалом ПАО "РосДорБанк", перечислила несколько финансовых советов для тех, кто поедет отдыхать на курорты Краснодарского края.Эксперт рекомендует оплачивать перелет картой МИР и заказывать билеты у зарегистрированного в программе туроператора, ведь кешбэк 20% от стоимости билетов (но не более 15 000 рублей) определенно пригодится после отпуска."Стоит заранее уточнить в обслуживающем банке лимит снятия наличных по дебетовой карте и комиссию за снятие в сторонних банкоматах. Посмотреть локацию этих банкоматов относительно мест проживания и отдыха. Многие заведения на побережье часто принимают наличные", – поясняет Ольга Усенко.Если средств на поездку впритык, эксперт советует взять с собой кредитную карту и оплачивать ей официальные платежи за услуги: проживание в отеле или обед в ресторане."Важно помнить, что кредитная карта не предназначена для снятия наличных. При таких операциях клиент сразу несет дополнительные расходы и теряет так называемый "льготный период", когда средства можно вернуть на карту без процентов", – предупреждает специалист.Куда сходить с детьмиВ городе множество интересных мест для отдыха и развлечения с детьми: парки, детские площадки, зоопарки, кинотеатры и театры, аквапарк, где маленькие посетители могут провести время с удовольствием."Сафари Парк" — один из крупнейших зоопарков в городе. Здесь можно увидеть различных животных и птиц, включая экзотических и местных представителей фауны. Зоопарк также предлагает различные групповые и индивидуальные экскурсии.В аквапарке посетителей ждут бассейны, горки и другие водные аттракционы, а также анимация, кафе-бар и пенная пушка – развлечения для всех возрастов.Музей занимательных наук "ЭйнштейниУм" предлагает интерактивные экспозиции и эксперименты, которые помогут детям узнать больше о науке и технологиях, самый большой ленточный лабиринт, театрализованные представления, квест-спектакли и шоу с опытами. Здесь можно поучаствовать в интересных активностях.Что привезти из сувенировВ Краснодаре широкий выбор сувениров, которые можно привезти в качестве памятных подарков или для собственной коллекции. Приобрести в качестве презента можно кондитерские изделия – шоколад, медовые пряники, краснодарский мед или печенье, а еще кавказские специи и масла. Выбрать красивую керамику: тарелки, чашки, вазы или сувенирные фигурки. Привезти бутылку местного вина или набор дегустационных образцов из разных виноградников. Также можно приобрести национальные костюмы или элементы одежды и головные уборы, изделия ручной работы местных мастеров – вышитые полотна, деревянные предметы, украшения или сувениры из кожи. А еще подарки с символикой Краснодара: магнитики для холодильника, значки, брелоки, кружки, футболки и т.д.Особенности климатаКраснодарский край характеризуется умеренно-континентальным климатом с жарким летом и мягкими зимами. В среднем в Краснодаре около 280 солнечных дней в году, высокая влажность и комфортная температура. Преимущества такого климата дают возможность разнообразных видов отдыха: пляжный отдых, экскурсии по природным достопримечательностям и активные виды спорта.Когда лучше ехатьОктябрь – хорошее время для поездки в Краснодар. Погода уже комфортная, по-прежнему тепло, но не жарко. Цены становятся ниже. Так, по данным российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру, ставки на посуточную аренду в Краснодаре в октябре по сравнению с августом снизились на 10%. Сейчас они составляют в среднем 2 516 рублей за сутки.На чем передвигаться по городуВ Краснодаре нет метрополитена. Передвигаться можно как на личном, так и на общественном транспорте: автобусах, трамваях, троллейбусах, маршрутных такси. В центре также есть электросамокаты для аренды. А с железнодорожного вокзала поезда развозят пассажиров по всем уголкам России."Прилетая в аэропорт, не стоит ловить такси у "частников". Можно воспользоваться любым агрегатором такси, посмотрите какой вид транспорта наиболее распространен в аэропорту, куда прилетели, это позволит существенно сэкономить. К примеру, не выходя из аэропорта Адлер за 52 рубля можно на электричке доехать до железнодорожного вокзала, где ЖД сообщение поможет попасть в любой город Краснодарского края", – говорит Ольга Усенко.Еда и рестораныКраснодарский край славится сытной и простой кубанской кухней. Это и знаменитый борщ с салом и пампушками, и вареники, и свежие овощи с вкуснейшим подсолнечным маслом.Для завтрака Михаил Николаев рекомендует выбрать кафе “Хлебные истории” на Красной улице – там быстрое обслуживание, приветливые официанты и вкусная кухня. Бонус для автопутешественника – большой выбор еды, которую можно взять с собой. Можно позавтракать яичницей, а на вынос взять сэндвич или круассан.По словам Ольги Усенко, в Краснодаре есть удобные супермаркеты "Табрис", где можно купить готовую свежую еду по более низкой стоимости, чем в кафе, там же ее разогреть и покушать. Также очень распространено предложение бизнес-ланчей в ресторанах, оно тоже поможет туристам питаться вкусно и дешевле, чем по основному меню.Где остановитьсяОтправившись в поездку, путешественники смогут остановиться в отелях разной категории в разных районах города. Центральный район представляет собой исторический центр. Это отличное место, чтобы изучить город, сходить в театр, музей и рестораны.Даже в сезон в Краснодаре можно найти несколько качественных гостиниц в ценовом диапазоне 3-4,5 тысячи рублей за двоих.По данным Суточно.ру, туристы в среднем едут в Краснодар на трое суток и тратят на аренду жилья 7 348 рублей."Многие россияне в последние годы стали отдавать предпочтение квартирам и апартаментам, их аренда обойдется дешевле гостиниц на 50-60%. Кроме того, в них, как правило, есть собственная кухня, где можно готовить самостоятельно, в квартиру беспрепятственно можно заказывать продукты и доставку еды", – говорит Юрий Кузнецов.Чтобы прямо из окон видеть потрясающий Парк Галицкого и ходить на матчи ФК "Краснодар", Камила Велибекова советует остановиться в Восточно-Кругликовском районе. Для любителей тихих и спокойных мест прекрасно подойдет район Фестивальный. Самым современным, по мнению эксперта, можно назвать Немецкую деревню. Этот коттеджный поселок выполнен в едином архитектурном стиле и точно будет к чему присмотреться.Для длительного проживания Ольга Усенко рекомендует арендовать квартиру, это позволит сэкономить не только на стоимости жилья, но и на питании и стирке. Ведь билет без багажа существенно дешевле. А в рюкзак отлично поместится смена одежды и белья. Кроме того, при аренде квартиры туристы не платят курортный сбор.Можно поискать варианты с арендой жилья – в Краснодаре много новостроек со свежим ремонтом.

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Алёна Пава

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