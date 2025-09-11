https://ria.ru/20250911/aeroport-2041233157.html

Минтранс сообщил об открытии аэропорта Краснодара

Минтранс сообщил об открытии аэропорта Краснодара - РИА Новости, 11.09.2025

Минтранс сообщил об открытии аэропорта Краснодара

Аэропорт Краснодара, закрытый с 2022 года, возобновил работу, сообщил Минтранс. РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Аэропорт Краснодара, закрытый с 2022 года, возобновил работу, сообщил Минтранс."Краснодарский аэропорт с 09:00 мск 11 сентября открыт для обслуживания рейсов", — говорится в публикации. Он будет принимать самолеты ежедневно с 09:00 до 19:00 мск с интенсивностью не более пяти в час. Планируется запустить авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Красноярском, Уфой, Казанью и Новосибирском.Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из столицы 17 сентября.

