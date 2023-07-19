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Меликов рассказал о близкой связи между Путиным и Дагестаном - РИА Новости, 19.07.2023
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11:05 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/dagestan-1885006937.html
Меликов рассказал о близкой связи между Путиным и Дагестаном
Меликов рассказал о близкой связи между Путиным и Дагестаном - РИА Новости, 19.07.2023
Меликов рассказал о близкой связи между Путиным и Дагестаном
Близкая связь между Дагестаном и президентом России Владимиром Путиным образовалась еще в 1999 году, когда он посетил республику во время вторжения боевиков,... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T11:05
2023-07-19T11:05
политика
россия
владимир путин
сергей меликов
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 19 июл - РИА Новости. Близкая связь между Дагестаном и президентом России Владимиром Путиным образовалась еще в 1999 году, когда он посетил республику во время вторжения боевиков, заявил глава региона Сергей Меликов в интервью РИА Новости. Путин 28 июня посетил Дербент. В самом южном городе страны президент осмотрел достопримечательности, провел совещание по развитию туризма, а в конце рабочего дня приехал в парк, где установлен самый большой в России мультимедийный фонтан. Там российского лидера встретили очень эмоционально – аплодисментами и восторженными возгласами. Жители буквально окружили президента, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны, а одной девочке даже удалось сделать с ним селфи. "Я бы сказал, что, безусловно, дербентцам повезло, также как в 2019 году повезло жителям Ботлиха, также как жителям республики везет, когда Владимир Владимирович (Путин) бывает в Дагестане. И я скажу однозначно, его везде так тепло встречают, потому что Дагестан и Владимир Владимирович – это история 1999 года (одна из первых поездок Путина в статусе премьер-министра России была в 1999 году в Дагестан, когда в республику вторглись боевики – ред.). Это история становления нашего президента и история того, как Дагестан остался независимым и непокоренным благодаря в том числе решениям этого человека. Здесь очень близкая связь еще с тех времен", – сказал Меликов. Ранее Путин не раз говорил о своем особом отношении к Дагестану. Например, в 2020 году в обращении к дагестанцам в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе, и в декабре 2022 года в ходе итоговой пресс-конференции.
https://ria.ru/20230716/devochka-1884444048.html
https://ria.ru/20230630/putin-1881499157.html
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политика, россия, владимир путин, сергей меликов, республика дагестан
Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Меликов, Республика Дагестан
Меликов рассказал о близкой связи между Путиным и Дагестаном

Меликов рассказал, что у Путина с Дагестаном образовалась близкая связь еще в 1999 году

© AP Photo / File Владимир Путин во время визита в Ботлихский район Дагестана. 27 августа 1999
Владимир Путин во время визита в Ботлихский район Дагестана. 27 августа 1999 - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / File
Владимир Путин во время визита в Ботлихский район Дагестана. 27 августа 1999 . Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 19 июл - РИА Новости. Близкая связь между Дагестаном и президентом России Владимиром Путиным образовалась еще в 1999 году, когда он посетил республику во время вторжения боевиков, заявил глава региона Сергей Меликов в интервью РИА Новости.
Путин 28 июня посетил Дербент. В самом южном городе страны президент осмотрел достопримечательности, провел совещание по развитию туризма, а в конце рабочего дня приехал в парк, где установлен самый большой в России мультимедийный фонтан. Там российского лидера встретили очень эмоционально – аплодисментами и восторженными возгласами. Жители буквально окружили президента, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны, а одной девочке даже удалось сделать с ним селфи.
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"Я бы сказал, что, безусловно, дербентцам повезло, также как в 2019 году повезло жителям Ботлиха, также как жителям республики везет, когда Владимир Владимирович (Путин) бывает в Дагестане. И я скажу однозначно, его везде так тепло встречают, потому что Дагестан и Владимир Владимирович – это история 1999 года (одна из первых поездок Путина в статусе премьер-министра России была в 1999 году в Дагестан, когда в республику вторглись боевики – ред.). Это история становления нашего президента и история того, как Дагестан остался независимым и непокоренным благодаря в том числе решениям этого человека. Здесь очень близкая связь еще с тех времен", – сказал Меликов.
Ранее Путин не раз говорил о своем особом отношении к Дагестану. Например, в 2020 году в обращении к дагестанцам в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе, и в декабре 2022 года в ходе итоговой пресс-конференции.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинСергей МеликовРеспублика Дагестан
 
 
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