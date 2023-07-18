https://ria.ru/20230718/nargiz-1884903123.html

Певица Наргиз снова по-хамски высказалась о российском шоу-бизнесе

Певица Наргиз снова по-хамски высказалась о российском шоу-бизнесе - РИА Новости, 18.07.2023

Певица Наргиз снова по-хамски высказалась о российском шоу-бизнесе

Певица Наргиз Закирова, которой запрещен въезд в Россию в течение ближайших 50 лет, в интервью журналистке Катерине Гордеевой* рассказала о своем отношении к... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T17:22

2023-07-18T17:22

2023-07-18T18:14

шоубиз

наргиз (певица)

шура (александр медведев)

ташкент

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Певица Наргиз Закирова, которой запрещен въезд в Россию в течение ближайших 50 лет, в интервью журналистке Катерине Гордеевой* рассказала о своем отношении к шоу-бизнесу. Я жила сама по себе, шоу-бизнес существовал сам по себе. У меня были свои принципы, свои правила, по которым я не соглашалась на те или иные какие-то предложения, которые противоречат моей природе и тому, кем я являюсь", — рассказала певица."Находясь в обойме российской эстрады любой участник должен лицемерить, предавать, лгать и принимать харрасмент, как должное", – утверждает Наргиз.Из-за такой позиции у исполнительницы не так много друзей среди российских коллег. Из артистической тусовки она общалась только с Шурой (Александром Медведевым).В настоящее время певица живет на родине в Узбекистане. Весной 2022 года она осудила СВО, и после этого ей запретили въезд в Россию до 2072 года. Певица пыталась в мае прошлого года вернуться в Москву, но была депортирована в ТашкентС тех пор Наргиз, не имеющая больше выступлений и доходов в России, постоянно крайне негативно, по-хамски высказывается в адрес бывших коллег по сцене. Прошлой осенью она нецензурными словами отреагировала на анонс концерта Филиппа Киркорова в Ташкенте. В ответ музыкант обвинил ее в отсутствии совести и призвал "подружиться с головой".Затем исполнительницу возмутила афиша выступления Ирины Дубцовой в столице Узбекистана. Она позволила себе мат в адрес коллеги. А позже пояснила, что ее высказывание относится ко всем российским музыкантам.* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230622/nargiz-1879748334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

наргиз (певица), шура (александр медведев), ташкент, узбекистан, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, алкоголь