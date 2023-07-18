https://ria.ru/20230718/monetochka-1884851852.html

Монеточка* обжаловала штраф за отсутствие маркировки иноагента

Монеточка* обжаловала штраф за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 18.07.2023

Монеточка* обжаловала штраф за отсутствие маркировки иноагента

Певица Монеточка* обжаловала решение о штрафе за отсутствие маркировки иностранного агента, следует из картотеки Басманного районного суда. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:57

2023-07-18T13:57

2023-07-18T13:57

шоубиз

монеточка

вильнюс

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Певица Монеточка* обжаловала решение о штрафе за отсутствие маркировки иностранного агента, следует из картотеки Басманного районного суда.Иск исполнительницы приняли 17 июля. Дата его рассмотрения пока неизвестна. Монеточку* впервые оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в июне. Ее обязали выплатить 30 тысяч рублей. После этого соответствующая отметка на ее страницах в соцсетях так и не появилась. Вскоре на нее составили второй протокол по той же самой причине. После начала спецоперации Монеточка* публично осудила ее и сбежала в Вильнюс. Затем она отменила концерты в России и начала планировать выступления исключительно за границей. В начале года певица вышла на сцену в Литве с сине-белым флагом и продолжила лозунг украинских националистов. Затем ее включили в список физлиц-иноагентов за финансовую поддержку из иностранных источников и сбор денег в помощь недружественной стране.*Признана Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230717/morgenshtern-1884649391.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

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