Краснодар: куда сходить и что посмотреть, главные достопримечательности

Краснодар — это современный административный, деловой, промышленный и культурный центр Краснодарского края, в котором каждый сможет найти для себя что-то интересное и увлекательное. Маршрут по главным достопримечательностям города и его окрестностей можно составить как самостоятельно, так и при помощи туристической карты. Где остановиться в Краснодаре, что посмотреть и куда сходить с детьми, маршрут по интересным местам за один день и советы экспертов — в материале "РИА Новости".

Чем знаменит Краснодар

Богатое культурное наследие, прекрасный климат и разнообразие интересных мест делают Краснодар одним из самых популярных туристических направлений в России . Конечно, в первую очередь Краснодарский край ассоциируется с морскими курортами и природными объектами, а Краснодар при этом нередко выступает в роли удобного транспортного хаба, на территории которого путешественники останавливаются на ночевку. Однако стоит задержаться в городе хотя бы на один день, чтобы познакомиться с его самобытной архитектурой, попробовать кубанскую кухню и отдохнуть от жары в уютных парках.

Основные факты о Краснодаре

Параметр Значение Полное название Город Краснодар Субъект РФ Краснодарский край Статус Административный центр Краснодарского края Дата основания 1793 год Население (2025 год) 1 262 000 человека Площадь города 339,31 км² Часовой пояс UTC+3 (МСК) Телефонный код +7 (861) Почтовые индексы 350000, 350001 – 350921 Географические координаты 45°02′ с. ш., 38°59′ в. д. Расстояние до Москвы более 1300 км Климат Умеренно континентальный Река Кубань

Главные достопримечательности Краснодара

Этот южный город способен удивить и поразить гостей современными парками и зелеными зонами, где можно расслабиться и насладиться природой, различными музеями, театрами и творческими пространствами, в которых регулярно проходят интересные события и представления, а для верующих — церкви и соборы.

Краснодар прекрасно подходит для пеших прогулок: здесь есть красивая набережная и центральная улица Красная с множеством уютных кафе и аутентичных магазинов. Улицы круглогодично украшены иллюминацией и шарами. Можно самостоятельно построить маршрут или отправиться в увлекательную экскурсию с гидом.

Топ-15 достопримечательностей Краснодара

Достопримечательность Категория Адрес Вход Парк Галицкого ("Краснодар") Парк ул. разведчика Леонова, 1 Бесплатно Улица Красная Пешеходная зона Ул. Красная (центр) Бесплатно Японский сад Сад Территория парка “Краснодар” Бесплатно Свято-Екатерининский собор Храм Ул. Коммунаров, 52 Бесплатно Стадион ФК "Краснодар" Стадион ул. Разведчика Леонова, 1 По билетам Музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына Музей Ул. Гимназическая, 67 150–500 ₽ (отдельные категории граждан – бесплатно) Художественный музей им. Ф.А. Коваленко Музей Ул. Красная, 13 От 50-350 ₽ Парк "Солнечный остров" Парк Ул. Трамвайная, 2 Бесплатно Сафари-парк Зоопарк Ул. Трамвайная, 2 550–850 ₽ (по средам) 1000–1800 ₽ (в другие дни) Мост поцелуев Мост Кубанская набережная Бесплатно Поющий фонтан "Аврора" Фонтан Александровский бульвар Бесплатно Шуховская башня Архитектура Ул. Рашпилевская Бесплатно Александровская триумфальная арка (“Царские ворота”) Памятник Ул. Красная Бесплатно Чистяковская роща Парк Ул. Колхозная, 86 Бесплатно Немецкая деревня Район города Мкр. Немецкая деревня Бесплатно

Парк Галицкого ("Краснодар")

Одной из главных точек притяжения в регионе практически сразу после открытия стал парк "Краснодар" (который также называют парком Галицкого). Первая очередь была открыта в 2017 году, а общая площадь объекта сегодня составляет почти 143 гектара.

На территории парка располагается два десятка различных спортивных площадок (скалодром, скейт-парк и другие), игровые городки для детей, оригинальные арт-объекты, разнообразные кафе и необходимая для комфортного отдыха инфраструктура.

А в 2023 году жителям и гостям города представили Японский сад — уникальную локацию с атмосферой восточной культуры, традиционными для этой страны растениями, чайным домиком, дзен-садом, водопадом высотой в 7 метром и другими объектами

Любители футбола оценят и главный спортивный объект парка — современный стадион ФК “Краснодар”, рассчитанный более чем на 34 500 мест. По форме он напоминает знаменитый римский Колизей, а специальная винтовая крыша защищает от осадков.

Улица Красная — туристическая артерия города

К числу достопримечательностей Краснодара относится и его центральная улица — улица Красная, протяженность которой составляет чуть более 5 километров. Свое звание одного из главных туристических объектов города она получила вовсе не случайно: тут располагается пешеходный Александровский бульвар, многочисленные памятники, фонтаны, музеи и исторические здания.

Например, Александровская триумфальная арка, оригинал которой был создан в 1888 году к приезду в город императора Александра III. Недаром ее второе название — “Царские ворота”. Первоначально арка располагалась на перекрестке улиц Екатерининской и Котляревского (ныне носят названия Мира и Седина), однако была разобрана в первой половине прошлого века. Восстановили ее лишь в 2008 году, но уже в другом месте (на пересечении улиц Красной и Бабушкина), и новый объект прекрасно вписался в окружающий парковый пейзаж.

Восстановлен был по архивным материалам и памятник Екатерине II, расположенный на территории Екатерининского сквера, очень подходящего для спокойного отдыха. Оригинальный монумент был создан по эскизам знаменитого скульптора Михаила Микешина и установлен в начале XX века, но вскоре уничтожен. Восстановили памятник лишь в 2006 году.

Впрочем, расположенные на улице Красной скульптуры напоминают не только о насыщенной истории Краснодара. По Красной улице “гуляют” и герои популярной комедии Леонида Гайдая — выполненная из бронзы скульптура Шурик и Лида, которые, как и их прототипы в киноновелле “Наваждение”, не замечая никого вокруг, готовятся к экзамену. Место для установки памятника выбрано не случайно: рядом с Кубанским государственным технологическим университетом, как символ прилежной студенческой учебы.

К числу местных достопримечательностей относится и выполненный из гранита и стали памятник кошельку. Его открыли в 2008 году как подарок Краснодару к юбилею — 215-ому дню рождения. С этой скульптурой связаны особые приметы: местные жители верят, что привлечь финансовую удачу можно, если потереть о кошелек купюрами или немного посидеть на нем.

“В 2007 году на перекрестке улиц Красной и Мира появилась бронзовая скульптура, изображающая двух собачек на прогулке (автор — скульптор В. Пчелин), созданная в память о посещении Краснодара знаменитым поэтом Владимиром Маяковским. На стене над скульптурой золотыми буквами выбита строчка из стихотворения В.В. Маяковского о Краснодаре. Собачкам трут лапку или нос "на счастье"”, — говорит Анна Крюкова, к.и.н., старший научный сотрудник научно-методического отдела ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д.Фелицына"

Кубанская набережная и Мост поцелуев

Полюбоваться прекрасными видами на реку Кубань можно во время прогулки по пешеходной части Кубанской набережной, протяженность которой — примерно полтора километра. За последние годы эта часть города заметно изменилась, стала более благоустроенной (здесь можно увидеть и различные арт-объекты, и перекусить в одном из многочисленных кафе, и отдохнуть на лавочке).

Рядом располагается парк “30-летия Победы”, попасть в который можно по Мосту поцелуев. Открыли этот пешеходный мост в 2003 году, и молодожены выбрали его для того, чтобы символически скреплять свой брак размещенным на ограждении замком. По вечерам на мосту загорается подсветка, что делает его еще более привлекательным для отдыхающих.

Пушкинская площадь и особняк Шарданова

Памятник великому классику русской литературы Александру Пушкину был создан в честь 200-летнего юбилея поэта в 1999 году. Установили его рядом с Краснодарской краевой библиотекой им. А.С.Пушкина, открытой в конце XIX века (в честь еще одного большого юбилея — 100-летия поэта). В начале XXI века здесь появилась Пушкинская площадь.

Чуть дальше — построенный в начале прошлого века двухэтажный особняк инженера путей сообщения Б. Шарданова, который он самостоятельно спроектировал для своей семьи. Однако по прошествии времени второй этаж стал сдавать под картинную галерею. Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко размещается в здании особняка и в настоящее время.

Главная городская площадь и поющий фонтан "Аврора"

Еще один заслуживающий внимания объект, до которого можно добраться по улице Красной — Главная городская площадь, которая буквально делит данную улицу пополам. Площадь часто называют Театральной, ведь рядом располагается Краснодарский академический театр драмы им. М. Горького. Здесь же начинается и Александровский бульвар, где старые купеческие дома плавно сменятся советской застройкой.

“В начале бульвара установлен обелиск в честь 200-летия Кубанского казачьего войска. В 1930-е годы монумент был полностью разрушен, но восстановлен в 1999 году”, — говорит Анна Крюкова.

В самом конце Красной улицы, рядом с одноименным кинотеатром, находится каскад поющих фонтанов “Аврора”. Его водяные струи поднимаются на высоту более 20 метров, а с наступлением темноты фонтан радует местных жителей и туристов свето-музыкальным шоу.

Шуховская башня

Сохранилась в Краснодаре и одна из башен, созданная известным инженером Владимиром Григорьевичем Шуховым. Выполненная из стали ажурная Шуховская башня была построена в 1935 году как водонапорная, однако в настоящее время свое практическое значение утратила, оставшись лишь как памятник архитектуры. Высота башни составляет 25 метров, а конструкция выполнена в виде гиперболоида.

Парки и зеленые зоны Краснодара

На территории Краснодара располагаются несколько крупных парков, в которых созданы необходимые условия для комфортного отдыха на природе.

Городской сад (парк Горького)

Старейший парк Краснодара, в котором можно встретить отдельные деревья, возраст которых насчитывает более шести столетий. В парке растут липы, дубы и клены, черный орех и лещина, а также другие представители флоры. Взрослые и дети могут прокатиться здесь на различных аттракционах, полюбоваться городом из кабинки колеса обозрения, взять напрокат велосипед или ролики.

Некогда на территории парка располагалось древнее поселение, остатки которого были случайно обнаружены во время земляных работ. Все найденные предметы (например, зеркала и украшения) были переданы в Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына.

Парк "Солнечный остров"

Березовая и сосновая рощи, черешчатые дубы, два крупных водоема (река Кубань и озеро под названием Старая Кубань) — парк “Солнечный остров” известен не только как излюбленное место отдыха горожан и туристов, но и как памятник природы. Здесь можно найти спортивные и детские площадки, условия для активного отдыха, один из крупнейших зоопарков города “Сафари-парк”, планетарий и аттракционы.

Чистяковская роща

История и современность успешно сочетаются и на территории парка “Чистяковская роща”, который можно найти в Центральном округе Краснодара. Помимо большого количества разнообразных растений тут есть фонтан и аттракционы, фотозона и условия для занятий спортом.

Возраст парка составляет более ста лет, и в 2008 году он пережил серьезную реконструкцию. Так, для новоиспеченных супругов тут создали особую “Свадебную аллею”, на которой нашлось место для особого моста, где можно закрепить специальные замочки.

Ботанический сад имени И.С. Косенко

Еще один прекрасный уголок южной природы располагается в центре Краснодара. Речь идет о Ботаническом саде, носящем имя профессора И.С. Косенко, который и сам принял участие в высадке первых деревьев. Площадь объекта — чуть менее полусотни гектаров, на которых нашлось место для тропических растений, настоящего птичника (в котором живут павлины), а при желании можно покормить семечками или орехами проживающих на территории парка белок.

История Ботанического сада началась в 1959 году, а образцы растений для него собирались практически со всех концов большой страны.

Музеи Краснодара

В городе есть несколько интересных музеев, которые предлагают посетителям уникальные экспозиции и возможность погрузиться в историю края.

Таблица 3: Музеи Краснодара — полный справочник

Музей Адрес Время работы Стоимость Что посмотреть Музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына Ул. Гимназическая, 67 Вторник, среда, воскресенье: 10:00–18:00 Четверг, суббота: 10:00–20:00 Пятница: 10:00–17:00 150–500 ₽ Природа, археология, этнография, история края Художественный музей им. Ф.А. Коваленко Ул. Красная, 13 Вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье: 10:00–18:00 Четверг: 13:00–21:00 50-350 ₽ Живопись, графика, скульптура Музей “Оружие Победы” (выставочный зал Боевой Славы) Ул. Береговая, 146 Ежедневно (кроме понедельника и вторника): 10:00–17:30 Бесплатно Военная техника, оружие Музей ретро-автомобилей Ул. Воронежская, 124 Воскресенье 10:00–18:00 250–500 ₽ Автомобили СССР и мировые раритеты ЭйнштейниУм ул. Гаврилова , 27 Ежедневно 10:00–20:00 Экскурсии: 790-840₽ Интерактивные экспозиции для детей Литературный музей Кубани Ул. Постовая, 39/1 Вторник, среда, четверг, воскресенье – 10:00–18:00 Пятница – 10:00–17:00 Суббота – 10:00–19:00 100–200 ₽ Кубанская литература и культура

Музей-заповедник имени Е.Д. Фелицына

Старейший музей Кубани ведет свою историю с 1879 года, когда был создан Кубанский Войсковой этнографический и естественно-исторический музей. Значительный вклад в его создание внес местный историк и войсковой старшина Евгений Дмитриевич Фелицын, чья археологическая и этнографическая коллекция легла в основу экспозиции нового музея.

Сегодня Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына — крупнейшее музейное объединение Северо-Кавказского региона с филиалами в Анапе, Темрюке, Тамани и Тимашевске. В музее хранятся уникальные коллекции, которые рассказывают о природе, археологии и истории Кубани.

Краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко

Еще один музей Краснодара, которого по праву можно отнести к числу старейший на Северном Кавказе. Его история началась в 1904 году, когда Федор Акимович Коваленко передал в дар городу личную коллекцию картин, книг и археологических ценностей. Современная коллекция музея насчитывает примерно 13 000 различных экспонатов (живопись и графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство). В музее также проходят выставки современных мастеров.

Музей "Оружие Победы" (Выставочный зал Боевой Славы)

Уникальный музей Краснодара располагается на территории самого крупного городского парка края — парка им. 30-летия Победы, окруженного рекой Кубань с одной стороны, а также старым речным руслом — с другой. Прямо под открытым небом тут можно увидеть несколько десятков образцов различной военной техники: танки и пушки, вертолеты и истребители, подводная лодка и другие экспонаты. В выставочном зале можно увидеть оружие, личные вещи военнослужащих и другие ценные экспонаты. Для школьников здесь проводят тематические экскурсии.

Музей ретро-автомобилей

Несколько десятков автомобилей различных марок и эпох представлены в стенах одного из самых оригинальных музеев Краснодара. Все “экспонаты” здесь не просто находятся в прекрасном состоянии, но и на ходу (и даже участвуют в различных мероприятиях). Временной охват впечатляет: за несколько десятилетий создателям музея удалось собрать автомобили с 1907 года.

Музей занимательных наук "ЭйнштейниУм"

Интерактивный музей для всей семьи появился в Краснодаре в 2013 году и предлагает гостям не просто увидеть более сотни экспонатов, но и поучаствовать в научных опытах, найти необычное даже в ставших привычными повседневных вещах и, может, даже всерьез увлечься наукой.

Например, тут есть внушительных размеров ленточный лабиринт, гостям предложат посидеть на гвоздях или даже потрогать молнию.

Церкви и соборы Краснодара

На территории Краснодара есть храмы разных конфессий, куда могут прийти верующие.

Свято-Екатерининский кафедральный собор

Свято-Екатерининский кафедральный собор является главным храмом Екатеринодарской и Кубанской епархии, а также — один из крупнейших в России. Он занесен в федеральный список архитектурных памятников.

Решение о строительстве собора было принято жителями города в память о чудесном спасении семьи императора Александра III в железнодорожной катастрофе 1888 года (поезд, в котором они ехали, сошел с рельсов). Собор был закончен и освящен в 1914 году, так что его возраст насчитывает уже более ста лет.

После того, как на Кубани установилась советская власть, собор был превращен в склад. Возобновили богослужения лишь после освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. А к празднованию 1000-летия Крещения Руси в Екатерининском соборе были проведены реставрационные работы.

Войсковой собор Александра Невского

Главный храм Кубанского казачьего войска начал строиться в 1853 году, а освящен был в 1872 году. Здесь хранилась часть регалий и реликвий казачьего войска, а также проводились в праздничные дни торжественные молебны.

“Войсковой собор возвышался посредине площади в центре города, где ныне находится сквер им. Г.К. Жукова. В 1932 году собор был уничтожен, а в 2006 году восстановлен на другом месте, в начале улицы Красной”, — отмечает Анна Крюкова.

Свято-Троицкий собор

Похожий внешне на корабль Свято-Троицкий собор заложили в первые дни октября 1899 года. На несколько лет из-за нехватки средств строительство прекращали, но в 1910 году новый храм официально освятили (причем сделали это во второй день Троицы).

Собор рассчитан более чем на тысячу человек, и, по легенде, под ним существовал достаточно крупный подземный ход (который впоследствии был засыпан). В прошлом столетии храм неоднократно закрывался и терял свое первоначальное предназначение (в нем располагался и театральный склад, и засолочная база, и скульптурный цех). Богослужения возобновились в нем лишь в 1990 году.

Свято-Георгиевский храм

Свято-Георгиевский храм с одиннадцатью куполами известен тем, что на протяжении всего периода оставался действующим. А ведь его истории насчитывает больше века!

Первый камень в основание будущего храма был заложен в 1895 году, а его строительство велось на пожертвования верующих. В советские годы были периоды, когда храм оставался фактически единственным действующим на территории Краснодара, в нем регулярно проводились службы. Несколько лет назад храм отреставрировали, он обладает статусом памятника архитектуры.

Необычные и интересные места Краснодара

Знакомство с городом не стоит ограничивать лишь перечнем главных достопримечательностей. В Краснодаре можно найти немало удивительных и необычных объектов, которые заслуживают внимания.

Немецкая деревня

На окраине Краснодара расположен жилой микрорайон с яркими таунхаусами, выполненными в едином немецком стиле, на стенах которых можно увидеть рисунки по сказочным сюжетам. Рядом располагается искусственное озеро, вокруг много детских площадок и зеленых зон. Здесь получаются красивые фотографии.

Добраться до "Немецкой деревни" на автобусе можно с пересадкой, дорога займет больше часа (в час-пик из-за пробок это время может увеличиваться).

Сафари-парк

Больших и маленьких гостей Краснодара может порадовать визит в зоопарк “Сафари-парк”, где удалось собрать впечатляющую коллекцию животных (в том числе — очень редких). Есть тут верблюды и жирафы, тигры и лемуры, многочисленные птицы и рептилии. Для всех обитателей здесь постарались создать максимально комфортные условия, а для юных посетителей действует парк динозавров.

Краснодарский океанариум Ocean Park

Океанариум в Краснодаре считается крупнейшим не только на российском Юге, но и в целом в стране. На площади в 3 000 квадратных метров здесь разместились свыше 25 аквариумов, в которых представлены более 200 видов морских и пресноводных рыб и земноводных.

Для гостей тут проводят весьма зрелищные кормления акул, пираний и мурен, в подводном туннеле можно почувствовать себя словно во время прогулки по морскому дну, а некоторые рыбы живут в открытых аквариумах (так, карпов даже можно потрогать).

Красивые места в окрестностях Краснодара

В поисках впечатляющих природных пейзажей туристы могут отправиться не только на прогулку по улицам южного города, но и внимательно изучить его окрестности.

Озеро лотосов

Неподалеку от Краснодара есть необычное место — озеро лотосов, где с середины июля и до конца августа повсюду цветут лотосы.

Из центра доехать сюда можно до ближайшей остановки — "Сады Лотос" на автобусе или маршрутке за 1,5−2 часа.

Важно помнить, что срывать занесенные в Красную Книгу растения запрещено!

Горячий Ключ: горы, источники и пещеры

Всего в 60 километрах от Краснодара, среди гор Северного Кавказа располагается один из горячо любимых отдыхающими городов — Горячий Ключ . Сюда приезжают, чтобы подышать чистым воздухом, побывать на термальных источниках, насладиться живописной природой и попробовать полезную минеральную воду.

Состав последней отличается в зависимости от источника, и попробовать различные виды можно в специальной Питьевой галерее. Здесь можно набрать воду сразу из нескольких источников, для каждого из которого указан состав.

В Горячий Ключ приезжают не только для того, чтобы позаботиться о своем здоровье. Город окружен прекрасными горами, например, скала Петушок получила свое название, так как по форме очень напоминает петушиный гребень, а Лысая гора получила свое название из-за практически полного отсутствия растительности.

На территории Целебного парка можно посетить и Дантово ущелье, названное так по аналогии с “Божественной комедией” Данте. Для удобства туристов на его склонах вырубили 49 ступеней.

Для туристов доступны и многочисленные пещеры. Например, Богатырские, которые, по легенде, были созданы настоящими богатырями (однако исследователи полагают, что они были созданы искусственно), или Звонкая, известная своей необычной акустикой.

Среди природных достопримечательностей Горячего Ключа есть несколько впечатляющих водопадов. Например, окруженный скалами и лесом Адов водопад, воды которого падают в глубокую природную чашу, или Аюкский водопад, в водоеме у которого при желании можно искупаться.

Гуамское ущелье

История этого живописного объекта началась миллионы лет назад, когда в результате тектонических процессов на месте древнего океана образовались два горных хребта, а схлынувшие воды со временем создали узкое, но глубокое (до 400 метров) ущелье. Возраст местных скал выдают окрашенные в различные цвета известняковые отложения, которыми можно любоваться во время пеших прогулок или поездки на туристическом тепловозе.

Среди достопримечательностей Гуамского ущелья — уникальный реликтовый лес, впечатляющие водопады и пещеры, для любителей острых ощущений — расположенный на высоте примерно 400 метров уступ Орлиная полка, с которого открывается поистине захватывающий дух вид.

Каверзинские водопады и Планческие скалы

Еще одна природная достопримечательность, которую стоит посетить во время поездки в Горячий Ключ — комплекс Каверзинских водопадов. Своим названием они обязаны реке, в которую впадает образующий каскад ручей Тамбовская щель. Максимальная высота тут — примерно 10 метров. Водопады являются частью популярного туристического маршрута, который (как утверждается) будет по силам даже юным путешественникам, а по дороге можно любоваться природными достопримечательностями.

Достаточно просто добраться и до еще одного популярного у туристов объекта — Планческих скал. Их также называют Золотыми камнями, так как образованы скалы из золотистого по цвету песчаника, красиво переливающегося под лучами солнцами.

Маршруты по Краснодару

Разнообразие достопримечательностей на территории как самого Краснодара, так и его окрестностей позволяют составить насыщенный и увлекательный план путешествия различной протяженности и на любой вкус. Туристам доступны групповые и индивидуальные экскурсии с гидом, а при желании главные достопримечательности города можно изучать самостоятельно.

Что посмотреть за один день

Даже если в распоряжении отдыхающих есть всего один день на знакомство с городом, его можно провести интересно и увлекательно. Например, выбрать одну из актуальных экскурсионных программ, которые рекомендуют специалисты "Туристско-информационного центра" города Краснодара:

маршрут парк ФК “Краснодар” — Японский сад.

Он начинается с пешеходной экскурсии по парку, который включает стадион футбольного клуба “Краснодар” и масштабный парковый комплекс, территория которого разбита на три десятка различных зон, которые предназначены как для прогулок с детьми или просмотра кино под открытым небом, так и для занятий активными видами спорта.

Маршрут парк “Знакомьтесь, город Краснодар”.

Представляет собой обзорную автобусно-пешеходную экскурсию, во время которой туристы могут познакомиться с главными туристическими достопримечательностями Краснодара. По исторической части города придется прогуляться пешком, и до других туристических объектов доставят на автобусе.

После завершения любой из этих программ у отдыхающих останется время и для посещения местного музея. Можно, например, выбрать ГБУК КК “Краснодарский краевой Художественный музей им. Ф.А. Коваленко” (один из старейших художественных музеев на Северном Кавказе, в фонде которого хранится примерно 13 000 экспонатов) или Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына (в его фондах хранится более 428 000 экспонатов).

А вечером можно завершить знакомство с городом прогулкой по Александровскому бульвару.

Маршрут на 2 дня

Те, кто планирует задержаться в Краснодаре как минимум на пару дней, первый день можно посвятить неспешному знакомству с историческим центром (улица Красная, Екатерининский сквер, Театральная площадь и расположенные на том же маршруте многочисленные достопримечательности и памятники), посещению главных музеев города и, например, заглянуть в парк “Солнечный остров”.

На второй день можно отправиться в парк “Краснодар”, погулять по набережной, а после — побывать в местном океанариуме или сделать яркие фотографии на территории Немецкой деревни.

Маршрут на 3 дня с поездкой в окрестности

Так как немало интересных объектов для посещения находится и за пределами городской черты Краснодара, то один день на отдыхе можно посвятить такой поездке. Сотрудники "Туристско-информационного центра" города Краснодара рекомендуют посетить популярный среди отдыхающих город Горячий ключ.

Так, тематическая экскурсия по Горячему Ключу начинается с пешеходной обзорной экскурсии по курорту, в которую входит посещение Целебного (Курортного) парка (на его территории можно попробовать минеральную воду разного состава в специальной Питьевой галерее).

Здесь же располагается Часовня Иверской иконы Божьей матери, источник святого Пантелеймона, знаменитое Дантово ущелье, скала Петушок и другие не менее впечатляющие природные объекты. Экскурсионная программа включает также отдых на “Очаровательной полянке”, а к вечеру гостей городов обещают вернуть назад в Краснодар.

Куда сходить с детьми

В городе найдется немало интересных мест для отдыха и развлечения с детьми. Это различные парки и детские площадки, зоопарки, кинотеатры и театры, аквапарк, где маленькие посетители могут провести время с удовольствием.

В музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына ребят ждут интересные игры-путешествия, мастер-классы, театрализации и экскурсии-спектакли, которые подарят сильные эмоции и незабываемые впечатления.

Юных туристов, неравнодушных к братьям нашим меньшим, наверняка порадует визит в "Сафари Парк" — один из крупнейших зоопарков в городе. Здесь можно увидеть различных животных и птиц, включая экзотических и местных представителей фауны. Зоопарк также предлагает различные групповые и индивидуальные экскурсии.

Местный аквапарк также подходит для семейного посещения, а музей занимательных наук "ЭйнштейниУм" увлечет гостей интерактивными экспозициями и разнообразными экспериментами, которые помогут детям (а может, и их родителям) узнать больше о науке и технологиях.

Советы туристам

Вот несколько советов для гостей города от специалистов “Туристско-информационного центра" города Краснодара. По их словам, в город стоит приехать для того, чтобы:

проникнуться духом кубанского казачества. Например, стоит увидеть развод почетного казачьего караула, который проходит в историческом центре города, на Казачьей площади, с 1 апреля по 31 октября. Это парадное действо начинается каждое воскресенье в 12:00.

поймать драйв от виртуозной джигитовки кубанских казаков и побывать на концерте Кубанского казачьего хора (последний, к слову, является единственным в стране профессиональным коллективом народного творчества, который может похвастаться непрерывной преемственной историей с начала XIX века).

полюбоваться знаменитыми екатеринодарскими крылечками. Эти островки дореволюционного города поражают затейливой ажурной ковкой своих козырьков и придают современному Краснодару особый шарм.

попробовать настоящий кубанский борщ и другие блюда кубанской казачьей кухни, которыми вас больше нигде не угостят.

насладиться красотой природы в “Японском саду” на территории парка “Краснодар”.

Он включает 26 локаций, а протяженность пешеходных троп в нем составляет 3591 метр. Местные жители особенно советуют обратить внимание на встречающую у входа идеальную белую гальку, которая “причесана” ровными и полукруглыми бороздами, Пагоду Тахото и обязательно насладиться панорамой парка с высоты.

Как добраться до Краснодара

На территории Краснодара располагается международный аэропорт, который на протяжении нескольких лет (с февраля 2022 года) был закрыт. Однако осенью 2025 года его открыли , так что теперь он регулярно принимает рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов. Среднее время полета составляет 2-3 часа.

Поклонникам автопутешествий можно воспользоваться федеральной трассой М4, большая часть которой является платной. Существуют и альтернативные автомаршруты, однако время в пути при этом заметно увеличится.

Из Москвы или Санкт-Петербурга до Краснодара можно добраться на проходящих поездах (в том числе — двухэтажных). Путь при этом в среднем займет более суток.

Где вкусно поесть

Краснодарский край славится сытной и простой кубанской кухней. Это и знаменитый борщ с салом и пампушками, и вареники, и свежие овощи с вкуснейшим подсолнечным маслом.

В городе работает множество кафе и ресторанов с европейской, кавказской, азиатской и другими кухнями мира, рассчитанные на различный бюджет. Необходимые продукты всегда можно купить в местных супермаркетах (во многих из них есть отделы с кулинарией).

Где остановиться

Отправившись в поездку, путешественники смогут остановиться в отелях разной категории, которые расположились практически в каждом районе города. Более бюджетные варианты можно попробовать найти в местных хостелах, а многие россияне в последние годы предпочитают аренду апартаментов или квартир вместо бронирования гостиничных номеров. Это позволяет порой значительно экономить деньги, в том числе благодаря возможности самостоятельно готовить себе еду или пользоваться услугами доставки.

Что привезти из сувениров

В Краснодаре представлен широкий выбор сувениров, которые можно привезти в качестве памятных подарков друзьям или родным, а также приобрести для собственной коллекции. Необычным и вкусным презентом могут стать кондитерские изделия – шоколад, медовые пряники, краснодарский мед или печенье, а еще кавказские специи и масла.

Здесь же можно выбрать красивую керамику: тарелки, чашки, вазы или сувенирные фигурки. Привезти бутылку местного вина или набор дегустационных образцов из разных виноградников. Также можно приобрести национальные костюмы или элементы одежды и головные уборы, изделия ручной работы местных мастеров – вышитые полотна, деревянные предметы, украшения или сувениры из кожи. А еще подарки с символикой Краснодара: магнитики для холодильника, значки, брелоки, кружки, футболки и т.д.

© Фото : пресс-служба Министерства курортов Краснодарского края Кубанское вино © Фото : пресс-служба Министерства курортов Краснодарского края Кубанское вино

Лучшее время для посещения

Краснодарский край характеризуется умеренно-континентальным климатом, а значит, тут весьма жаркое лето и достаточно мягкие зимы. В среднем в Краснодаре примерно 280 солнечных дней в году, высокая влажность и комфортная температура. Такой климат позволяет создать прекрасные условия для разнообразных видов отдыха, будь то времяпрепровождение на пляже, долгие экскурсии по природным достопримечательностям или активные виды спорта.

Из года в год Краснодарский край входит в число наиболее востребованных направлений для летнего отдыха. Но для россиян, которые предпочитают отдыхать не в окружении толп туристов, могут больше подойти весенние и осенние месяцы. Погода в это время года достаточно комфортная, поток отдыхающих заметно снижается (цены также становятся более “комфортными”)

Часто задаваемые вопросы

Мы собрали ответы на самые актуальные вопросы по теме отдыха в Краснодаре.

Чем знаменит Краснодар?

Современный Краснодар является не только одним из крупнейших южных городов страны, но и значимым транспортным узлом и индустриальным центром, городом с богатой историей и культурой. На его территории находится множество достопримечательностей, которые из года в год привлекают туристов: музеи и театры, памятники архитектуры, прекрасные парки и впечатляющие природные объекты. К тому же из города можно достаточно быстро добраться до многих курортов Краснодарского края.

Что посмотреть в Краснодаре кроме парка Галицкого?

Для знакомства с центром современного Краснодара можно выбрать не только знаменитый парк “Краснодар” (также известный как парк Галицкого), но и одну из главных городских улиц — Красную, вдоль которой располагаются многие памятники и скульптуры, исторические особняки, фонтаны, Царские ворота (или Александровская триумфальная арка) и другие достопримечательности.

Для прогулки также можно выбрать благоустроенную городскую набережную у реки Кубань, полюбоваться фонтаном “Аврора”, побывать в ключевых музеях города (многие из них расположены в центре).

Когда лучше ехать в Краснодар?

Туристический сезон в Краснодаре (как и во многих других южных городах) приходится на летнее время, когда многие россияне стремятся провести отпуск на жарких пляжах и поближе к теплым морям.

Если не хочется отдыхать среди толпы туристов, можно выбрать для посещения города весну (апрель–май) или осенью (сентябрь–октябрь). В это время в Краснодарском края достаточно комфортная температура (примерно +15…+25°C), число отдыхающих значительно меньше, а цены — ниже.

Какие достопримечательности Краснодара бесплатны?

Многие достопримечательности Краснодара можно посетить совершенно бесплатно. Например, побывать в парке “Краснодар” и увидеть открытый пару лет назад Японский сад, осмотреть все достопримечательности центральной улицы города и посетить другие городские парки, дойти до набережной, расположенной на берегу Кубани, полюбоваться фонтанами в Сквере Дружбы Народов.

Почему Краснодар раньше называли Екатеринодаром?

Город Екатеринодар был основан в 1793 году казаками Черноморского казачьего войска на тех землях, которые были пожалованы им императрицей Екатериной II за год до этого. Именно поэтому новый город было решено назвать “Екатеринодаром”, что можно “расшифровать” как “дар Екатерины”.

Свое нынешнее название город получил в 1920 году.