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Горячий Ключ: целебные воды и древняя история - гид по городу-курорту

Горячий Ключ: где находится, что посмотреть из достопримечательностей, как доехать

Горячий Ключ: целебные воды и древняя история - гид по городу-курорту

Горячий Ключ - курорт в Краснодарском крае, окруженный горами Северного Кавказа. На что стоит обязательно посмотреть гостям города, где находятся знаменитые... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:25

2022-05-27T12:25

2022-05-27T12:25

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горячий ключ

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Горячий Ключ - курорт в Краснодарском крае, окруженный горами Северного Кавказа. На что стоит обязательно посмотреть гостям города, где находятся знаменитые минеральные источники, фото достопримечательностей здравницы, как добраться до Горячего Ключа на поезде, самолете или машине - в материале РИА Новости.Горячий КлючВ предгорьях кавказского хребта рядом с Адыгеей в Краснодарском крае расположен один из самых экологически чистых городов России - Горячий Ключ. Зеленая зона в нем занимает более половины территории, мягкий климат и термальные источники круглогодично привлекают отдыхающих со всей России.ОписаниеЭто город-курорт находится почти в центре Краснодарского края на берегу реки Псекупс между хребтами Пшаф и Котх. Несмотря на то, что вокруг горы, максимальная высота в этом населенном пункте не превышает 50 метров над уровнем моря. Климат - переходный от влажного субтропического к умеренно-континентальному, поэтому в разгар зимы средняя температура колеблется около отметки в +2 градуса, летом может быть и до +45 градусов. Наибольшее количество осадков выпадает в ноябре, декабре, январе и июне, но среднегодовое значение не больше 895 мм, это немного.Река Псекупс своими живописными берегами и горными порогами привлекает туристов и любителей сплавов, а большое количество минеральных источников - тех, кто желает поправить здоровье. Горячий Ключ - известная бальнеологическая здравница с более чем 150-летней историей.ИсторияСуществует адыгская легенда о появлении минеральных источников: несколько тысяч лет назад в адыгском поселении на берегу живописной реки случился переполох — из-под земли внезапно забил фонтан горячей воды. От ужаса жители деревни разбежались подальше от этого места. В деревне остался лишь немощный старец, который не мог ходить, а в панике про него просто забыли. Старик пил эту воду, смачивал ей ослабевшие ноги и, смирившись со своей печальной долей, готовился к скорой смерти. Но к собственному удивлению к нему вернулась энергия жизни. Он встал на ноги и пошел в лес искать односельчан, чтобы рассказать им радостную весть о целебном источнике. Так одна из древних легенд объясняет возникновение старейшего на Кавказе бальнеологического курорта Горячий Ключ.Археологи подтверждают, что и тысячи лет назад люди знали о существовании целебных источников. В этих местах были найдены старинные монеты, украшения и прочие артефакты, свидетельствующие о жизни древних народов. А сама долина источников испокон веков называлась древним адыгейским словом "Псыфабе", что означает "Горячая вода".Русское поселение на этом месте было основано после окончания Кавказской войны в 1868 году: сначала был построен военный госпиталь и купальня, потом рядом с ними разбили парк."Сегодня небольшой городок в предгорьях Кавказского хребта притягивает туристов не только минеральной водой и многочисленными здравницами, но и серебряными водопадами, мрачными пещерами, живописными лесами, хрустальными реками и живописными скалами. А самое главное, многие местные красоты находятся неподалеку от уютных улочек курорта", - рассказывают эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.Как добратьсяОт краевого центра до Горячего Ключа всего 60 км, расстояние до Москвы - 1400 км, добраться до курорта легко любым из перечисленных ниже способов.На поездеВ городе есть железнодорожный вокзал, на котором останавливаются поезда и электрички, идущие в сторону Сочи, поэтому сюда легко добраться из большинства регионов страны.На автобусеМеждународный аэропорт Краснодара ежедневно принимает большое количество рейсов. Из города до Горячего Ключа каждые полчаса ходит автобус.На машинеМногие туристы, спешащие на море, по пути заезжают в Горячий Ключ по трассе М4 "Дон", чтобы посетить Целебный парк и прогуляться по одному из самых экологически чистых городов мира. Оставить автомобиль можно на парковках трассы, расположенных в районе отеля "Старый Замок".Что посмотретьЭтот город подходит для бюджетного, но качественного отдыха. Здесь часто предпочитают проводить время москвичи и жители других мегаполисов.МузеиПосещение музеев города входит в обязательную туристическую программу, Горячий Ключ богат на достопримечательности и его гостям будет совершенно не скучно.Историко-краеведческий музейЭто правопреемник первого музея на Кавказе, основанного в 1864 году полковником кубанского казачьего войска, этнографом Иваном Попко как музей горцев. В 2000 году учреждение переехало в новое современное здание, расположенное на центральной улице города. Сейчас в его фонде хранится около 7000 экспонатов, рассказывающих о быте на Кубани, военной истории этих мест, знаменитых личностях, возникновении курорта. В палеонтологическом, археологическом разделах можно увидеть много интересных древних артефактов.Крепость ПсыфабэДревнейший памятник культуры, датированный V-VII веками. В то время это было мощное фортификационное сооружение, защищавшее местное население от врагов. Остатки крепости находятся на высокой скале северного склона Абадзехской горы, оттуда открывается потрясающий вид на долину реки Псекупс и окрестные земли в радиусе нескольких километров. В ходе раскопок было установлено, что длина самой укрепленной части цитадели составляет 67 метров, ширина — 48 метров. Мощность стены, опоясывающей площадку — 3,5 метра. Название сооружения переводится как "теплая вода".Городище ПоднавислаДревнее строение находится рядом с одноименным хутором, который получил свое название от близлежащей горы Нависла в в XIX веке. Крепость датируется первым тысячелетием нашей эры, но стены ее настолько мощные, что во время Великой Отечественной войны в 1942 году здесь было оборудовано укрепление и убежище для советских воинов. Старинное здание на фоне живописного леса производит неизгладимое впечатление на туристов.Псекупские дольменыЗагадочные древние сооружения середины III-II вв. до нашей эры находятся в долине реки Псекупс в окрестностях сел Фанагорийское и Безымянное и станицы Пятигорской. Дольмен в переводе с кельтского – "каменный стол". “Домики” сооружены из каменных плит весом от 3 до 40 тонн, длиной свыше 2 м и до 2,5 м в высоту, толщиной – от 30 до 57 см. В портале есть отверстие в диаметре до 50 см, которое закрывается каменной пробкой весом до 100 кг. Дольмены считаются культовыми сооружениями, но никто не знает для чего именно они предназначались и как в древние времена их смогли построить.ГорыПомимо древних строений, в окрестностях города много и природных памятников, на которые стоит посмотреть.Абадзехская гораНаходится в черте города на правом берегу реки Псекупс и является частью горного хребта Котх. Высота горы — 415 метров. С давних времен гора знаменита целебными ключами, которых много у ее подножия и в окрестностях. Еще древние греки оставляли на склонах Абадзехской горы монеты и украшения в знак благодарности за исцеление. Внутри нее находится подземное озеро, которому приписывают омолаживающий эффект, к подножию горы ведет мост Надежды, с него же открывается вид на известную скалу Петушок.Лысая гораОдна из самых приметных гор в окрестностях Горячего Ключа расположена почти напротив известной Абадзехской горы. Общая высота составляет около 423 метров над уровнем моря. Густо поросшая лесом вершина не оправдывает название, на склонах горы можно найти столетние пицундские сосны, редкие виды чабреца и сосны Коха. С обзорной площадки видно не только курортный город и его окрестности, но и Краснодар.Скала ПетушокСвое название она получила за сходство очертаний с петушиным гребнем. Ее также называют скалой Спасения."В древние времена здесь давали шанс осужденным преступникам и предлагали спрыгнуть с высоты в Псекупс. Если злодей оставался в живых, с него снимали обвинения. Подняться до скалы можно по крутой лестнице Жизни. Еще одна местная легенда гласит о том, что ручьи, стекающие по склонам Петушка, целебные, и стоит умыться их водой — недуги отступят", - рассказывают эксперты Tvil.ru.Дантово ущельеРасположено ущелье в Целебном парке, неподалеку от Абадзехской горы. Свое название оно получило благодаря "Божественной комедии" Данте Алигьери, когда кто-то усмотрел в каменных стенах сходство в вратами ада. Живописная теснина с заросшими мягким мхом отвесными каменными стенами, является удачным симбиозом работы природы и человека. Узкое, как стакан, ущелье образовалось из известняка в процессе движения горной породы и бурных потоков воды, а 49 ступенек для туристов в мягком камне вырубили люди. Лестница получила название Дантовой. В ясную погоду здесь приятно прогуляться и насладиться безмятежностью, но при сильных ливнях ущелье оправдывает свое название. Потоки воды, сливаясь в мощный водопад, сносят все на своем пути, поэтому гулять здесь в непогоду не рекомендуется.Фанагорийская пещераЭто одна из самых протяженных карстовых полостей в Краснодарском крае. Ее длина составляет 1.5 км. Находится она в 15 км от села Фанагорийское. Пещера появилась во времена динозавров — по данным ученых, ее возраст превышает 75 млн лет. Кальцитовые натечности образовали на ее стенах причудливые формы."До первого зала пещеры можно прогуляться с ребенком. Чтобы форсировать всю полость, придется позаботиться об экипировке, а для малыша такой маршрут не подойдет. По дну пещеры проходит ручей, поэтому потребуются резиновые сапоги. Пещера не оборудована и без надежного фонаря не обойтись. Чтобы не испачкать одежду мягкими отложениями, рекомендуем прихватить дождевик. И обязательно надеть шлем (подойдет обычная строительная каска). Коридоры пещеры местами очень узкие, сверху нависают камни и сталактиты, в темноте их заметить трудно. По пути придется преодолеть высокий и скользкий камень, перегородивший коридор, а в самом конце пещеры тоннель станет настолько низким, что передвигаться придется на корточках", - говорят эксперты Tvil.ru.Звонкая пещераСвоё название получила благодаря своим акустическим свойствам: внутри пещеры можно услышать то, что происходит на противоположном берегу реки, который находится на довольно большом расстоянии от нее. Расположена она в северо-западной части курорта и больше похожа на грот. Мнения о происхождении пещеры расходятся: одни считают ее творением природы, другие - рукотворным сооружением, маршрут к Звонкой пещере достаточно сложный, но очень популярный среди туристов.Богатырские пещерыЗагадочные гроты находятся на западном берегу реки Псекупс, недалеко от трассы М-4 "Дон", пещеры неглубокие, легкодоступные, но слабо изученные, так как не представляют интереса для спелеологов. Само скальное образование, по данным ученых, образовалось в последней четверти Мелового периода, примерно 5-8 миллионов лет назад, пещеры - небольшие углубления в средней части скалы, появились гораздо позже. По официальной версии, в конце последнего ледникового периода – 40-25 тыс. лет назад.Среди местного населения бытует легенда, что гроты высечены богатырями, отсюда и название.Скала "Зеркало"Добраться до нее можно двумя способами. Если продолжить путь от смотровой площадки Тропы здоровья чуть дальше, свернуть влево и спуститься с хребта, то лесная тропка, временами довольно крутая, приведет прямиком к скале. Но есть способ проще: из города со стороны улицы Щорса дойти до леса и двигаться по тропке. Часть пути пройдет вдоль ручья, поэтому обувь не должна быть скользкой. Скала получила свое название из-за сходства с зеркалом — ее отполированная поверхность возвышается посреди леса. В мае здесь массово цветут желтые рододендроны, занесенные в Красную книгу. Считается, что долго находиться рядом с этими цветами не стоит, поскольку их аромат может вызвать наркотический эффект.Гора ФонарьНаходится на берегу реки Псекупс, недалеко от села Фанагория, высота около 277 метров. На вершине горы есть памятник защитникам Кавказа и мемориальная плита, посвященная морякам 76-й Морской бригады, которые героически сражались на этом рубеже с фашистскими войсками. Окрестности покрыты зарослями ясенца - многолетнего растения, которое очень быстро воспламеняется. Эфирные масла, которые оно выделяет, могут вызвать химические ожоги, поэтому не стоит прикасаться к этому растению и нюхать его цветы.ВодопадыСлавится город-курорт и своими необычными водопадами.Адов водопадНесмотря на мрачное название, это удивительно красивое место. Двадцатиметровый водопад находится в бассейне реки Чепси и создан водами Адова ручья, которые обрушиваются в очень глубокую каменную чашу, с шумом разбиваясь по пути о каменные глыбы. Водопад окружен острыми скалами и густым темным лесом, о подобных местах обычно слагаются легенды о их магических особенностях, поэтому местные жители раньше считали, что здесь находятся ворота в загробный мир и избегали приходить сюда, тем более, набирать воду.Аюкский водопадНаходится в 10 км от села Фанагорийское и представляет собой серию из трех водопадов. Высота каскадов не превышает 5 метров. Под одним из водопадов вымыта большая 10-метровая чаша, в которой можно искупаться.Каверзинские водопадыЖивописная система из пяти водопадов находится в районе села Хребтовое, в 17 км от Горячего Ключа на ручье Тамбовская щель. Маршрут начинается от фермерского хозяйства с зарыбленным озером, беседками для барбекю и площадками для отдыха. Детей в восторг приводят бегающие по территории кролики всех мастей, с которыми прекрасно уживаются добродушные местные собаки. Здесь за небольшую плату можно оставить машину.Церкви и храмыВ здравнице России есть и древние храмы, часовни, которые могут посетить гости города.Иверская часовняПоявилась часовня на месте одноименного источника, который протекал здесь в начале позапрошлого столетия. Вода его считалась целебной, поэтому после его исчезновения в результате сдвижки пластов грунта, здесь установили чашу для воды и построили часовню вплотную к скале, отчего она выглядит очень экзотично.Свято Троицкий храм (храм Троицы Живоначальной)Появился в 1867 году, когда в станице Ключевой была построена церковь с колокольней, освященная во имя святого мученика Лонгина Сотника. В советские времена церковь была разграблена и разрушена. В 1992 году в уцелевшем здании бывшей церковно-приходской школы вновь стали проходить богослужения, а в 1994 положено основание новому большому храму в честь Святой Троицы. В марте 2009 г. на храме был установлен центральный купол и звонница.Храм "Феодоровской" иконы БогоматериВ феврале 2010 года протоиереем Сергием Брусовым было получено благословение кубанского Митрополита Исидора на открытие нового Православного прихода в городе Горячий Ключ, а 29 августа 2011 в новом храме была отслужена первая служба. Теперь храм стал одной из достопримечательностей города.Часовня великомученика ПантелеймонаНедалеко от Целебного парка находится санаторий "Предгорье Кавказа", на втором этаже основного здания которого по просьбе отдыхающих была открыта часовня в день Пасхи 2000 года.Пивные ВанныПивные Ванны считаются средством продления молодости, в ресторанно-гостиничном комплексе "Старый замок" их могут принять любой желающий. Оригинальная общеоздоровительная спа-процедура из теплой родниковой воды, пива и массажа позволяет снять мышечное напряжение, поднять жизненный тонус, привести в порядок волосы и кожу.Страусиное ранчоНебольшое страусиное ранчо находится в 20 км от Горячего Ключа в районе поселка Молькино. Ферма маленькая, но детям будет интересно взглянуть на пернатых гигантов и узнать от владельцев удивительные подробности жизни этих птиц.При ранчо есть ресторанчик, в меню которого входят блюда из мяса страуса. Здесь также можно приобрести страусиные яйца.Аллея тысячи сосенАллея тысячи сосен в Горячем Ключе является продолжением центральной улицы Ленина и имеет протяженность более двух километров. Для высаживания была выбрана редкая пицундская сосна, аромат которой благотворно влияет на органы дыхания.Александровский источникВнешне он не представляет ничего особенного, но ценность его для здравницы неоспорима. Именно с освещения этого источника, получившего имя Александровский, началась история курорта и самого города Горячий Ключ. Вода из источника используется для лечения болезней дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата не одну сотню лет. Находится достопримечательность у подножия Абадзехской горы.Питьевая галерея трех источниковОдна из самых посещаемых туристами достопримечательность города, там можно бесплатно набрать минеральную воду, температура которой от +40 до +60 градусов.Лестница жизниПо преданию именно по каменным ступеням этой лестницы, утопающей в тени деревьев, спешили на волю те, кого собирались сбросить со скалы Спасения за их преступления. Находится на склоне Абадзехской горы между Звонкой пещерой и пещерой Спасения.Арка со львамиПоявилась в прошлом веке в честь юбилея курорта Горячий Ключ. Две квадратные колонны 5 метров высотой украшены позолоченными статуями львов, опирающихся лапами на пойманных ими кабанов. Это символ победы здоровья над болезнями. Находится на входе в Целебный парк, неподалеку от Питьевой галереи.РазвлеченияВ курортном городе можно найти развлекательные мероприятия на любой вкус, кошелек и возраст.Веревочный городок "Оранжевый парк"Здесь можно отдохнуть как большой компанией, так и семьей с детьми. Заведение находится рядом с селом Безымянное. В парке есть несколько веревочных маршрутов, проложенных на высоте от 1 до 12 метров, а также батуты, тимбилдинг, пейнтбол, квесты и сплавы.Агротуркомплекс "Мир экзотики"На окраине города, в станице Пятигорской, в горной долине находится агротуркомплекс "Мир экзотики", здесь можно увидеть страусов, верблюдов, четырёхрогих баранов, карликовых камерунских коз и других необычных животных, совершить конную прогулку, продегустировать мясо страуса и приобрести сувенир на память.Парк аттракционовПарк культуры и отдыха - одно из любимых мест отдыха жителей и гостей города. Расположен между озерами Круглое и Длинное по адресу ул. Октябрьская, 131. Здесь есть тенистые аллеи с лавочками, развлечения для детей, аттракционы, батуты и другие парковые развлечения.Целебный паркБыл заложен через несколько лет после основания города, в 1870 году. Красивые фонтаны и уютные беседки, скульптурные композиции и ухоженные клумбы, тенистые улочки привлекают жителей и гостей города. Есть здесь и минеральные источники, реликтовые деревья. Ведет к парку "Аллея тысячи сосен".Мост НадеждыПройти к нему можно через верхнюю часть Курортного парка. С моста открывается прекрасный вид на реку Псекупс и окрестности, поэтому горожане и гости курорта любят устраивать здесь фотосессии. Считается, если повязать ленточку на перилах моста, то еще раз вернешься в этот город.СанаторииКак и полагается всероссийской здравнице, в Горячем Ключе и его окрестностях расположено много санаториев, самый известный из которых так и называется - “Горячий Ключ”.Санаторий "Горячий Ключ"Это один из старейших и наиболее известных в Краснодарском крае санаториев. Он предлагает 11 программ лечения, 70 видов процедур, проживание в стандартных, улучшенных, люксовых номерах и отдельных коттеджах. Все корпусные здания окружены зеленым парком, который расположился возле горного массива. Помимо лечения, отдыхающим предлагаются развлечения, ресторан, летние кафе.Куда сходить с детьмиВсей семьей можно посетить страусиное ранчо, агротуркомплекс "Мир экзотики", "Оранжевый парк", парк культуры и отдыха, в городском зоопарке дети не только увидят экзотических животных, но и смогут покататься на аттракционах. В городе есть цирк, детский театр, детская выставка "Мир самоцветов". Интересны будут также экскурсионные программы с посещением водопадов и пещер.Где вкусно поестьВ Горячем Ключе большое количество ресторанов и кафе с кухней на любой вкус. Везде предлагается еда на вынос, доставка по адресу, недорогие комплексные завтраки, обеды и ужины.Где остановитьсяЖилье в Горячем Ключе можно найти на любой кошелек. Все зависит от планов туриста. Если главной целью является оздоровление, то стоит забронировать номер в одной из многочисленных здравниц курорта, предлагающих программу лечения. Путешественникам с детьми будет удобно расположиться в одном из отелей в черте города, поблизости от магазинов, парка аттракционов и прочих развлечений. Кроме того, в окрестностях города расположено множество баз отдыха. Этот вариант подойдет для любителей отдыхать на природе с комфортом.Найти жилье здесь вполне можно и в частном секторе. Спрос на туристическую аренду квартир в Горячем Ключе, согласно данным Авито Недвижимости, по итогам апреля вырос на 29% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рассматривать дома, дачи и коттеджи при этом стали на 2% чаще. Средняя стоимость аренды квартиры в Горячем Ключе по итогам апреля составила 1 500 рублей за сутки, а частного дома — 2 000 рублей за сутки.

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горячий ключ

краснодарский край

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Артем Смирнов

горячий ключ, отдых, достопримечательности, краснодарский край, курорт, музеи