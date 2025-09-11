Рейтинг@Mail.ru
Минтранс сообщил об открытии аэропорта Краснодара - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 11.09.2025 (обновлено: 16:43 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/aeroport-2041233157.html
Минтранс сообщил об открытии аэропорта Краснодара
Минтранс сообщил об открытии аэропорта Краснодара - РИА Новости, 11.09.2025
Минтранс сообщил об открытии аэропорта Краснодара
Аэропорт Краснодара, закрытый с 2022 года, возобновил работу, сообщил Минтранс. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T16:03:00+03:00
2025-09-11T16:43:00+03:00
россия
краснодар
министерство транспорта рф (минтранс россии)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
экономика
аэрофлот
санкт-петербург
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041234686_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_8cedaaec9b85dac5c8c019982f597818.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Аэропорт Краснодара, закрытый с 2022 года, возобновил работу, сообщил Минтранс."Краснодарский аэропорт с 09:00 мск 11 сентября открыт для обслуживания рейсов", — говорится в публикации. Он будет принимать самолеты ежедневно с 09:00 до 19:00 мск с интенсивностью не более пяти в час. Планируется запустить авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Красноярском, Уфой, Казанью и Новосибирском.Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из столицы 17 сентября.
https://ria.ru/20250905/mintrans-2039921447.html
https://ria.ru/20250719/gelendzhik-2030108480.html
россия
краснодар
санкт-петербург
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041234686_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d7291bbbff19d34f5b57fe127f325481.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, краснодар, министерство транспорта рф (минтранс россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика, аэрофлот, санкт-петербург, москва
Россия, Краснодар, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Экономика, Аэрофлот, Санкт-Петербург, Москва
Минтранс сообщил об открытии аэропорта Краснодара

Краснодарский аэропорт открыт для обслуживания рейсов с 9:00 четверга

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта Краснодар (Пашковский)
Здание аэропорта Краснодар (Пашковский) - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Здание аэропорта Краснодар (Пашковский). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Аэропорт Краснодара, закрытый с 2022 года, возобновил работу, сообщил Минтранс.
"Краснодарский аэропорт с 09:00 мск 11 сентября открыт для обслуживания рейсов", — говорится в публикации.
Аэропорт Геленджика - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Минтранс планирует возобновление работы аэропортов, закрытых в 2022 году
5 сентября, 11:08
Он будет принимать самолеты ежедневно с 09:00 до 19:00 мск с интенсивностью не более пяти в час. Планируется запустить авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Красноярском, Уфой, Казанью и Новосибирском.
Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из столицы 17 сентября.
Вход в здание аэропорта Геленджика - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Аэропорт Геленджика запустили за рекордные десять дней
19 июля, 09:04
 
РоссияКраснодарМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ЭкономикаАэрофлотСанкт-ПетербургМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала