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Монеточка* обжаловала штраф за отсутствие маркировки иноагента
Монеточка* обжаловала штраф за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 18.07.2023
Монеточка* обжаловала штраф за отсутствие маркировки иноагента
Певица Монеточка* обжаловала решение о штрафе за отсутствие маркировки иностранного агента, следует из картотеки Басманного районного суда. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:57
2023-07-18T13:57
2023-07-18T13:57
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Певица Монеточка* обжаловала решение о штрафе за отсутствие маркировки иностранного агента, следует из картотеки Басманного районного суда.Иск исполнительницы приняли 17 июля. Дата его рассмотрения пока неизвестна. Монеточку* впервые оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в июне. Ее обязали выплатить 30 тысяч рублей. После этого соответствующая отметка на ее страницах в соцсетях так и не появилась. Вскоре на нее составили второй протокол по той же самой причине. После начала спецоперации Монеточка* публично осудила ее и сбежала в Вильнюс. Затем она отменила концерты в России и начала планировать выступления исключительно за границей. В начале года певица вышла на сцену в Литве с сине-белым флагом и продолжила лозунг украинских националистов. Затем ее включили в список физлиц-иноагентов за финансовую поддержку из иностранных источников и сбор денег в помощь недружественной стране.*Признана Минюстом иноагентом
https://ria.ru/20230717/morgenshtern-1884649391.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Монеточка* обжаловала штраф за отсутствие маркировки иноагента
Монеточка* обжаловала штраф в 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента