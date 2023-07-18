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Монеточка* обжаловала штраф за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 18.07.2023
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Шоубиз
 
13:57 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/monetochka-1884851852.html
Монеточка* обжаловала штраф за отсутствие маркировки иноагента
Монеточка* обжаловала штраф за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 18.07.2023
Монеточка* обжаловала штраф за отсутствие маркировки иноагента
Певица Монеточка* обжаловала решение о штрафе за отсутствие маркировки иностранного агента, следует из картотеки Басманного районного суда. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:57
2023-07-18T13:57
шоубиз
монеточка
вильнюс
россия
литва
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Певица Монеточка* обжаловала решение о штрафе за отсутствие маркировки иностранного агента, следует из картотеки Басманного районного суда.Иск исполнительницы приняли 17 июля. Дата его рассмотрения пока неизвестна. Монеточку* впервые оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в июне. Ее обязали выплатить 30 тысяч рублей. После этого соответствующая отметка на ее страницах в соцсетях так и не появилась. Вскоре на нее составили второй протокол по той же самой причине. После начала спецоперации Монеточка* публично осудила ее и сбежала в Вильнюс. Затем она отменила концерты в России и начала планировать выступления исключительно за границей. В начале года певица вышла на сцену в Литве с сине-белым флагом и продолжила лозунг украинских националистов. Затем ее включили в список физлиц-иноагентов за финансовую поддержку из иностранных источников и сбор денег в помощь недружественной стране.*Признана Минюстом иноагентом
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Монеточка* обжаловала штраф за отсутствие маркировки иноагента

Монеточка* обжаловала штраф в 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Монеточка выступает на фестивале "Боль" в культурном центре ЗИЛ в Москве
Певица Монеточка выступает на фестивале Боль в культурном центре ЗИЛ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Певица Монеточка* обжаловала решение о штрафе за отсутствие маркировки иностранного агента, следует из картотеки Басманного районного суда.
Иск исполнительницы приняли 17 июля. Дата его рассмотрения пока неизвестна.
Монеточку* впервые оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в июне. Ее обязали выплатить 30 тысяч рублей. После этого соответствующая отметка на ее страницах в соцсетях так и не появилась. Вскоре на нее составили второй протокол по той же самой причине.
После начала спецоперации Монеточка* публично осудила ее и сбежала в Вильнюс. Затем она отменила концерты в России и начала планировать выступления исключительно за границей.
В начале года певица вышла на сцену в Литве с сине-белым флагом и продолжила лозунг украинских националистов. Затем ее включили в список физлиц-иноагентов за финансовую поддержку из иностранных источников и сбор денег в помощь недружественной стране.
*Признана Минюстом иноагентом
Концерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Моргенштерн* обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента
17 июля, 15:04
 
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